Зарплаты-чемпионы: где в России платят больше всего

Самые высокие зарплаты зафиксированы в Москве, Салехарде, Сургуте, Ханты-Мансийске и Южно-Сахалинске, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, обнародованные в понедельник.

Средняя чистая зарплата в Южно-Сахалинске в первом полугодии составила 81,7 тысячи рублей.

На эту сумму можно приобрести 3,58 фиксированных набора товаров и услуг. Близкий результат у Салехарда — 3,5 набора товаров и услуг. На третьей и четвертой позициях два города Ханты-Мансийского автономного округа — Сургут (3,2 набора) и Ханты-Мансийск (3 набора).

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Москва занимает только пятую строчку в рейтинге. В столице соотношение зарплаты и стоимости стандартного набора товаров и услуг составляет 2,97. Это заметно меньше, чем у лидирующей четверки, но намного больше, чем в среднем по стране.

Эксперты также отмечают, что в городах-миллионниках самыми зажиточными можно назвать Санкт-Петербург (2,44 набора товаров и услуг), Красноярск (2,4), Казань (2,28), Екатеринбург (2,25), Уфу (2,21), Челябинск (2,16) и Омск (2,16).

Можно накопить на авто

Самые низкие зарплаты зафиксированы в городе Шахты Ростовской области, Севастополе, Нальчике, Махачкале и Черкесске.

В Шахтах (последнее место в рейтинге) соотношение зарплаты и фиксированного набора составило 1,32. То есть средней зарплаты в этом городе хватает лишь на стандартный набор — накопить на машину и жилье, но содержать детей сложно большинству жителей.

На предпоследнем месте расположился Севастополь (1,41). При этом эксперты РИА Рейтинг отмечают, что высокие цены в городе объясняются спросом со стороны туристов и военных, а выплаты военным не учитываются в статистике зарплат.

Места с 96-го по 98-е занимают столицы кавказских республик — Нальчик, Махачкала и Черкесск. Эксперты РИА Рейтинг поясняют, что на Северном Кавказе традиционно низкие зарплаты, которые не могут компенсировать даже невысокие цены на товары и услуги.

Эксперты отмечают, что значительная разница зарплат в разных регионах России — давно известная проблема, поэтому при составлении рейтинга было рассчитано соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах России и стоимости стандартного потребительского набора. Значение изменяется в диапазоне от 1,32 до 3,58.

То есть реальный уровень средних зарплат у лидеров и аутсайдеров отличается примерно в 2,7 раза.

«Таких зарплат не получают»

Судя по данным официальной службы статистики, в регионах действительно огромный разброс в зарплатах. Например, если взять Москву, то номинальная начисленная заработная плата здесь составила 81 тысячу рублей, тогда как в 6 других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) – менее 30 тысяч рублей в месяц (данные за май).

Хуже всего с зарплатами в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Среднемесячная начисленная заработная плата составляет здесь 27,2 тыс. рублей.

Именно в СКФО находится регион, где россияне получают меньше всего в России. Это Карачаево-Черкессия. Средняя зарплата здесь всего 24,7 тысячи рублей. Низкие зарплаты в регионе обычно связаны с тем, что работники заняты в бюджетном секторе, а возможности бюджета ограничены, объясняет замдиректора Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников.

Как отмечает старший директор рейтингового агентства Fitch Владимир Редькин, в ряде российских регионов на уровень зарплат влияет то, что «здесь расположены крупные предприятия, которые платят высокую зарплату сотрудникам, и даже если ее получает, допустим, всего 5% жителей региона, то это очень сильно повышает средний уровень зарплат по региону».

По этой же причине, по словам эксперта, средний уровень зарплат в Москве, где они по статистике Росстата составляют в среднем 81 тысячу рублей в месяц, совсем не говорит о высоких доходах в столице.

В основном жители столицы получают зарплату ниже этого уровня, а среднее значение получается выше за счет тех, кто получает зарплату выше среднего, поясняет эксперт.

Средние цифры могли быть подсчитаны по самым высокооплачиваемым специалистам, которые трудятся на официальной работе и получают официальную зарплату, предполагает аналитик «Финам» Леонид Делицын.

В реальности же многие россияне работают в сером секторе. При этом Росстат не подсчитывает неформальную занятость, которая потянула бы зарплаты вниз. Если же взять данные служб поиска вакансий, которые не учитывают зарплаты в госсекторе, то окажется, что в частных компаниях зарплаты в первом полугодии этого года не изменились. Так, по данным компании HeadHunter, в целом в первой половине 2018 года рост зарплат в частном секторе в Москве и Санкт-Петербурге остановился.

Так, совокупный доход работников в Москве и Московской области продемонстрировал нулевую динамику, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области он вовсе уменьшился на 2%.

В первом полугодии этого года в Дальневосточном округе рост зарплат составил 3%, в Южном округе – 4%. Выше всего рост зарплат оказался в Северо-Кавказском округе – 13%.

Как отметили в HeadHunter, нетипичная для Москвы и Санкт-Петербурга стагнация на рынке труда может быть связана с тем, что столичные компании быстрее среагировали в свое время на кризис, поэтому рост совокупного дохода здесь наблюдался раньше, а сейчас — ожидаемая стабилизация.

Регионы же только вошли в стадию выхода на докризисный уровень, поэтому и может наблюдаться более высокий рост зарплат.

«Если в каких-то регионах зарплаты растут больше, то это скорее всего означает, что до этого они были занижены и теперь повышаются с целью удержания сотрудников», — предполагает Жанна Волкова, директор по маркетингу Kelly Services.