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Кризис - 1993. Октябрь
Обвал рубля — 94: что привело к «черному вторнику». LIVE

Исторический онлайн: как российский рубль потерял почти 40% за один день

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Российский валютный рынок не отличается устойчивостью. Только в этом году рубль пережил два периода ослабления – в апреле и августе, потеряв порядка 15% к доллару. Один из первых обвалов рубля случился 11 октября 1994 года, он вошел в отечественную историю как «черный вторник». «Газета.Ru» рассказывает о том, что происходило в те дни и разбирается, сделали ли власти выводы из прежних потрясений.
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Трансляция
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10:31

Торги 11 октября 1994 года открылись резким гэпом вверх. Отметка в 3000 рублей за доллар была взята практически мгновенно.

10:25

На этом фоне неудивительно, что рос курс доллара. В начале года официальный курс ЦБ составлял 1259 рублей, а в начале августа он перевалил за 2000. При этом многие экономисты отмечали, что курсовая динамика большую часть года отставала от темпов инфляции. Поэтому конец лета и начало осени темпы ослабления рубля нарастали. Но, как говорится, ничего не предвещало.

10:17

Объем ВВП России в 1994 году уменьшился на 15% по сравнению с 1993 годом, а размер бюджетного дефицита превысил планку в 5% от ВВП. План по поступлениям в бюджет не выполнялся в связи с относительно невысокими поступлениями от экспорта, а также весьма слабой собираемостью налогов. Наблюдалось «бегство» денежных средств за рубеж, ЦБ приходилось все больше предоставлять кредитов государству на цели покрытие бюджетного дефицита. К тому же в стране де-факто произошла «долларизация» экономики, она все больше зависела от займов со стороны международных финансовых организаций.

10:13

Надо сказать, что Россия находилась в 1994 году, мягко говоря, в очень сложном положении. Экономический кризис был в самом разгаре. Инфляция в предыдущем году составила 940%, а 92-м году ужасающие 2609%. Забегая вперед, скажем, что 1994 год закончился с показателем 315%.

10:09

Страна подошла к 11 октября с курсом 2833 руля за один доллар. Именно такое соотношение было зафиксировано Банком России по итогам торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) в пятницу, 7 октября.

10:05

«Черный вторник», который случился почти четверть века назад, — это обвальное падение рубля по отношению к доллару США.

10:00

Доброе утро, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий связанных с «черным вторником» 11 октября 1994 года.