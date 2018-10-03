У России есть план: когда страна откажется от доллара

Правительство готовит план по дедолларизации российской экономики, сообщает The Bell со ссылкой на свои источники. Документ может быть утвержден в течение двух недель.

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В основе документа будут лежать предложения главы ВТБ Андрея Костина. В частности, он включал переход на расчет в других единицах по экспортно-импортным операциям, перевод холдингов в российскую юрисдикцию, создание российского депозитария для размещения еврооблигаций и лицензирование всех участников фондового рынка по единым правилам работы.

Во вторник Костин заявил, что президент Владимир Путин в целом поддержал эти предложения. При этом он подчеркнул, что план носит долгосрочный характер, а речи об одномоментном отказе от доллара нет.

«Этот план абсолютно долгосрочный и нацелен скорее на изменение тенденции мировой, чем на какое-то сиюминутное одноразовое решение»,

— отметил глава ВТБ (цитата по РИА «Новости»).

По его словам, на это потребуется не менее пяти лет. «Нужно сдвигаться, делать маленькие шаги хотя бы по новым контрактам, на будущее. Я не думаю, что все нужно пересматривать сразу. Надеюсь, что ситуация будет не настолько критична», — отметил Костин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что глава государства говорил о том, что нужно снизить роль доллара в российской экономике, еще до Костина.

«Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд. Но вы знаете, что тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место», — сказал Песков.

О том, что необходимо уходить от долларовых расчетов, Владимир Путин говорил, в частности, в сентябре, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ)

«С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах», — отмечал президент России.

Планы по дедолларизации ранее уже поддержали в финансово-экономическом блоке правительства.

«Снижение роли доллара по разным направлениям — это то, что активно происходит, и многие предложения Андрея Леонидовича (Костина) я полностью поддерживаю», — говорил министр экономического развития Максим Орешкин.

Минфин также согласился с планом Андрея Костина. Об этом заявлял замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил чиновник.

По словам Моисеева, расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказывал, что Россия уже ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Предприятия российского ОПК готовы к переходу на расчеты в национальных валютах. «Нам доллары не нужны, нам рубли нужны», — подчеркивал в беседе с журналистами вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорт» проводят серьезную работу в этом направлении. «В принципе, основные наши партнеры – покупатели нашей техники смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости», — говорил он, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

По его словам, российские компании интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность, «которую мы всегда можем превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии». «На долларе свет клином не сошелся», — говорил Борисов.

Ряд контрактов по военной части, по словам вице-премьера, уже переведены в национальные валюты. Источники «Газеты.Ru» отмечают, что «Рособоронэкспорт» сейчас все новые контракты заключает не в долларах. В самой организации не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявлял, что использовать альтернативные валюты в расчетах с клиентами РФ вынуждена из-за санкций США, часть из которых напрямую затрагивает «Рособоронэкспорт».

«Мы рассматриваем возможность расчетов в национальных валютах — это индийские рупии, китайские юани, дирхамы, а также рубли»,

— отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).

С учетом того, что власти не будут предпринимать резких шагов и отказываться от доллара, никакого эффекта на курс рубля эти планы не окажут, говорят аналитики. Основным фактором, на который сейчас реагируют биржевые игроки, является санкционная риторика Белого дома и конгресса США. Ее смягчение в последнее время позволило укрепиться рублю. Но последние месяцы этого года обещают быть жаркими, ведь американским парламентариям предстоит рассмотреть сразу несколько инициатив направленных против России.