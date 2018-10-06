Страшное пророчество: «Россия исчезнет с рынка нефти»

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Аль Сауд считает, что Россия в течение ближайших двух десятилетий существенно сократит добычу нефти и даже может совсем уйти с рынка. Такие заявления он сделал в большом интервью агентству Bloomberg.

«Мы считаем, что Китай резко сократит добычу, если не исчезнет как производитель, уже через пять лет ... Через 19 лет производство нефти в России сильно сократится, если не исчезнет совсем, с ее 10 млн баррелей», — сказал Аль Сауд.

При этом он подчеркнул, что для Саудовской Аравии в этом сценарии «нет рисков» и предположил, что спрос на нефть сохранится в ближайшие десятилетия.

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Он рассказал, что спрос на нефть будет расти до 2030 года. По его оценкам, каждый год спрос будет увеличиваться на 1-1,5%. После 2030 года, отметил Аль Сауд, спрос может начать падать.

«Сегодня никто не говорит о самолетах, которые летают на электричестве, или о кораблях, которые плавают в море на электричестве. Добавим к этому спрос со стороны нефтехимии и перспективы нефтехимии через 10–20–30 лет», — отметил принц.

Второй раз Россия была упомянута журналистом Bloomberg, который спросил, правда ли, что Саудовская Аравия и Россия договорились увеличить добычу нефти. Мухаммед Аль Сауд ответил, что у его страны достаточно возможностей, чтобы «удовлетворить любой спрос», после того, как Иран уйдет с рынка. Напомним, что в ноябре США планируют ввести эмбарго на поставки нефти из Исламской республики.

Заявления принца звучат, мягко говоря, неожиданно. Россия, безусловно, не является мировым лидером по размеру доказанных запасов нефти. Первенство здесь у Венесуэлы – 303,2 млрд баррелей на конец 2017 года, по данным BP Statistical Review of World Energy 2018. У саудитов с 266,2 млрд баррелей второе место, у России с 106,2 млрд – шестое место.

Даже если предположить, что больше ни одной тонны нефти запасов не будет разведано, то этих запасов России хватит при текущем уровне производства примерно на 30 лет.

Принц также в один ряд с Россией поставил Китай. Эта страна добывала 3,8 млн баррелей нефти в сутки в прошлом году, что примерно в 3 раза меньше уровня производства России или Саудовской Аравии. И не являлась при этом поставщиком сырья на внешние рынки, а была чистым импортером углеводородов, поскольку объем потребления составлял в среднем 12,8 млн баррелей в сутки.

Постепенное снижение Китаем собственной добычи (страна с этим активно борется и пытается найти новые запасы) не изменит существенным образом расклад на рынке.

В планах России нарастить добычу в этом году и поддерживать в дальнейшем ее уровень на близких к текущим значениях. Министр энергетики России Александр Новак заявлял недавно, что Россия не достигла пика добычи нефти, и еще есть возможность нарастить добычу.

«Мы в этом году ожидаем 555 миллионов тонн примерно… У нас прогнозы, что мы можем увеличить добычу, при том, что сейчас прорабатываются меры стимулирования», — сказал Новак.

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз по добыче нефти в России в 2018 году на 10 тыс. баррелей в сутки, до 11,49 млн баррелей. Это даже выше прогноза Новака (555 млн тонн – это примерно 11,2 млн баррелей в сутки).

Найти прогноз от ОПЕК, МЭА или какого-то крупного аналитического центра, что к 2035 году Россия уйдет с нефтяного рынка, невозможно.

В одном из своих ВР предполагает, что добыча нефти в России к 2025 году может упасть на 8% — до 10,5 млн баррелей в сутки. Но при этом, к 2040 году Россия будет обеспечивать 14% мирового производства нефти и газа и останется крупнейшим экспортером энергоресурсов в мире.

Эксперты также как и наследный принц полагают, что к 2035 году спрос на нефть в мире вырастет. Мир будет потреблять больше нефти, отмечал на прошедшей в Москве Российской энергетической неделе глава аналитической компании HIS Markit Даниэл Ергин.

Через 17 лет потребление нефти в мире будет близко к 120 млн б/с, говорил министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Он надеется, что Саудовская Аравия увеличит свою долю на рынке. А цена, по мнению аль-Фалиха, «скорее всего, будет выше, чем сегодня, в реальных показателях». Никаких апокалипсических прогнозов в отношении России он, в отличие от молодого принца (Мухаммеду Аль Сауду 33 года), опытный министр не делал.

В тоже время, в российской нефтяной отрасли есть проблемы. Например, глава «ЛУКкойла» Вагит Алекперов говорит, что добыча находится на пределе возможностей компаний. Негативно отражаются и санкции Запада, которые ограничивают поставку технологий для работы на шельфе и с трудноизвлекаемыми запасами.

Новые санкции США будут иметь ограниченное влияние на российскую нефтегазовую промышленность, поскольку с 2014 года она уже значительно сократила свою зависимость от западного оборудования и технологий. Об этом пишет Reuters со ссылкой на позицию опрошенных аналитиков.

Но, как отмечало агентство Reuters, санкции действуют с 2014 года, и за это время российская экономика адаптировалась к этому.

«С 2014 года российская нефтяная промышленность фактически прекратила заимствования у западных структур, полагаясь вместо этого на собственные средства и кредитование от государственных банков, нацеленное на разработку технологий на замену тех услуг, которые раньше поставляли западные компании»,

— пишет Reuters, по результатам опроса аналитиков.

Саудовской Аравии стоит подумать не о России, тем более, что с Москвой у Эр-Рияда есть механизм координации действий на нефтяном рынке в рамках соглашения ОПЕК+.

Надо думать о США, которые уже в этом году могут выйти на первое место по добыче, а президент Дональд Трамп регулярно требует снизить нефтяные цены. Кроме того, в США готовится закон, по которому против ОПЕК и саудитов можно будет открывать дела в американских судах за картельное соглашение. И арестовывать счета и активы.