Новый кризис: Dow Jones обрушил Азию

Индекс Dow Jones в среду снизился на 831,83 пункта (3,15%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне повышения доходности государственных облигаций США. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

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Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 94,66 пункта (3,29%) и оказался на отметке 2785,68 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 315,97 пункта (4,08%), до 7422,05 пункта.

«Вероятно, это здоровое явление»

По итогам сессии в среду упали в цене акции целого ряда технологических компаний. В частности, Twitter — на 8,47%, Netflix — на 8,38%, Apple — на 4,63%, Intel — на 3,76%.

Падение Dow Jones стало крупнейшим с февраля. Тогда индекс снизился на 1175 пунктов (4,6%), до 24346 пунктов. По оценкам агентства Associated Press, данный индекс никогда до этого не терял сразу так много пунктов. Последний раз до этого Dow Jones снижался на 4,6% в августе 2011 года, что равнялось тогда 520 пунктам, так как индекс составлял около 11000 пунктов.

Основной причиной спада предположительно является повышение доходности гособлигаций США. Повышение базовой ставки ФРС наряду с прогнозами дальнейшего повышения ставок и довольно жесткой риторикой со стороны чиновников ФРС привело к переоценке ожиданий инвесторов, во многом спровоцировав резкое движение по доходностям американских гособлигаций.

«Фондовый рынок США начал обращать внимание на резкий рост процентных ставок, и в дальнейшем эта тенденция продолжится, в особенности если скорость, с которой растут ставки, достигнет тревожных значений», комментировал агентству Reuters 5 октября глава фонда DoubleLine Capital Джеффри Гундлах.

Помимо ужесточения монетарных условий серьезным негативным фактором для американского рынка является угроза затяжного противостояния США с Китаем, которое может затянуться на 10-20 лет.

Торговая война, начатая администрацией Трампа против КНР и по отношению к ряду других стран мира в виде повышения импортных пошлин на сталь и алюминий, также начала приводить к негативным эффектам в экономике самих США.

Телеканал CNBC сообщил, что президенту США Дональду Трампу доложили о снижении индексов. Телеканал привел в связи с этим заявление представителя Белого дома: «Это коррекция на рынке, ориентированном на рост. Вероятно, это здоровое явление. Это пройдет, а американская экономика остается сильной», цитирует ТАСС.

А вот президент США Дональд Трамп на фоне снижения промышленного индекса Dow Jones сделал резкое заявление о том, что Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая роль Центробанка, «сошла с ума» и проводит слишком жесткую политику.

Ранее в конце сентября ФРС повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2–2,25% годовых. В 2018 году ставка уже была повышена на заседаниях в марте и июне. 2017 году ФРС повышала ставку три раза: в декабре — до 1,25–1,5%, в июне — до 1–1,25% и в марте — до 0,75–1% годовых.

Нынешняя политика ФРС беспокоит инвесторов.

«Дешевые деньги были ракетным топливом для акций, и инвесторы вкладывались в них последние два года, учитывая то, что это единственное, что приносило приличную доходность на рынке. Но более агрессивный график ставок по ФРС привел к тому, что инвесторы стали забирать свои деньги», — прокомментировал ситуацию Bloomberg Стивен Иннес из OANDA.

За время президентства Трампа ФРС повысила ставки пять раз и, похоже, не собирается отказываться от этой политики. Трамп же настаивает на сохранении низкой процентной ставки. Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит политику постепенного повышения процентной ставки. С таким заявлением выступил председатель ФРС Джером Пауэлл на слушаниях в комитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

Он отметил, что ряд препятствий, стоявших перед американской экономикой, превратились в «факторы, способствующие ее росту». Пауэлл также подчеркнул, что волатильность рынков не нанесет экономике США существенного ущерба, передает «Интерфакс».

Шанхай, Гонконг, Тайвань, далее везде

Обвал на американских рынках, ставший худшим за последние годы, спровоцировал в четверг падение на азиатских площадках. Торги в Китае открылись самым сильным падением за последние месяцы.

При открытии гонконгский индекс Hang Seng сразу просел на 800 пунктов, теряя 3,73%. Индекс Shanghai composite теряет 3,75%, Shenzhen composite в минусе на 4,87%. В красной зоне оказались практически все китайские голубые фишки. Так крупнейший в Азии телекоммуникационный гигант Tencent просел на 4%. Бумаги компании Sunny Optical Technology, производящей линзы для смартфонов, подешевели на 5,8%. Акции автопроизводителя Great Wall Motor дешевеют на 5,6%.

Серьезные потери несут активы, связанные с сырьевым и финансовым секторами.

За Китаем в минус идут и индексы других азиатских площадок. Тайваньский Taiex снижается на 5,72%. KOSPI теряет 3,20%, а японский Nikkei - 3,89%.

Австралийский ASX200 снижается на 2,28%. При этом наблюдается падение в большинстве секторов. Субиндекс по энергетике снизился на 3,51%, производство теряет 2,46%, а взвешенный финансовый сектор упал на 2,38%. Вниз пошли котировки основных банков страны. Акции Commonwealth Bank упали на 2,33%. Горнодобывающий сектор тоже просел: Rio Tinto теряет на 2,65%, а BHP — 3,4%.

В России ситуация похожая. В среду индекс Мосбиржи закрылся на отрицательной территории. Инвесторы обеспокоены слабыми перспективами роста мировой экономики и уводят средства из акций сырьевых и промышленных компаний, отмечают эксперты.

Ранее МВФ понизил прогноз по росту мировой экономики на 2018 и 2019 годы, а также прогнозы по экономическому росту в США и Китае на 2019 год. МВФ отметил, что в 2019 году Китай и США ощутят на себе последствия торгового конфликта.