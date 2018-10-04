Америка на обочине: санкции обойдут через Москву и Альпы

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова присоединиться к европейскому аналогу межбанковской системы передачи данных и осуществления платежей SWIFT.

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«Прошла информация о создании такой системы евро-SWIFT для расчетов, которые будут осуществляться исключительно среди европейских банков, европейских финансовых институтов, в том числе за нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары. Мне кажется, европейцы уже задумались об этом. Мы готовы присоединиться к таким предложениям, поэтому, мне кажется, это будет выход и ответ на те ограничения, которые вводятся США и к предприятиям, и к финансовым институтам, рассчитывающимся в американской валюте», — сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

В России после введения в 2014 году западных санкций за Крым уже создана собственная альтернатива SWIFT — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). По данным на середину 2018 года, ее пользователями являлись более 400 организаций (в SWIFT свыше 11 тысяч участников).

На данный момент в России есть кредитные организации, которые вообще подключены только к СПФС и не работают через SWIFT. В частности, это банки, работающие в Крыму.

К российской системе в скором времени смогут подключаться и нерезиденты. Соответствующий законопроект на днях внесен в Госдуму.

Как пояснил «Газете.Ru» председатель финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, европейский аналог и российская платежная система не будут конкурировать. «Это вопрос состыковки, адаптации и корректировки», — отметил депутат.

При этом на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», можно ли будет использовать СПФС для оплаты за поставки иранской нефти, Аксаков ответил, что «это возможно». «В условиях санкций и применения штрафов к компаниям все больше стран будут заинтересованы в использовании альтернативных платежных систем», — отметил он.

Ранее еще одна страна согласилась участвовать в создании альтернативной системы обмена межбанковскими сообщениями и расчетами по аналогу SWIFT.

Берн может принять участие в создании независимого аналога платежной системы SWIFT, заявил в интервью РИА «Новости» посол Швейцарии в Москве Ив Россье.

«Если в финансовом секторе появятся какие-то новые разработки, мы будем внимательно следить за ними, но это явно вопрос для размышлений в ЕС, а не в Швейцарии… Но, если появится новая платежная система, каждая страна примет участие в этой платежной системе. И мы, конечно, почему бы нет», — сказал дипломат.

По словам Россье, позиция Швейцарии по данному вопросу вряд ли будет отличаться от позиции других стран.

Недавно стало известно о том, как в Иране готовятся к вступлению в силу второго, осеннего пакета санкций со стороны США, которые будут касаться «энергетического сектора» страны. С 6 ноября Вашингтон пообещал исламской республике рестрикции, в рамках которых будут заблокированы транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана.

Основная цель Вашингтона — свести на нет продажу Тегераном нефти. Иран является третьим по величине производителем «черного золота» среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

Напомним, что в конце сентября глава дипломатии ЕС Федерика Могерини по итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявила, что для расчетов с Ираном будет создан специальный механизм, который поможет обойти американские санкции.

Она отметила, что «страны-члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения легальных финансовых транзакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами».

«Мы считаем необходимым защищать иностранные компании, ведущие бизнес с Ираном. Мы считаем необходимым продолжать экспорт нефти и газа из Ирана», — заявила Могерини.

Предполагается, что механизм будет открыт для других участников создания системы, однако подробной информации о сроках запуска системы нет. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что много времени на это не потребуется.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский напоминает, что российский аналог SWIFT был создан за относительно небольшое время.

В августе 2014 года заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сделал заявление о подготовке законопроекта о создании внутренней системы расчетов, в декабре 2014 года она была запущена в тестовом режиме, а к осени 2015 года была практически завершена.

Основой европейской системы расчетов могут стать небольшие банки, а сами платежи могут производиться в евро и юанях, говорят аналитики.

«В Европе много мелких и даже средних банков, которые не имеют идентификатора в системе SWIFT, и они могут быть задействованы как опорные организации по налаживанию международных квазибанковских расчетов в валюте, отличной от доллара»,

— считает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Но поскольку крупнейшие транснациональные банки, находящиеся в еврозоне, к такой альтернативной платежной системе вряд ли отважатся подключиться, то в ее рамках вряд ли возможно будет проводить большие объемы операций, добавляет Рожанковский.

Кроме того, по словам экспертов, параллельно созданию аналога SWIFT нужно будет решить и другую проблему — страхование грузов. Как правило, межконтинентальная транспортировка нефти страхуется рядом мировых страховых компаний, которые тоже так или иначе должны считаться с США и возможностью наложения и на них санкций, говорит Жарский.