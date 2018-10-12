«Станете стройнее!» Министр объяснила, как прожить на минимум

Министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что 3,5 тысячи рублей «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей. Заявление чиновницы снял корреспондент издания «Общественное мнение».

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Свою точку зрения Наталья Соколова высказала на обсуждении вопроса об увеличении прожиточного минимума в Саратовской области.

Министр предложила увеличить в следующем году прожиточный минимум на 288 руб., однако депутаты саратовской думы настаивали на прибавке в 500 руб.

«Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками, и вы поймете, что жить можно! Сбалансированное [питание], но диетическое! Вы станете моложе, красивее и стройнее! Макарошки всегда стоят одинаково!», — заявила Соколова.

При этом, когда депутат Николай Бондаренко предложил главе ведомства жить на эти деньги, она сказала, что ей этой суммы не хватит из-за «статуса министра».

Прожиточный минимум в Саратовской области составляет 7 241 руб.

Показатель прожиточного минимума используется в России для определения порога бедности. Прожиточный минимум — это необходимый для выживания минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг.

В частности, в потребительскую корзину, которую учитывают при расчете прожиточного минимума трудоспособного человека, входит 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц и т.д.

Прожиточный минимум рассчитывается для каждого региона и для каждой социальной группы отдельно. В частности, это показатель определяется для трех групп населения — дети, пенсионеры и трудоспособные россияне.

Согласно сентябрьской статистике Росстата, прожиточный минимум увеличился во втором квартале этого года до 10 тыс. 444 руб. на человека в месяц с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 года.

Если посмотреть разбивку, то для трудоспособного населения этот прожиточный минимум составил 11 280 рублей, для детей - 10 390 рублей, и для пенсионеров - 8 585 рубля. Именно столько нужно россиянам, чтобы не оказаться за чертой бедности.

При этом эксперты ранее неоднократно критиковали потребительскую корзину, по которой рассчитывается прожиточный минимум, указывая, что в подсчеты нужно вносить коррективы, добавляя новые категории.

Социологи давно говорят о том, что, чтобы оценить реальный уровень бедных в России, нужно использовать другие методики подсчета — например, метод «лишений»: то, чего российская семья не может себе позволить.

Так, как поясняла ранее «Газете.Ru» Елена Гришина, заведующая лабораторией Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС), чтобы понять реальный уровень бедности стандартной семьи с детьми, необходимо провести опрос как минимум по семи направлениям лишений: имущество, питание, финансовое положение, здоровье, социальная интеграция, образование и развитие детей, жилищные условия.

Между тем даже с нынешним прожиточным минимумом в России очень много бедных.

По данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в первом полугодии 2018 года составила около 20 млн человек.

Уровень бедности в России — 13,6%.

На ближайшие годы чиновникам поставлена амбициозная задача — снизить в два раза уровень бедности в стране. Об этом распорядился президент России Владимир Путин в своем майском указе о национальных целях РФ поручил кабмину к 2024 году.

«Правительству РФ обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года… снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации», — говорилось в президентском указе.

Однако в последнее время эксперты и чиновники высказывают все больше сомнений, что это удастся достичь.

В частности, глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на этой неделе на правлении Российского союза промышленников и предпринимателей, заявил, что бедность в стране «очень большая». И он не понимает, как снизить ее в ближайшее время на 50%.

«Мы видели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднять до выше 3,5%, с учетом большего перераспределения ресурсов на бедные семьи, нам удастся за шесть лет на 30% снизить [бедность]», — заявлял глава Счетной палаты.

О невозможности сразу решить проблему бедности говорила недавно и социальный вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

По словам Татьяны Голиковой, бедность оказалась «одной из самых сложных тем», а «реализуемые сегодня меры по сокращению бедности не дают должного эффекта».

«Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — заявляла она в сентябре по итогам заседания правительства.

Не в последнюю очередь, по ее словам, на это влияют параметры макроэкономического прогноза. За это в правительстве отвечает Минэкономразвития.

Ведомство предложило для целей бюджета исходить из ожиданий снижения экономического роста в 2019 году до 1,3% ВВП против 1,8% в этом году. Низкий рост – следствие повышения НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%. Оставшиеся два года бюджетной трехлетки рост будет медленно выправляться и достигнет 2% в 2020 году.

До среднемирового уровня в 3,1% он «дотянет» по прогнозу только в 2021 году, но и то при условии, если мировой рост «притормозит» свой шаг с нынешних 3,7% до 3,2% в 2024 году.