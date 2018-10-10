Обвал рубля — 94: что привело к «черному вторнику». LIVE

- 418315 просмотров СМИ: 12-летняя школьница из Сочи призналась следователям в каннибализме
- 277449 просмотров Полиция отправит Кокорина и Мамаева в СИЗО
- 242247 просмотров Россиян переведут на электронные паспорта с 2021 года
- 238304 просмотра В Черниговской области произошел мощный взрыв
- 171411 просмотров Кокорина и Мамаева могут пожизненно отстранить от футбола
- 130451 просмотр В Кремле прокомментировали инцидент с Кокориным и Мамаевым
- 125038 просмотров Дело Скрипалей: что известно об «отравителе» Петрове
Торги 11 октября 1994 года открылись резким гэпом вверх. Отметка в 3000 рублей за доллар была взята практически мгновенно.
На этом фоне неудивительно, что рос курс доллара. В начале года официальный курс ЦБ составлял 1259 рублей, а в начале августа он перевалил за 2000. При этом многие экономисты отмечали, что курсовая динамика большую часть года отставала от темпов инфляции. Поэтому конец лета и начало осени темпы ослабления рубля нарастали. Но, как говорится, ничего не предвещало.
Объем ВВП России в 1994 году уменьшился на 15% по сравнению с 1993 годом, а размер бюджетного дефицита превысил планку в 5% от ВВП. План по поступлениям в бюджет не выполнялся в связи с относительно невысокими поступлениями от экспорта, а также весьма слабой собираемостью налогов. Наблюдалось «бегство» денежных средств за рубеж, ЦБ приходилось все больше предоставлять кредитов государству на цели покрытие бюджетного дефицита. К тому же в стране де-факто произошла «долларизация» экономики, она все больше зависела от займов со стороны международных финансовых организаций.
Надо сказать, что Россия находилась в 1994 году, мягко говоря, в очень сложном положении. Экономический кризис был в самом разгаре. Инфляция в предыдущем году составила 940%, а 92-м году ужасающие 2609%. Забегая вперед, скажем, что 1994 год закончился с показателем 315%.
Страна подошла к 11 октября с курсом 2833 руля за один доллар. Именно такое соотношение было зафиксировано Банком России по итогам торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) в пятницу, 7 октября.
«Черный вторник», который случился почти четверть века назад, — это обвальное падение рубля по отношению к доллару США.
Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий связанных с «черным вторником» 11 октября 1994 года.