Бензин, пшено, сахар: что дорожает быстрее инфляции

Худеющие закрома

О возможном дефиците пшена производители предупреждали еще несколько месяцев назад. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), это связано в первую очередь со снижением посевных площадей под просо: если в прошлом сельхозгоду этой культурой засеивали 400 тыс. гектаров, то в нынешнем всего 259 тыс. гектаров. Кроме того, в минувшем году сбор пшена был вдвое меньше предыдущих показателей, поэтому больших запасов в закрома сделать не получилось.

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В первой половине сезона нехватка проса покрывалась переходящими запасами, но уже во втором полугодии производители пшена начали испытывать ощутимый дефицит сырья. В новый сезон рынок вошел без переходящих запасов, констатируют эксперты.

Неурожай второй год подряд объясняется тем, что аграрии два сезона назад получили высокие показатели сбора этой культуры, в связи с чем на рынке образовался переизбыток предложения, и как следствие, очень низкая цена: какое-то время она держалась и последующие сезоны культуру не сеяли в таком большом количестве, однако избытки уже распроданы, а нового объема для покрытия всего спроса не произвели, поэтому образовался дефицит и, соответственно, цена стала заметно ползти вверх, отмечает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам,

до нового сезона цена на пшено может еще увеличится в диапазоне 10-15% в зависимости от каждого региона и уровня запасов.

Эксперты ИКАР также ожидают дальнейшего роста цен на пшено.

Впрочем, как ранее отмечал в беседе с «Газетой.Ru» директор «Совэкона» Дмитрий Сизов, спад урожая в этом году отмечается практически по всем культурам, в том числе по зерну и зернобобовым. Производители муки и хлеба ранее отмечали, что можно ждать и заметного роста цен на мучные и хлебобулочные изделия. Однако здесь пока выручают многотонные запасы, сделанные в предыдущие годы рекордных урожаев.

Росстат отмечает, что хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов с декабря 2017 года подорожали всего на 2,8%, из ржаной муки — на 2,9%.

Вице-премьер Алексей Гордеев ранее заявлял, что в стране нет причин для дефицита продовольствия и роста цен на него.

Тем не менее, вместе с пшеном, по данным Росстата, выросли цены на белокачанную капусту (более 40% с начала года), на морковь (24,7%), куры (11,7%), сахар-песок (16,2%), свинину (6,7%), репчатый лук (5,6%) и ряд других позиций.

Здесь, по мнению Шустова, повлияло несколько факторов: несмотря на традиционное, казалось бы, изобилие овощей в августе по причине сезонного фактора, резкие колебания курса валют, а также подорожание топлива и стоимости удобрений, не позволили образованию комфортной цены, а наоборот нарастили ее.

Бензиновый драйвер инфляции

Моторное топливо также попало в список самых быстро дорожающих позиций: с начала года, согласно еженедельному мониторингу Росстата, стоимость бензина марки АИ-92 в рознице выросла на 9,2%, АИ-95 -9,1%, АИ-98 — 7,5%, дизельное топливо — на 10,3%.

За прошедшую неделю (с 1 по 8 октября) увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 33 центрах субъектов РФ, более всего цены на него выросли в Иркутске – на 2,2%, Кызыле – на 1,3%, Чите – на 0,9%, отмечают в Росстате.

В беседе с «Газетой.Ru» вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко отмечал, что с 10 августа оптовые цены на бензин, несмотря на все старания правительства их сдержать, в том числе за счет снижения акцизов, неуклонно идут вверх. И на этом фоне ряд независимых производителей вынуждены поднимать цены на АЗС, чтобы не работать себе в убыток.

Некоторые АЗС в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирске и в Москве уже подняли розничные цены на топливо. «И скорее всего, в ближайшее время рост розничных цен на АЗС частных компаний продолжится», — констатировал он.

Накануне Счетная палата в своем заключении на проект бюджета на 2019-2021 годы отмечала, что плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года (на 2,7 тыс. руб. за тонну бензина и 3,7 тыс. руб. за тонну дизельного топлива) может привести к новому скачку розничных цен на бензин в стране.

Независимые продавцы нефтепродуктов давно жалуются, что в условиях растущих цен на мировых рынках нефтяные компании предпочитают больше ресурсов отправлять на экспорт, из-за чего на внутреннем рынке образуется дефицит и растут биржевые цены.

Недовольство нефтяниками дошло уже и до президента РФ. Владимир Путин в начале октября в ходе общения с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае пообещал, что правительство продолжит сдерживать цены на моторное топливо в стране. По его словам, ситуация, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру, «не совсем справедливая».

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», — сказал Путин.

Вице-премьер по ТЭКу Дмитрий Козак и министр энергетики Александ Новак заверяют, что ситуация находится под контролем и у чиновников есть достаточно механизмов для сдерживания цен, а рост стоимости моторного топлива в следующем году будет в пределах инфляции. Она, по утвержденному правительством прогнозу Минэкономразвития, составит в 2019 году 4,3%.

На цену бензина сейчас влияет много факторов, отмечает Анастасия Сосновая, аналитик ИК «Фридом Финанс». К их числу можно отнести ожидаемое повышение акцизов и НДС с 1 января 2019 года, а также рост мировой цены на нефть. При этом

существующая экспортная пошлина на текущий момент выступает неким барьером для экспорта нефти и нефтепродуктов, однако завершением «налогового маневра» (постепенное обнуление экспортных пошлин взамен роста НДПИ - ред.), по мнению эксперта, приведет к поэтапной ликвидации экспортного барьера.

Для поддержки внутреннего рынка правительство также разработало ряд механизмов, включая возвратный акциз для НПЗ и демпфирующую компоненту, однако пока в реальности не очень ясно, как эти механизмы будут работать и насколько это поддержит переработчиков внутри страны.

С учетом всех факторов, о снижении цен на топливо в обозримом будущем точно можно забыть, уверена Сосновая. Не исключено, что ко всем нововведениям нефтяники готовятся заранее. Тем не менее последующий рост цен на бензин должен стать более сглаженным, полагает эксперт.

Стали больше тратить

Между тем, согласно недавнему исследованию холдинга «Ромир», сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин в сентябре выросла по сравнению с августом на 4,8% — до 519 рублей. Предыдущие пять месяцев этот показатель снижался.

«При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2 с 51% в августе», — отмечается в исследовании.

В то же время, по данным официальной статистики, стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по России за прошлый месяц снизилась до 3,8 тыс. рублей с 3,9 тыс. руб. в августе. Инфляция при этом в сентябре ускорилась до 0,2% с нуля в августе. Всего за январь-сентябрь 2018 года цены выросли на 2,5%.