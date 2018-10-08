Откройте трубу: «Газпром» предлагают лишить монополии

Добыча газа в России в настоящее время ведется не на полную мощность. «Мы сейчас работаем на 65% от возможностей наших месторождений», — заявил гендиректор компании «ИнфоТЕК-Терминал» Рустам Танкаев в ходе круглого стола в ТАСС, посвященного обсуждению ключевых тем газового рынка в РФ.

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В настоящее время добыча «Газпрома» упала на 15% по сравнению с уровнями добычи в пиковые годы, посетовал он.

По словам эксперта, одна из причин такого положения вещей в том, что

Россия из-за негибкой политики монопольного экспортера потеряла некоторые рынки сбыта. При этом внутреннее потребление также не растет.

По мнению некоторых участников дискуссии, чтобы выровнять ситуацию, необходимо изменить правила игры на российском газовом рынке, в первую очередь относительно доступа независимых производителей газа к газотранспортной инфраструктуре.

Допуск независимых к экспорту и внутрироссийским программам — это важный элемент реформирования газовой отрасли в стране, уверен директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

В качестве плюса такого решения он назвал «важное политическое обстоятельство»: «Газпром», который сегодня является монополистом по экспорту российского трубного газа и управляет всей газотранспортной инфраструктурой в стране, а также экспортными трубопроводами, — государственная компания, что может осложнить отношения с некоторыми потребителями.

Кроме того, продолжил рассуждать эксперт, «Газпром» получил монополию на экспорт, а взамен должен осуществлять газификацию в РФ, но со своей задачей не справляется, и «есть целые регионы, которые до сих пор не газифицированы».

«Газификация сельской местности сейчас всего 58%, это же катастрофа», — отметил он, добавив при этом, что на данные цели «Газпром» тратит всего 1% от своей экспортной выручки.

«Другие компании с большим удовольствием возьмут на себя эту нагрузку. Если «Газпром» не справляется со своей функцией, зачем ему давать преференции», — добавил Делягин.

Российский газовый рынок действительно нуждается в реформировании, согласилась директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова. Однако просто дать независимым производителям доступ к трубе мало, нужно в целом пересмотреть правила игры, в том числе и на внутреннем рынке. Сейчас часто возникают парадоксальные ситуации: с одной стороны, рынок не либерализован, государство назначает тарифы и регулирует цены, но с другой — из-за этого же «Газпром» зачастую просто не может сделать скидку своим покупателям, даже если это оправдано экономически, и некоторые покупатели уходят к независимым поставщикам.

Исключительное право на экспорт российского трубного газа закреплено за «Газпромом» в 2006 году законом «Об экспорте газа». Другие производители газа теоретически могли получить доступ к инфраструктуре, но для этого должны были заключать агентский договор с «Газпромом».

Единый экспортный канал снижает конкуренцию на европейском рынке и позволяет получать большую прибыль.

За последние год экспорт российского газа в ЕС вырос как в долевом, так и в абсолютном выражении, напомнил заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Если в 2010 году РФ поставляла на рынок ЕС 135-140 млрд куб м газа в год, то в прошлом году этот показатель достиг уже 195 млрд куб м, а по итогам этого года есть все шансы выйти за 200 млрд куб м. При этом доля российского газа в энергобалансе Европы выросла с 23% до 34%,

отметил он.

Однако, по мнению Делягина, развитие мирового рынка газа неразрывно связано с наращиваем поставок СПГ. «За последние 10 лет экспорт СПГ в мире вырос почти в 1,9 раза — на 87%. При этом экспорт трубопроводного газа вырос на 6%. Это говорит о том, что газовый рынок больше не рынок продавца. Правила диктуются покупателями», — говорит эксперт.

Основное преимущество трубопроводного газа — низкая стоимость (СПГ примерно на 30% дороже). Однако у привязки к трубе есть и свои недостатки. Главная из которых — отсутствие гибкости поставок и, как следствие, зависимость от покупателя.

«Мы проходили это с Турцией в конце 1990-х гг. Когда поставки по «Голубому потоку» были фактически блокированы до тех пор, пока «Газпром» не сделал существенных уступок по цене. И мы видим повторение этой истории сейчас, но уже со странами ЕС, когда они, в том числе через суды, добиваются пересмотра контрактов в части снижения стоимости поставок», — отмечает Делягин. «То, что «Газпром» продолжает наращивать поставки трубопроводного газа в Европу, облегчает компании удержание доли рынка. Но это и создает огромные риски, потому что усугубляет нашу зависимость от потребителей, которые уже неоднократно показали свою недобросовестность», — говорит Делягин.

«Газпром» со своей философией трубопроводного газа тормозит развитие газовой промышленности России и ставит под угрозу стратегические позиции нашей страны на мировом газовом рынке, уверен аналитик «Атона» Александр Корнилов. Чтобы не уступить лидерство на этом рынке, необходимо наращивать поставки СПГ, однако «Газпром» эти проекты игнорирует, отметил эксперт.

«Рынок не верит в эффективность инвестиций «Газпрома». Компания на 1,5 трлн рублей увеличила капвложения и пересматривает свою программу капзатрат ежегодно в сторону увеличения. Постоянное повышение прогнозов по капексу негативно сказывается на капитализации монополии», — отмечает старший аналитик БКС Сергей Суверов.

Когда-то самая дорогая компания России продолжает стремительно дешеветь. Сначала монополия уступила лидерство по капитализации «Роснефти», а вскоре и вовсе выпала из тройки крупнейших компаний российского фондового рынка, пропустив вперед «Лукойл», но при этом все еще оставаясь крупнейшей газовой компанией страны. Недавно «Газпром» сдал и эти позиции: место лидера российского газового рынка временно занял «Новатэк», впервые в истории обойдя «Газпром» по размеру капитализации.

«Сегодня «Новатэк» стоит примерно столько же, сколько и «Газпром», хотя по объему бизнеса он в разы меньше, чем монополия. Это говорит о том, что международные финансовые инвесторы все-таки более благосклонно смотрят на перспективы как раз сжиженного газа. Глобальный капитал идет в СПГ, потому что именно за этими проектами будущее», — резюмирует Суверов.