Не хочешь — заставим: россиян обяжут инвестировать в пенсию

Министерство финансов РФ и Центробанк разработали механизм включения россиян в новую пенсионную систему - переход на индивидуальный пенсионный капитала (ИПК), который призван заменить собой механизм накопительной пенсии.

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Как рассказали источники РБК, подключение граждан к системе будет происходить в соответствии со статьей № 158 Гражданского кодекса «Форма сделок», в которой предусмотрено, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон».

Таким образом, подключение россиян к системе отчисления средств в ИПК будет происходить автоматически - по умолчанию.

При этом, как пояснил один из источников издания, россияне в любом случае должны быть оповещены работодателем о том, что их подключили к данной системе.

На запрос «Газеты.Ru» в Центробанке сообщили, что считают преждевременным обсуждение ИПК. «Законопроект находится в стадии разработки», - сообщил регулятор.

«Газета.Ru» направила соответствующий запрос в Минфин.

По данным Пенсионного фонда, на конец 2017 года пенсионные накопления формировались у 76,7 млн россиян. Предполагается, что их и коснется переход на ИПК.

Систему ИПК Центробанк и Минфин разработали еще в 2016 году. Это произошло на фоне объявления о продлении заморозки пенсионных накоплений. Концепция ИПК предполагала, что граждане должны сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды. Самым спорным моментом в новой системе были условия, на которых работники будут подключаться к системе. Изначально Минфин настаивал на «автоподписке». Но социальный блок правительства был против. Теперь, судя по всему, разработчики вновь вернулись к этой идее.

По мнению экспертов,

автоматическое подключение к ИПК не исключает его дальнейшее аннулирование по желанию гражданина и при подачи им соответствующего заявления.

В сентябре 2017 года первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что Центробанк решил отказаться от идеи автоподписки и предложил ​модель авторегистрации в системе ИПК, чтобы работодатель мог предлагать сотрудникам добровольно подключаться к ИПК и отчислять взносы в НПФ. Пенсионные фонды выступали за автоматическое подключение.

Уже в прошлом году Минфином был предложен компромисс — формально от термина «автоподписки» было предложено отказаться. Предполагалось, что большая часть работников получит право на «упрощенный порядок вступления», по которому работодатель будет предлагать условия вступления в план ИПК. Работник вправе будет или подписать соответствующее заявление, или отклонить его. Участнику ИПК предлагалось право выбрать «базовый» вариант схемы уплаты взносов либо зафиксировать ставку, а также приостановить уплату взносов в любой момент сроком на пять лет. «Базовый» вариант пенсионных отчислений предполагал их увеличение на 1% от зарплаты ежегодно до 6%.

Изначально планировалось запустить систему ИПК в 2019 году, но обсуждение концепции было заморожено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года из-за разногласиями в правительстве между финансово-экономическим и социальным блоками.

Автоматический перевод здесь сравним с автоподпиской, которую сначала в концепции ИПК старательно отвергал социальный блок правительства во главе еще с Ольгой Голодец – они как раз предлагали авторегистрацию, т.е гражданин должен был сам подписать заявление на перевод средств в ИПК, но в таком случае участие россиян в ИПК свелось бы к ничтожно малым цифрам, что не было бы выгодно ни государству, ни самим будущим пенсионерам, рассуждает управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов.

По сути законность такой автоподписки подкрепляется статьей 158 Гражданского кодекса, пункт 3-й которой подчеркивает, что отсутствие собственного волеизъявления работающего гражданина означает его выражением воли совершить сделку в случаях предусмотренных законом или соглашением сторон, т.е иными словами как в случае с молчунами, которые не перевели самостоятельно свои средства в НПФ, их накопления автоматически переходят в УК по умолчанию.

По сути, перевод на ИПК это тоже самое добровольное страхование при перелете, от которого можно отказаться только если отметить самостоятельно этот отказ.

От ИПК предусмотрен добровольный письменный отказ, но он будет действовать пять лет после чего гражданин, если его не продлит, то в любом случае попадет в ИПК, резюмирует юрист.

В начале сентября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовой форуме заявил, что ИПК можно запустить с 2020 года.

«Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве. Полагаю, что где-то с 2020 года мы сможем запустить действие этого индивидуального пенсионного капитала», — сказал он.

«Пенсии государственные будут повышаться, но при выходе на пенсию все равно в уровне доходов теряешь», — отметил министр. Поэтому и нужна система ИПК.

Он уточнил также, что отложенные на старость деньги под защитой государства «будут в сохранности». Создается система, аналогичная система страхованию банковских вкладов, добавил он.

При этом министр пояснил, что средствами, отложенными в рамках системы ИПК, россияне смогут воспользоваться и до выхода на пенсию «в сложных ситуациях». Например, даже если гражданин не вышел на пенсию, а необходимо провести медицинскую операцию, то можно будет воспользоваться средствами, отложенными в рамках ИПК.