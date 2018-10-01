Дерипаску спасет пиво: алкоголь могут разрешить продавать ночью

Минпромторг нестандартно подошел к решению задачи спасти пострадавшего от амеркианских санкций и пошлин на алюминий отечественного олигарха Олега Дерипаску.

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Ведомство Дениса Мантурова разработало

% законопроект, предлагающий снять ограничения на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в алюминиевой банке, произведенной в ЕАЭС, в нестационарных торговых объектах. То есть фактически, предлагается вновь разрешить продавать пиво в киосках и ларьках. Кроме того, предусмотрена отмена запрета на торговлю подобной продукцией в ночное время. Сейчас в РФ действует запрет на продажу алкоголя после 23:00.

«Из-за экономических санкций, введенных третьими странами, российские производители алюминиевой продукции столкнулись с серьезным сокращением спроса», - говорится в пояснительной записке к законопроекту, который оказался в распоряжении «Коммерсанта». В Минпромторге полагают, что реализация норм законопроекта будет способствовать развитию пивоваренной отрасли, снижению потребления крепкого алкоголя и его суррогатов, росту доходов бюджетов всех уровней.

Атака на алюминиевую промышленность РФ со стороны США началась еще в марте, когда президент Дональд Трамп подписал законопроект о ввозных пошлинах на сталь (25%) и алюминий (10%). Это отразилось на объемах экспорта российского алюминия. 6 апреля Управление контроля зарубежных активов Минфина США внесло Олега Дерипаску и производителя алюминия компанию «Русал» в SDN-список. Так, им запрещен бизнес с резидентами США и доступ к финансовой системе страны, а в отношении третьих стран, которые будут иметь дело с опальным предпринимателей, предусмотрены вторичные меры со стороны американского регулятора. Объявление о данных рестрикциях нанесло серьезный ущерб «Русалу» и другим компаниям Олега Дерипаски, которые также попали под ограничения.

Представители правительства ни раз говорили, что рассматривают меры поддержки пострадавшим предпринимателям. Так, Денис Мантуров подчеркивал, что самая главная задача в этом контексте - вместе с «Русалом» создать мощные центры по переработке первичного алюминия. Минпромторг также хотел дать «Русским машинам» и группе ГАЗ Олега Дерипаски бессрочные преференции в госзакупках, однако вице-премьер Дмитрий Козак напомнил о других игроках рынка и посоветовал профильному ведомству умерить пыл. Преференций на электроэнергетическом рынке просила и другая структура Дерипаски - En+, правда, тоже за счет других контрагентов.

% Из плюсов в нынешнем предложении Минпромторга то, что оно устроит и самих производителей алюминия и другую сторону - продавцов пива. Однако это предложение идет вразрез с политикой государства по поддержанию здоровья граждан и может ущемить интересы других участников рынка тары.

Производителей пива предложение Минпромторга ожидаемо обрадовало. По словам вице-президента по корпоративным отношениям «Балтики» Алексея Кедрина, это стало бы шагом в сторону устранения «неэффективных и избыточных механизмов регулирования отрасли».

При этом обсуждать данную инициативу как прямую поддержку «Русала» - сомнительно. Алюминиевые банки в РФ выпускает американская Ball на трех заводах. До 2008 года ее Всеволожский завод входил в компанию «Ростар», которая принадлежала «Русалу», а позже En+ Group Олега Дерипаски, но в 2008 году была продана английской Rexam. Последнюю в 2016 году поглотила Ball. По оценке «Ъ», мощность российских заводов на момент сделки «Русала» и Rexam составляла около 3,9 млрд банок, что эквивалентно примерно 60 тыс. тонн алюминия. При этом, например, в 2017 году «Русал» выпустил 3,7 млн тонн алюминия.

Данная мера выглядит несерьёзной, ее принятие не даст должного эффекта, рассуждает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Одна алюминиевая банка весит 15 грамм. Например, если во время ночных продаж будет продаваться 30 млн таких банок в месяц, то это всего лишь 450 тонн алюминия, что вряд поможет спасти производителей,

подчеркивает он.

Скорее всего, это инициатива больше прибыли принесет пивоваренным компаниям, которые и без того не испытывают проблем. К тому же, еще и придется менять законодательство в отношении алкогольной продукции, а следовательно, из под прилавков начнут торговать не только пивом в алюминиевых банках, но и чем-либо покрепче, что отрицательно скажется на здоровье наших граждан, добавляет Сигал.