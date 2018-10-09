Эволюция под грузом больших данных

— Почему новые технологии до сих пор не применяются повсеместно? Уже много лет мы слышим про интернет вещей, искусственный интеллект, большие данные, блокчейн. А где конкретные случаи внедрения с осязаемыми примерами использования?

— Да, на самом деле в сфере новых технологий слишком много пилотных проектов, концепций, разрозненных инициатив, которые сами по себе в отдельности не работают, не говоря уже о массовом внедрении. Чтобы изменить такое положение дел, нам не хватает неких платформенных решений, которое сможет объединить эти разрозненные части, став своего рода клеем между ними. Такая базовая, низкоуровневая инфраструктура.

Во-вторых, нам не хватает технологических проектов, которые можно реализовывать здесь и сейчас, то есть - готовых решений.

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Я не имею в виду какие-то «революционные инновации», которые в одночасье все поменяют кардинальным образом, а скорее новую ступень эволюции технологий, их гибридную версию, работающую уже сегодня и способную по крайне мере немного, но улучшить существующие рабочие процессы. Оба эти фактора крайне важны для более активного внедрения новых технологий: интегрирование разрозненных инициатив в рамках платформ или экосистем и появление готовых решений, которые могут работать здесь и сейчас.

— Значит ли это, что кардинального изменения мира под влиянием новых технологий нам стоит ожидать лет так через 10 минимум?

— Я бы обратился к истории и сказал, что по большому счету мир как таковой не меняется в принципе. Меняется только наш способ взаимодействия с ним. Стало больше данных, появились новые способы обработки и использования информации, благодаря внедрению цифровых технологий. И вот это скорее важно.

Не надо ждать кардинального изменения мира и при этом не обращать внимания, что изменился лишь способ коммуникации.

Нужно использовать новые подходы к этой коммуникации и в ней искать возможности для улучшения нашей с вами жизни. Таким образом, имеет смысл продвигаться вперед с тем, что у нас уже есть, а не ждать радикальных перемен. Изменения и улучшения могут быть поступательными и постепенными. Важно использовать новые подходы, которые стали нам доступны с течением времени.

— То есть, этот так называемый «новый способ коммуникации» продуцирует большое количество данных и для них нужны новые цифровые системы сбора, обработки, хранения и т.п.?

— Совершенно верно. Все, чего нам стоит ждать в ближайшее время, это то, что сильно поменяется пользовательский интерфейс при работе с большими данными - нам будет удобнее информацию предоставлять, запрашивать, хранить, обрабатывать и т.д. Возможно, такое будущее звучит не так интригующе, но именно в таком направлении будут развиваться технологические решения, которые приведут к осязаемым результатам.

— И как в эту картину мира вписываются распределенные системы, над развитием которых вы непосредственно работаете?

— Распределенные системы могут быть той силой, которая позволит нам преодолеть ограничения новых технологий, созданных c их разрозненностью. Блокчейн-платформы выступят посредниками - они будут собирать, анонимизировать, интегрировать и фильтровать цифровые данные. Например, сейчас самая большая проблема - это доверие к данным. Не так сложно их собрать и обработать; у нас сейчас достаточно хорошие алгоритмы. Намного сложнее найти способ сделать этот большой массив данных неизменяемым, прозрачным и, если надо, анонимным.

Технологии распределенных реестров эту проблему решают, а значит, могут стать именно тем слоем, средой, клеем, который соберет все вместе и поможет нам сильно продвинуться в области работы с данными.

Важно создать некую общую доверительную среду: если мы не доверяем данным и не умеем с ними работать, то, в принципе, грош им цена. Создание инструмента доверия к данным является главным технологическим вызовом. Закрытие этого пробела может сильно ускорить внедрение новых технологий и раскрыть весь их потенциал. Каждый раз, когда ты имеешь дело с какой-то одной технологией, это всегда есть сумма неких других.

— Большие данные - это прежде всего данные индустриальных предприятий и государственных учреждений. Существуют ли готовые технологические решения для крупного бизнеса и госуправления?

— В рамках нашего нового проекта Vostok у нас есть два готовых решения – закрытая платформа на базе технологий распределенных реестров и системный интегратор для ее запуска, поддержки, оптимизации и развития. Они изначально спроектированы так, чтобы решать актуальные задачи предприятий реального сектора экономики и государственных институтов, выполняя функцию базовой цифровой инфраструктуры для сертификации, регистрации и отслеживания больших данных.

Кроме того, мы уже сотрудничаем с крупнейшими компаниями в России и СНГ, например, государственной корпорацией «Ростех», Сбербанком и Трансмашхолдингом.

Так, с «Ростехом» мы будем реализовывать проекты государственной программы «Цифровая экономика РФ», разрабатывать решения для инфраструктурных проектов и создавать технологическую базу для перехода к «цифровому предприятию». Это сотрудничество не только предоставляет нам доступ к огромной базе корпоративных и государственных заказчиков для внедрения наших технологий, но и станет сильным толчком для развития в целом.

— Как вы считаете, на технологическом рынке России и СНГ у проекта Vostok есть коммерческие перспективы?

— В первую очередь нужно отметить, что мы будем разрабатывать решения для создания базовой цифровой инфраструктуры для предприятий реального сектора экономики и государственных институтов. Без такой инфраструктуры невозможен переход к цифровой экономике. Поэтому есть большой запрос от бизнеса и государства на такие технологические решения и есть крайне перспективный рынок - по оценке Международного экономического форума к 2020 году вклад цифровой экономики в ВВП стран «Большой двадцатки» составит 6,6 триллиона долларов.

Во-вторых, проект Vostok предлагает уже готовую технологию, которую можно использовать здесь и сейчас.

Системный интегратор Vostok позволяет реализовывать конечные проекты, что особенно важно для крупных предприятий и государственных учреждений, нуждающихся в универсальном решении, предоставляющем готовый технологический продукт, с одной стороны, и самостоятельно работающий инструмент, с другой. Это дает нам возможность действовать быстро и не тратить время и деньги на годы разработки, тестирования, запуск пилотов.

И в-третьих, мы можем внедрять решения Vostok в широкий спектр индустриальных и государственных проектов, которым нужны эти технологии и которые готовы в них инвестировать.

Это не только обусловлено вызовом времени, но коммерческой привлекательностью проекта. С одной стороны, у них появится возможность оптимизировать производство, бизнес-процессы, предоставление услуг, а значит, сэкономить значительные суммы. С другой стороны, так как технологии Vostok позволят создать доверенную инфраструктуру с качественно новой средой доверия к данным, крупные предприятия и государственные институты смогут предлагать сервисы и продукты совершенного нового порядка. Именно здесь в распределенных системах и заключается главный коммерческий потенциал.