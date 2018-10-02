Загадочная русская душа: копят в рублях, верят в доллар

Две трети россиян предпочитают откладывать средства в рублях, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Опрос был проведен 21 сентября среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Согласно данным социологов, в настоящее время 66% россиян хранят свои сбережения в рублях. Только 5% респондентов держат свои сбережения в долларах, 3% — в евро.

При этом число сторонников рубля растет в последние годы. Так, на 1 октября 2017 года этот показатель составлял 64%, на 25 сентября 2016 года — 58%.

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Как сообщают социологи, более половины (56%) россиян в той или иной мере следят за курсом рубля к доллару. Регулярно следят за курсом валют 19% опрошенных, а 37% делают это лишь иногда.

Интересно, что большинство россиян считает, что курс рубля по отношения к доллару будет падать.

Так, в трехмесячной перспективе респонденты прогнозируют 72 руб. за доллар, через год — 75,8 руб.

Вклады в банках россияне также предпочитают делать в российской валюте. По данным статистики Агентства по страхованию вкладов, в первом полугодии этого года, объем средств населения в банках составил 26,9 трлн рублей. Доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 0,3 п.п. – с 20,6% на 1 января 2018 года до 20,3% на 1 июля 2018 года.

Эксперты удивляются таким сберегательным и инвестиционным предпочтениям россиян, поскольку рубль часто попадает «в зону турбулентности».

Так, если в начале августа курс американской валюты составлял около 62-63 рублей, то в середине сентября доллар США уже тестировал отметки в 68-69 рублей.

Ослабление российской валюты было, в частности, вызвано опасениями, что американские санкции могут распространиться на новые выпуски российского госдолга и расчеты госбанков в долларах.

Как поясняет заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин, хранение денежных средств в рублях намного понятнее для российских граждан из-за невысокой финансовой грамотности.

Аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов считает, что большую роль «играет некая инертность и консервативность» россиян.

Часть россиян не переводят рублевые накопления в валюту, поскольку полагают, что евро или доллар сейчас относительно дорог, покупать его невыгодно и можно будет в ближайшее время купить подешевле, говорит эксперт.

«И такой диалог в голове среднего гражданина может продолжаться много месяцев. В итоге получается, что купить валюту по «выгодному» курсу не удается никогда, рубли так и лежат в сбережениях, где их «съедает» падение курса и инфляция», — говорит Алексей Антонов.

Также россияне предпочитают сберегать в российской валюте, поскольку доходы у наших сограждан невысокие, а необходимо проводить регулярные платежи в национальной валюте - за услуги ЖКХ, питание, подготовку к школе и пр., говорит Денис Владимиров, ведущий аналитик ЦСИТ.

Когда денег не хватает на жизнь, то лишний раз не хочется терять на операциях по обмену валюты, поясняет аналитик.

В последние дни рубль укреплялся, но во вторник взял паузу, подешевев к доллару и евро на 0,3-0,4%. На 20:00 мск за доллар давали 65,4 руб., за евро – 75,6 руб.

Укрепление рубля началось после того, как Минфин США заявил о том, что против России невозможно ввести санкции по сценарию Ирана и КНДР, а информагентства сообщили, что новый санкционный пакет, скорее всего, не будет принят Конгрессом до ноября. Дополнительную поддержку российской валюте оказывают растущие цены на нефть. Так баррель марки Brent во вторник вечером стоил дороже $85.

Учитывая, что все больше финансовых институтов и энергетических агентств допускают рост цен до $100 за баррель Brent из-за санкций США против Ирана, то, если ничего сверхординарного не случится, курс доллара может в ближайшее время упасть до 62-63 рублей, говорит Константин Карпов, эксперт «БКС Брокер».

Впрочем, для значительной части россиян эти валютные страдания вовсе не важны – они вообще ничего не копят, потому что нет денег. Как сообщает ВЦИОМ, 31% россиян сообщают о том, что у них нет сбережений.

Как заявил на днях глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме, уровень бедности в России остается высоким, несмотря на рост реальных доходов населения.

«Уровень бедности остается высоким, 19,3 миллиона человек, то есть 13,2 процента, имеют доход ниже прожиточного минимума», — отмечал чиновник.

По его словам, по итогам 2018 года в России будет впервые за последние пять лет зафиксирован рост реальных доходов. За первые восемь месяцев года они выросли на 2,6%. Но это не сильно поможет россиянам, ведь за предыдущие четыре года реальные доходы населения сократились на 11%.