Капсулы вместо полок: поедут ли россияне в новых вагонах

РЖД рассматривает идею оснащения плацкартных вагонов капсулами и пространствами-трансформерами, сообщил гендиректор компании Олег Белозеров.

«На базе принципов формирования общего и плацкартного вагонов будут созданы зоны персонального комфорта. У пассажира должно быть индивидуальное пространство. Возможно, пространство-трансформер, чтобы его можно было формировать индивидуально под себя, под личный комфорт»,

— цитирует Олега Белозерова агентство ТАСС.

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При этом он не уточнил, что подразумевается под «пространством-трансформером».

Также Олег Белозеров отметил, что в ближайшее время появятся новые типы вагонов — в частности, проекты 2019 года — одноэтажные вагоны открытого типа и 2020 года — двухэтажные.

«Они будут отличатся удобством, комфортом. Там будут розетки, wi-fi», — заявил глава РЖД.

При этом ранее РЖД заявила о создании нового класса обслуживания — эконом-бюджет вагонов.

Старые вагоны поездов без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет», следовало из годового отчета Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). При этом предполагалось, что цена билета в такие вагоны-лоукостеры будет минимум на 5-10% ниже, чем на места в новых вагонах с кондиционерами и биотуалетами.

Позднее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) положительно отнеслась к появлению «лоукостеров» в поездах дальнего следования.

«ФАС России положительно относится к вступлению РЖД в борьбу за потребителя, выводу новых продуктов на рынок и повышению качества услуг. <…> Установленный тариф на плацкарт и общие вагоны является предельным, и РЖД вправе их снижать», — рассказал собеседник агентства РИА Новости

Капсулы для сна недавно стали появляться в российских аэропортах. Еще в 2017 году они, в частности, открылись в аэропорту Шереметьево, а летом 2018 года — в аэропорту «Внуково». Капсулы для сна есть и в отелях рядом с аэропортом «Домодедово».

«Капсульные отели» в московских аэропортах представляют из себя полностью изолированное спальное место примерно в полметра в высоту, с системой индивидуального освещения, замком, зеркалом и разъемами для мобильных устройств.

Цена часа сна в таком отели — около 300 рублей.

Между тем пассажиры российских железных дорог могут не оценить удобство «капсул».

73% пассажиров не поддерживают идею отказа от плацкарта, свидетельствуют данные опроса сервиса OneTwoTrip. Опрос был проведен летом. Поддержали отказ от плацкарта только 23% опрошенных.

Несмотря на то, что путешественники не поддерживают отказ от плацкарта, к этому типу вагонов у них все же есть вопросы. 35% респондентов указали, что испытывают дискомфорт при поездках в плацкарте, но готовы терпеть неудобства ради экономии. Еще 33% заявили, что испытывают существенный дискомфорт и покупают плацкартные билеты только при отсутствии альтернативы. Никаких неудобств во время путешествий в плацкарте не испытывают только 32% опрошенных.

Больше всего пассажирам плацкартных вагонов не нравятся запахи и недостаточная чистота. На втором месте — необходимость делить пространство с большим количеством людей. На третьем — физический дискомфорт (теснота, неудобные полки и т.п.). 78% опрошенных пассажиров готовы ехать в плацкарте не более 24 часов.

«Перспективы использования плацкартных вагонов лежат не столько в плоскости комфорта, сколько экономики. На плацкарт сегодня приходится основной объем железнодорожных перевозок дальнего следования. Пассажирам необходим доступный транспорт, и отказ от плацкартных вагонов в ближайшей перспективе действительно не представляется возможным», — комментировал эти данные тогда руководитель железнодорожного направления сервиса OneTwoTrip Максим Азаров.

Идею развития скоростного железнодорожного сообщения, в частности сидячих поездов («Ласточка», «Сапсан» и др.) в качестве альтернативы плацкарту для поездок на небольшие расстояния, поддержали 91% респондентов.

Успешность проекта капсульных пространств и пространств-трансформеров в новых или модернизированных вагонах РЖД будет зависеть от доступности такой слуги для обычных пассажиров, для которых основная цель – добраться до пункта назначения, говорит аналитик «Алор» Алексей Антонов.

При этом на данный момент новые опции будут выглядеть дополнительной и навязываемой услугой, чем действительно необходимой, считает он.

Скорее всего, капсульный тип пространств в ближайшие годы станет аналогом кабин премиум или бизнес-класса в современных самолетах, то есть цена на них будет выше, чем при покупке билета в обычные вагоны. При этом на средние по дальности расстояния россияне будут использовать скорее вагоны эконом-класса, лоукостеры, цена на которые будет ниже на 5-10%, добавляет эксперт.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал между тем предполагает, что цена в капсульные вагоны будет выше, чем в обычные плацкартные, но ниже по стоимости, чем билет в купе.