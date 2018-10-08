Новый закон Яровой: что будет с продуктами в магазинах

Законопроект, вводящий запрет на возврат товаров поставщикам, который был еще в начале года внесен в Госдуму вице-спикером Ириной Яровой, сенатором Сергеем Лисовским и другими парламентариями, в итоге может обернуться дефицитом продуктов. Как рассказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, эта инициатива создает риск «невозможности приобретения продуктов в отдельные часы работы предприятий торговли, в особенности в выходные дни».

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Дело в том, что из-за отсутствия права вернуть товары ритейлерам придется сократить объем заказа.

Логистические возможности небольших поставщиков свежей и ультрасвежей категории продуктов не позволят им часто возить свой товар в магазины, а в пятницу поставщики и вовсе завозят продукты сразу на три дня. При скачке спроса львиная доля партии может быть распродана в пятницу–субботу.

По мнению авторов законопроекта, практика, которую они хотят ограничить, наносит экономический ущерб производителю и нарушает интересы покупателя, «потому что любые потери производителя — это понижение качества в дальнейшем, потому что убытки заставляют изменять производство, снижение ассортимента, повышение цены», цитировал «Интерфакс» вице-спикера Госдумы Яровую.

В пояснительной записке к законопроекту пояснялось, что за последние годы ритейлеры увеличили число возвратов качественных продуктов отечественным производителям, что приводит к тому, что поставщикам приходится выкупать ее обратно.

Пока поправки готовились к первому чтению, бизнес уже самостоятельно решил отказаться от возвратов. Например, та же АКОРТ заключила соответствующее соглашение с Российской гильдией пекарей и кондитеров (РОСПиК). Например, в рамках этих договоренностей член АКОРТ ГК «О'кей» в конце прошлого года заявила о переходе на безвозвратную технологию заказа хлебобулочной продукции. В свою очередь лидер розничного рынка, компания Х5 Retail Group пошла дальше и с 2018 года перешла на безвозвратную систему со всеми поставщиками, за исключением тех, кто письменно попросили сохранить для них такую возможность.

«История с возвратами — неоднозначная, и, скорее всего, на первом этапе внедрение такой практики приведет к росту издержек – как для производителей, так и для ритейлеров», - полагает генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров.

«Возможно, мы где-то увидим поначалу много пустых полок, так как совершенно точно ритейлеры будут заказывать меньше, поставщики будут нести дополнительные издержки, но товар в магазинах точно будет более свежим»,

— добавляет эксперт.

В АКОРТ напомнили, что продукция со сроком годности до 10 дней занимает около половины торговой площади в сетях.

Замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев еще в июле заявлял, что Минсельхоз выступает за доработку законопроекта о запрете возврата продукции торговыми сетями производителям.

«Направление скоропортящихся продуктов. Мы считаем, что отдельно в законопроекте должна быть регуляторная механика, связанная с этим направлением. У нас есть конкретный список случаев, когда возврат должен быть возможен», — сказал Лебедев, добавив, что необходимо отрегулировать и механизм возврата для оптово-распределительных центров.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что по поручению правительства ведомство внесло в законопроект поправки ко второму чтению. Его дата пока не назначена. Поправки предусматривают запрет на возврат товаров сроком годности до 20 дней включительно. Однако ведомство предлагает сохранить производителям продукции со сроком годности более 20 дней и ритейлерам право заключать договор поставки с возможностью возврата товара, если он заключен добровольно и его условия удовлетворяют интересам двух сторон.

Правительство РФ пока не дало свое заключение на данный законопроект. У профильных ведомств нет единодушной позиции. Так, чиновники Минэкономразвития прогнозируют, что полный запрет может негативно повлиять на ассортимент и цены, а все возникающие из-за него издержки все равно будут переложены на покупателя.

В Минпромторге признают, что сетям от производителей нужно большое количество товара, чтобы полки магазинов не пустовали, и у покупателей всегда был выбор. В то же время, в случае полного запрета ритейлеры могут прекратить отношения с некоторыми поставщиками, чья продукция не пользуется повышенным спросом, не исключают в министерстве. Кроме того, ведомство неоднократно высказывало позицию: излишнее регулирование торговой отрасли может негативно сказаться на всех участниках.

Торговые сети не скрывают, что при отказе от возвратов, им придется снизить объемы закупки, чтобы не пришлось повышать цены при росте издержек, вызванных увеличением объемов списания.

Опыт по отказу от возвратов хлебобулочной продукции показал, что закупку пришлось снизить примерно на 15%. Если уйти от возвратов, например, в категории тортов, то снижение может быть куда более существенным – на 50%. Так как спрос на эту продукцию намного эластичнее, чем на хлеб.

В целом, торты и скоропортящиеся кондитерские изделия могут стать одной из наиболее чувствительных к запрету возвратов категорий. Сегодня поставщики самых популярных брендов забирают 10-15% товарооборота.

Запрет может помешать продвижению новых товаров и брендов, говорит председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. В итоге, инициатива принесет больше проблем, нежели позитивных моментов, считает он.