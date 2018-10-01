Падает или растет: что происходит с российской валютой

Новую неделю российская валюта начала с падения вместо роста.

Так, по данным на 10.04 мск, курс доллара расчетами «завтра» на московской бирже вырос на 8 коп. и достиг показателя в 65,61 руб.

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По информации на 13.12 мск курс доллара на бирже также показывал рост и составлял 65,58 рублей за американскую валюту.

Между тем, по данным торгов Центробанка расчетами «завтра», официальный курс доллара на 2 октября упал до 65,57 рублей за американскую валюту.

Укрепление рубля, которое происходило в последнее время, сопровождалось словесными интервенциями: как со стороны чиновников, так и экспертов, ждущих продолжение роста российской валюты.

Так, глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время экономического форума в сентября во Владивостоке заявил, что в среднесрочной перспективе ведомство ожидает укрепление курса до 63–64 руб. за доллар. Министр экономического развития тогда даже заявил, что при текущей ситуации на рынке следует продавать доллары и покупать рубли.

При этом в своем недавнем отчете Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют в отличие от переоцененного доллара.

По словам экономиста Deutsche Bank Кристиана Ветошки, на данный момент рубль слабее своего «справедливого курса» на 15%. Специалист даже говорила, что рубль сможет укрепиться до 60 руб. за доллар.

Доллар США, по мнению аналитиков банка, оказался, наоборот, переоценен на 7%.

Как отмечается в исследовании Deutsche Bank, поддержку рублю оказывают, в частности, недавнее повышение Центробанком ключевой ставки, валютные резервы, приостановка закупки валюты Банком России в рамках действующего бюджетного правила.

Укреплению рубля должны были в ближайшее время способствовать рост цен на нефть и «санкционная отсрочка», поясняли эксперты.

В последнее время выяснилось, что санкции против российского госдолга и госбанков, вероятнее всего, не будут приняты до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в начале ноября: принять их сенаторы просто не успеют. При этом принятые в итоге санкции могут оказаться гораздо мягче, чем предполагалось.

«Желание американских конгрессменов наказать Россию путем введения ограничений на госдолг и запретить долларовые операции ведущих отечественных банков через американскую финансовую систему может не воплотится в жизнь. Из комментариев помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли об избирательном подходе ведомства к антироссийским санкциям можно сделать вывод, что возможные санкции в действительности окажутся очередными ограничениями для отдельных физических лиц и компаний»,

— говорит аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов.

Между тем эксперты объясняют, что локально в ближайшее время рубль может падать по ряду факторов.

По словам Константина Карпова, эксперта БКС Брокер, рубль с утра в понедельник, 1 октября, приостановил укрепление по целому ряду причин.

«Давление на российскую валюту в какой-то степени оказывает ситуация с дефицитом бюджета в Италии, которая резко повысила спрос на доллар на мировом валютном рынке. В свою очередь, рост доллара против основных мировых валют снижает платежеспособный спрос на сырье и металлы», - говорит эксперт.

Кроме того, сейчас инвесторы не торопятся вкладываться в сырьевые валюты, потому как данные индекса активности в производственном секторе Китая показали минимальные значения за 16 месяцев, поясняет Константин Карпов. Так, по данным агентства Caixin, индекс PMI опустился до 50 пунктов, опасного пограничного значения.

«Такая макростатистика увеличивает риски охлаждения китайской экономики, а значит спрос на сырье и металлы со стороны крупнейшего потребителя может оказаться под угрозой. Разумеется, это негативный фактор в отношении курса рубля», - поясняет аналитик.

Способствуют укреплению американской валюты и в целом новым максимумам на американском рынке последние новости о заключенных США торговых соглашениях.

США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение, которое будет называться USMCA. Об этом говорится в совместном заявлении главы МИД Канады Христи Фриланд и торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, опубликованном на сайте канадского правительства.

«Сегодня США и Канада, наряду с Мексикой, договорились о новом, модернизированном торговом соглашении XXI века: Соглашение США, Мексики и Канады (USMCA)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новое соглашение приведет к более свободным рынкам, более справедливой торговле и устойчивому экономическому росту в североамериканском регионе.

Также USMCA укрепит позиции среднего класса и создаст новые рабочие места в регионе.

При этом Константин Карпов считает, что все же пока что цены на нефть - самый главный и сильный драйвер для роста российской валюты. При этом учитывая, что все больше финансовых институтов и энергетических агентств допускают рост цен к $100 за баррель Brent благодаря санкциям США против Ирана, то, если ничего сверхординарного не случится, курс доллара может в ближайшее время упасть до 62-63 рублей за американскую валюту.

По словам же аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, в целом рубль вряд ли на этой неделе продолжит укрепляться по отношению к доллару.

Доллар будет поддерживаться действиями монетарных властей США и еврозоны, что не даст американской валюте сильно ослабеть, полагает он.