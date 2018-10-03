Как жить без доллара: правительство раскрыло детали плана

В кабинете министров пояснили, что в российском правительстве нет планов по отказу от долларовых расчетов, не обсуждается и запрет на хождение доллара или какие-либо другие ограничения в отношении этой валюты, цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

Финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, и среди обсуждаемых мер «создание стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты».

Планы по дедоллоризации экономики в последнее время активно обсуждают и чиновники, и экономисты.

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Как заявил президент России Владимир Путин, в сентябре, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ),

«с учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах».

При этом глава ВТБ Андрей Костин заявил о специальном плане по отказу от доллара.

План Андрея Костина подразумевает переход на расчет в других единицах по экспортно-импортным операциям, перевод холдингов в российскую юрисдикцию, создание российского депозитария для размещения еврооблигаций и лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам работы.

Во вторник Костин заявил, что президент Владимир Путин в целом поддержал эти предложения. При этом он подчеркнул, что план носит долгосрочный характер, а речи об одномоментном отказе от доллара нет.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение»,

— отметил глава ВТБ (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, на это потребуется не менее пяти лет.

Как пояснял впоследствии замглавы Минфина Алексей Моисеев, план не подразумевает «запрета на хождение доллара». «Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснял чиновник.

По словам Моисеева, расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать.

Как пояснял ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, расчет между Китаем и Индией в национальных валютах уже давно обсуждается.

Даже арабские страны начинают об этом думать и говорить, говорил он, добавляя, что переход РФ на расчеты в нацвалютах ускорится в случае создания США сложностей для расчетов в долларах.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в свою очередь рассказывал, что Россия уже ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

По словам заместителя председателя правления Локо Банка Андрея Люшина,

чтобы провести дедоллоризацию экономики, необходимо заставить российских партнеров переходить на расчеты в рублях, вывести все сделки из долларовых расчетов в рублевые.

«Это возможно, но может занять длительное время — от 5 до 10 лет, а то и больше. Единовременный отказ от доллара довольно болезненно ударил бы по экономике страны, особенно по таким отраслям как нефтегаз, металлургия, электроника и другие стратегически важные отрасли экономики», — поясняет эксперт.

Как поясняет генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, возможный переход на расчеты в национальные валюты не приведет к укреплению рубля.

«Для России как страны, добывающей 11,35 млн баррелей нефти в сутки, доход от экспорта которой только с начала года составил $80 млрд, в «мирное» время перевод расчетов с импортерами в рубли привел бы к укреплению национальной валюты. Но, помимо цен на энергоресурсы, на рубль сейчас влияет и ряд других факторов, в том числе санкции и общий для всех развивающихся стран отток иностранного капитала в пользу США», — поясняет эксперт.

При этом, поскольку контрагенты России по внешнеторговым сделкам, скорее всего, не захотят покупать рубли, то, скорее всего, будет выбран «компромиссный вариант, когда часть сделок будет совершаться в рублях, а часть — в валюте контрагента». И то, какой объем сделок будет совершаться в какой валюте, будет устанавливаться отдельно для каждой страны. Такую схему, в частности, сейчас использует Китай при покупке иранской нефти, добавляет эксперт.