Экспресс-обучение: пожилых обучат за три месяца

Как рассказали «Газете.Ru» в Минтруде, проект программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года в настоящее время дорабатывается.

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В данный момент он находится на межведомственном согласовании, уточнили в ведомстве.

«Как ранее сообщалось, мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках национального проекта «Демография» ежегодно, начиная с 2019 года, будет охвачено не менее 75 тыс. граждан предпенсионного возраста, испытывающих потребность в обновлении профессиональных знаний и навыков с целью продолжения трудовой деятельности»», - отметили в министерстве.

При этом о подробностях программы будет сообщено позднее, добавили в Минтруде.

Ранее РБК сообщили о некоторых подробностях этой программы, ссылаясь на проект «Программы мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для граждан предпенсионного возраста в соответствии с востребованными в экономике навыками и компетенциями до 2024 года».

Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, во время переподготовки предпенсионерам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной зарплаты.

Предполагается, что средняя стоимость одного курса обучения составит 33 тыс. руб., и все расходы возьмет на себя государство.

То есть программа будет бесплатной для предпенсионера.

До конца 2024 года профессиональное обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров,

говорится в документе.

Реализация программы создаст «экономические и социальные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации отдельных категорий работников в связи с увеличением пенсионного возраста», а также будет способствовать продолжению их трудовой деятельности как на прежних, так и на новых рабочих местах, подчеркивается в проекте программы.

Как говорится в документе, общий объем финансирования программы в 2018–2024 годы составит 31,6 млрд рублей. Из них 30 млрд руб. расходов возьмет на себя федеральный бюджет.

В результате с 2019 ​по 2024 год на повышение квалификации предпенсионеров из федерального бюджета будет направляться ежегодно 5 млрд руб.

В октябре этого года президент России Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста с января 2019 года до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Повышать пенсионный возраст россиянам будут постепенно: реформа завершится в 2028 году.

Предпенсионерами будут считаться граждане за пять лет до выхода на пенсию.

Чтобы более поздний выход на пенсию для них был менее болезненным, для предпенсионеров предусмотрели ряд мер поддержки.

В частности, о том, что пожилые россияне должны иметь возможность обучаться новым профессиям или повышать свою квалификацию, говорил в своем телеобращении, посвященном пенсионной реформе, президент Владимир Путин.

После этого по его поручению в Минтруде начали работу по созданию программ обучения для «предпенсионеров».

«В проекте речь идет об обучении новым навыкам, то есть тому, что необходимо будет для продолжения полноценной трудовой деятельности в дальнейшем. Таким навыкам обучить за три месяца вполне реально. Например, возможно за этот срок обучить человека основам компьютера, работе с определенной техникой, с новыми методами и инструментами работы», - комментирует Павел Сигал, первый вице-президент Опоры России.

Скорее всего, программа распространится и на неработающих пенсионеров, которые выразят желание трудоустроиться, предполагает Павел Сигал.

Впрочем, как отмечает профессор Венского университета экономики и бизнеса (WU) Барбара Штеттингер, программы по переобучению «предпенсионеров» должны различаться. «Одно дело, когда вы имеете дело с офисным работником, другое - люди, которые всю жизнь занимались тяжелым физическим трудом, например, в строительстве. Таких людей в возрасте 50 лет очень сложно мотивировать выучиться на что-то новое, просто потому энергии уже не осталось», - рассказала эксперт в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Профессор сомневается в возможности пожилых работников освоить новые технологии. В частности, это касается IT. «Если вы до этого никогда не были заняты в этой сфере, то обучение основам AI и big data вряд ли окажутся полезными», - говорит эксперт.

Ряд экспертов склоняются к мысли, что данная программа - просто популизм, направленный на смягчение негативного восприятия пенсионной реформы.

С точки зрения работодателя эти три месяца льготного обучения не добавляют сотруднику «капитализации», не помогут компании больше зарабатывать, работодатель хорошо понимает, что это часть социальной программы, но не бизнес-обучение, подчеркивает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Перед средним работодателем, к сожалению, будет стоять выбор взять более молодого сотрудника и обучить его самостоятельно тем навыкам, которые нужны на данном рабочем месте, или вырастить этого сотрудника внутри, но выбор — взять обученного по госпрограмме предпенсионера — к сожалению, вообще не возникнет. Среднестатистическая компания работает на жестко конкурентном рынке, и от производительности каждого сотрудника, особенно в малом и среднем бизнесе, зависит рентабельность - работодатель не будет делать попыток совместить бизнес и некую социальную благотворительность, добавил Жарский.

«Мы можем говорить, что 65 – это новые 45 лет, что ситуация существенно отличается от той, что была у наших родителей, бабушек и дедушек. Но это не отменяет тот факт, что возможности быть профессионально полезными у возрастных сотрудников намного меньше, а предложения по работе для них намного хуже, по сравнению с тем, чем они занимались до этого. И переобучение не может стать ответом на этот вызов», - считает Штеттингер.