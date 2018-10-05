Штурм крепости: как подорожает алкоголь

В России планируют увеличить минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди и водку. Проект приказа Минфина, посвященный этому вопросу, размещен на официальном портале нормативных правовых актов. В документе отмечается, что эти меры помогут бороться с алкогольной суррогатной продукцией.

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В обосновании к приказу говорится о необходимости индексации на уровне инфляции цен, не ниже которых осуществляются закупка, поставка и розничная продажа алкоголя крепостью выше 28%.

В частности, предлагается увеличить минимальную розничную цену на коньяк с 322 рублей до 388 рублей за 0,5 литра, а на бренди — с 293 рублей до 307 рублей за 0,5 литра.

Вырастут и цены закупки на эти напитки. Также Минфин предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку крепостью от 37 до 40 градусов в 2019 году с 205 рублей до 215. В новую стоимость будут включены НДС и акциз.

В начале года директор департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Евгений Ахпашев предложил установить МРЦ на коньяк на уровне 500 руб. за пол-литра. Он пояснял, что Минфин просят об этом производители. В частности, при нынешней минимальной розничной цене выгодно производить фальсификат. Его долю на рынке он оценил в 60%.

По словам аналитика ИК «Алор» Алексея Антонова, выгода для бюджета от повышения цен на спиртосодержащую продукцию очевидна. По итогам первого полугодия этого года продажи алкоголя в нашей стране увеличились на 11,4%, в частности, коньяка было продано на 13,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, приводит он цифры.

На рост продаж оказало влияние не столько положительное изменение спроса, сколько то, что до июня прошлого года доступ к системе ЕГАИС, на основании данных которых формируется статистика, был ограничен крупными населенными пунктами, а сейчас круг учета расширился.

«По факту же россияне с каждым годом, а вернее с каждым подорожанием, связанным с повышением акциза или минимальной ценой алкогольной продукции, пьют все меньше — как минимум легальной продукции», — говорит аналитик.

В частности, это доказывает тот факт, что за январь-сентябрь объемы производства водки, самого ходового крепкого напитка в стране, снизились на 0,8%, производство этилового спирта просело и вовсе на 10,5%.

При этом в правительстве могут принять решение установить минимальные розничные цены и на пиво. Это предлагало Росалкогольрегулирование.

«Мы уже прорабатываем вопрос создания универсальной марки для пивоваренной продукции, которая может наноситься на все виды тары», — говорил в интервью РИА «Новости» глава ведомства Игорь Алешин.

Впрочем, как пояснил Алексей Антонов, пиво — продукт, который выпускается по огромному количеству рецептур, разной крепости, а также отпускается как в таре, так и на розлив. Кроме того, существует безалкогольное пиво.

«Поэтому пока непонятно, на что конкретно может быть установлена минимальная розничная цена», — говорит эксперт.

По мнению Антонова, при установлении МРЦ на пиво вполне можно ожидать, что стоимость напитка вырастет примерно в районе 5-7%.

Также вице-премьер РФ Дмитрий Козак недавно поручил проработать вопрос о возможности продажи алкогольных напитков на автозаправочных станциях, сообщил его представитель Илья Джус. По словам последнего, такие поручения давались в «контексте действий по стабилизации розничного топливного рынка» (цитата по ТАСС). Предложения по возврату спиртного на АЗС выдвинули нефтекомпании, уточнил Джус.

О том, что правительство РФ планирует вернуть торговлю слабым алкоголем на АЗС, писала газета «Ведомости» в пятницу, 5 октября.

Участники рынка давно просят правительство снять запрет на продажу слабого алкоголя на АЗС. Так, в апреле этого года общественная организация «Независимый топливный союз» направляла соответствующее письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву и главе Минпромторга Денису Мантурову. По мнению НТС, действующие ограничения привели к появлению противоречий и несоответствий в текущем законодательстве.

По результатам собственной экспертизы НТС пришел к выводу, что запрет не соответствует своему целевому назначению и ограничивает права добросовестных продавцов и покупателей алкогольной продукции.

Такой вывод организация сделала из сравнения общего по итогам года количества дорожно-транспортных происшествий, случившихся по вине водителей, с количеством ДТП, случившихся из-за того, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как утверждает «Независимый топливный союз», количество ДТП, совершенных автомобилистами в состоянии алкогольного опьянения, после введения запрета не снизилось, а даже несколько возросло.

Запрет привел к дискриминации в пользу крупного сетевого ритейла, утверждает НТС.

Если возможности законопослушных граждан ограничиваются, то потенциальные преступники могут приобрести алкоголь в любом другом месте, так как продажа спиртного запрещена только на АЗС, но не на других объектах единой инфраструктуры многофункциональных зон придорожного сервиса (МФЗ), говорит организация.

Между тем Минздрав выступает категорически против продажи слабоалкогольных напитков на АЗС.