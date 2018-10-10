Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию

Санкционные проблемы создают высокие риски для темпов роста российской экономики в ближайшие годы. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей 10 октября.

«Санкционные проблемы, они, конечно, создают высокие риски для темпов роста в ближайшие годы. Уже есть сценарии Центрального банка, АКРА о том, что такие санкции, которые рассматриваются, они находятся в поле дискуссий, могут снизить темпы роста и даже привести к рецессии в следующем году. Конечно, это большой вызов для реализации всех целей президента», — сказал Кудрин.

Ранее Банк России опубликовал рисковый сценарий, в котором заложены «предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, более слабой динамике роста мировой экономики и объемов международной торговли».

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К ухудшению внешних условий относятся, в частности, «риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России», а также падение цен на нефть до $35 за баррель в 2019 году. При одновременном сочетании всех негативных факторов регулятор допускает «выход темпов прироста ВВП в отрицательную область». Возможные масштабы этого «выхода» не обозначены.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в прогнозном сценарии «альтернативный + финансовый стресс» допустило падение ВВП на 2,5% в следующем году.

Официальный прогноз правительства, который готовило Минэкономразвития, предполагает, что в этом году экономика вырастет на 1,8%, а в следующем рост замедлится до 1,3%. Глава ведомства Максим Орешкин объяснял это повышением НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

По его словам, в первом квартале следующего года темпы роста могут оказаться ниже 1%, а инфляция поднимется до 5%. Прогноз по росту цен на конец этого года — 3,4%, на конец следующего года — 4,3%.

В Конгрессе США сейчас лежит несколько законопроектов, которые предполагают введение новых ограничительных мер в отношении России. В том числе, рассматривается возможность введения запрета на покупку американскими резидентами новых выпусков российских долговых бумаг и ограничения на долларовые операции для банков с госучастием.

Ранее предполагалось, что новые санкции могут появиться уже в ноябре этого года. Но, по последним сообщениям западных информагентств, парламентарии не смогут рассмотреть законопроекты до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на начало ноября.

Впрочем, многие аналитики закладывают вероятность введения дополнительных рестрикций в свои прогнозы. Алексей Кудрин считает, что ужесточение санкций сделает практически недостижимыми цели, поставленные президентом России в майском указе этого года.

Особый скепсис у экспертов вызывает задача снизить уровень бедности в два раза к 2024 году. Минэкономразвития в своем прогнозе предполагает, что уже в этом году число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11% (в прошлом году их было 13,2%), а по итогам 2024-го их будет 6,6%.

Но Кудрин говорит, что даже ускорение темпов роста экономики не поможет решить эту задачу.

«Снижение бедности — действительно, бедность в стране очень большая. Президент ставит (задачу снижения) 50%, мы увидели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднимутся до 3,5%, мы с учетом большего перераспределения на бедные семьи ресурсов, то нам удастся за шесть лет на 30% снизить», — сказал Кудрин.

По его словам, соответствующая программа представлена президенту. Но правительству будет сложно перераспределить ресурсы так, чтобы достичь целей, обозначенных главой государства, и «мы пока полной картины всех шагов не видим».

Ранее Кудрин говорил, что «за последние четыре года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%». По итогам прошлого года 13,2% населения, или 19,3 млн человек, имели доход ниже прожиточного минимума. В 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП, «несмотря на то что мы видели экономический рост и прогнозировалось повышение реальных доходов населения», отмечал он.

Текущих мер недостаточно для того, чтобы существенно снизить бедность, говорила и вице-премьер по социалке Татьяна Голикова. «Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — отмечала она.

В следующем году правительство представит дополнительные предложения для снижения уровня бедности в России вдвое, заявила Голикова. «В настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту «Демография», так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза», — сказала вице-премьер. В работе над проектом задействован не только социальный блок правительства, подчеркнула она.

Впрочем, по некоторым приоритетным проектам будет сложно даже оценить степень их реализации. По словам Кудрина, в паспортах программ, которые анализировали в Счетной палате, 65% показателей, по которым они будут мониториться, статистически ненаблюдаемы.

«По ним будут готовиться специальные методики их измерения и отслеживания. Эти методики будут готовы к концу 2019 года, по некоторым в 2020-м и даже 2021 году, то есть мы не всегда будем видеть полностью картину выполнения этих целей, по крайней мере в первый год точно», — заявил он в РСПП.