Принуждение к реформам: на что готова Украина ради займа

До конца октября украинские власти надеются выйти на подписание с Международным валютным фондом (МВФ) новой программы заимствований stаnd-by.

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«Программу планируется подписать в октябре — есть такое политическое решение. Идеально было бы до 18 октября, но вряд ли уже успеем», — сказал агентству «Українські Новини» источник, знакомый с ходом переговоров.

Миссия МВФ работала на Украине с 6 по 19 сентября. Тогда планировалось, что эксперты фонда и правительство Украины согласуют программу выделения очередных траншей кредита в объеме $1,9 млрд. Миссия отбыла ни с чем, договорившись лишь о продолжении переговоров. Официальной информации о том, чем закончились переговоры, до сих пор нет.

Но, по информации агентства, официальный Киев принял политическое решение: во что бы то ни стало завершить подписание программы с МВФ до конца текущего месяца.

Сделать это будет сложно. Основные условия для выделения кредита: повышение цены на газ, минимальный дефицит госбюджета и реальная борьба с коррупцией.

Долги переключат на население

МВФ требует поднять цены на газ на 23,5% до конца этого года. Эти 23,5% означают, что цена газа для населения будет около 8,5 тыс. гривен за тысячу кубометров — тот размер, который позволит поднять тарифы без увеличения субсидий, заложенных в госбюджет.

Следующее повышение цен на газ — до уровня 80% импортного паритета — нужно будет ввести с 1 мая 2019 года, а с 1 января 2020 года цена на газ должна сравняться с импортной.

В противном случае Украина не сможет обслуживать долг, считают в МВФ. Причина очевидна – украинская экономика растет, но ее рост, скорее всего, замедляется.

В октябрьском обзоре мировой экономики МВФ снизил оценку роста ВВП Украины в 2019 году с прогнозировавшихся в апреле 3,3% до 2,7%. Кроме того, фонд ухудшил прогноз роста на 2020 год с 4% до 3,4%, в то же время улучшил на доли процента прогноз на текущий год — с 3,2% до 3,5%.

Еще одним проблемным вопросом, препятствующим выдаче кредита, является сохранение согласованных параметров украинского госбюджета. Эксперты фонда требуют, чтобы дефицит бюджета не превышал 2,3%.

Оба этих требования крайне болезненны в преддверии президентских выборов, которые запланированы на март следующего года.

Имитация борьбы с коррупцией

Наконец, МВФ настаивает на усилении борьбы с коррупцией. Антикоррупционный пакет мер все тот же, невыполненный ранее. МВФ, например, хочет видеть результат по подготовке к началу работы Высшего антикоррупционного суда. Сейчас стадия самая начальная – идет конкурс судей на вакантные места. К концу сентября конкурс составил уже почти 10 человек на место — 342 заявки на 35 мест.

Не исключено, что МВФ может сократить размер транша с обещанных $1,9 млрд до $1 млрд, если Украина не сможет взять на себя выполнение всех обязательств.

Международные резервы Украины составляют $16,6 млрд — это соответствует 2,8 месяца размера импорта и это уже ниже критического уровня — 3 месяца.

Чем закончатся переговоры с МВФ, ждет и Еврокомиссия. Причем требования ЕК и МВФ во многом схожи. В конце прошлого года ЕК отложила выделение Украине очередного транша финансовой помощи в €600 млн. Киев должен был ускорить реформы и выполнить аналогичные обязательства по борьбе с коррупцией. Если Украина и дальше будет только имитировать эту борьбу, то президент страны Петр Порошенко может забыть о европейском финансировании, давали понять еврочиновники.

В 2015 году Брюссель одобрил выделение €1,8 млрд Украине. Первый транш в €600 млн Киев получил в тот же год. Второй на такую же сумму – в 2016 году. Однако с третьим траншем возникли проблемы, которые не решены до сих пор.

В требованиях ЕК отмечается также, что Украина должна повысить прозрачность управления государственными финансами, проводить судебную и административную реформу, реформировать энергетический сектор, улучшить бизнес-среду и укрепить систему социальной защиты.

Однако четыре условия, необходимые для выделения финпомощи, остаются не реализованными. Какие именно условия не выполнил Киев, в заявлении Еврокомиссии не уточнялось. Но в конце ноября посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли публично раскритиковал президента Порошенко за бездеятельность. Мингарелли заявил, что киевская власть должна бороться с коррупцией, а не имитировать ее.

Если третий транш все-таки будет выдан, то макрофинансовая помощь, предоставленная ЕС Украине с 2014 года, достигнет €2,81 млрд. «Это самая большая макрофинансовая помощь, которую Евросоюз предоставлял какой-либо стране, не входящей в ЕС», — отмечали в ЕК.

Если Украина продемонстрирует прогресс по реформам, то общий пакет помощи могут увеличить до 12,8 млрд евро.