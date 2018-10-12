Путин и Лукашенко: важная встреча в Могилеве. LIVE

«Владимир Владимирович, как и договаривались, мы твёрдо выполняем запланированное в начале года. У нас это не последняя встреча в этом году, ещё запланирована встреча в Астане, потом в Москве. Финишные разговоры у нас всегда в нашем союзе ЕАЭС», - сказал также Александром Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.