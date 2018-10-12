Путин и Лукашенко: важная встреча в Могилеве. LIVE

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«Практически в каждом белорусском изделии, будь это трактор, большегрузный или автомобиль, бытовой прибор, есть российский компонент», - добавил белорусский президент. По словам Лукашенко, более 8 тыс. предприятий России и Белоруссии связаны производственной кооперацией.
Владимир Путин отметил и важность сотрудничества регионов двух стран. Именно в регионах Белоруссии и России начинается множество производственных и технологических цепочек по выпуску совместной продукции, подчеркнул в свою очередь Александр Лукашенко.
Кроме того, Владимир Путин подчеркнул, что на территории Белоруссии предусмотрено возведение центра ядерных технологий. «Мы не просто объекты строим промышленные, что очень важно, отрасль создаем целую», - отметил он.
Путин отметил, что строительство АЭС улучшит ситуацию с электроснабжением и с экономикой Белоруссии, а также создаст и дополнительные экспортные возможности.
Президент Владимир Путин, выступая на форуме регионов России и Белоруссии в Могилеве, пошутил, что Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб. «Себе в ущерб делаем. Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — заявил Путин с улыбкой.
Президент России отметил, что крупнейшим совместным проектом двух стран является строительство АЭС в Белоруссии. Первый ее блок будет запущен в 2019 году. «Крупнейшим совместным проектом является на сегодняшний день строительство Белорусской атомной электростанции. Первый энергоблок в соответствии с графиком будет запущен в конце 2019 года, а вся станция будет введена в 2020 году», - сказал он.
Владимир Путин также сообщил, что «объем российских капиталовложений в Белоруссию превысил $4 млрд, белорусские инвестиции - $716,8 млн».
По его информации, в прошлом году товарооборот между Россией и Белоруссией увеличился почти на четверть и составил $32,4 млрд. За январь-август текущего года он вырос еще на 14,5%.
«Нам вполне по силам вывести взаимную торговлю на уровень $50 млрд. Для сравнения, совсем недавно я был в Индии с населением 1,1 млрд человек, объем торговли России с Индией около $10 млрд», - сказал Путин.
На пленарном заседании пятого Форума регионов Владимир Путин в своем выступлении, что надеется вывести двустороннюю торговлю на новый уровень – до $50 млрд. в год.
«Я рад новой встрече. Вы правы, у нас впереди ещё несколько встреч подобного рода, но дело даже не в этих встречах, мы с Вами всегда в контакте друг с другом, это очередной рубеж, по-моему, очень интересный и полезный для нашего сотрудничества», - сказал в ответ Владимир Путин.
«Владимир Владимирович, как и договаривались, мы твёрдо выполняем запланированное в начале года. У нас это не последняя встреча в этом году, ещё запланирована встреча в Астане, потом в Москве. Финишные разговоры у нас всегда в нашем союзе ЕАЭС», - сказал также Александром Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным.
После двусторонней встречи и участия в работе Форума регионов, президенты несколько часов пообщаются в неформальной обстановке, рассказал Дмитрий Песков. Сегодня же Владимир Путин вернется в Москву и проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
По итогам последней сентябрьской встречи российского и белорусского лидеров в Сочи был достигнут значимый результат в разблокировании тех проблем, которые были между двумя странами - это и по нефтепродуктам, по «перетаможке» и так далее, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Сейчас закрепление результата и проговор дальнейших перспектив развития», - пояснил он.
Далее журналистов попросили удалиться, и встреча продолжилась за закрытыми дверями.
Владимир Путин поблагодарил за прием и отметил, что Могилев милый, симпатичный, прибранный, красивый. «Мы ехали сейчас – любовались», - похвалил он город.
На двусторонних переговорах Лукашенко поблагодарил Путина за визит в Могилев. По его словам, это «город больше русский, чем белорусский». «Всегда рады видеть вас. Многое сделано для Форума регионов», - сказал он.
Сегодня Владимир Путин находится с поездкой в Белоруссии. Он уже провели переговоры со своим коллегой Александром Лукашенко. Они также должны приняли участие в V Форуме регионов Белоруссии и России.