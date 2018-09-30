Покупать или продавать: как изменится курс рубля к 2035 году

Министерство финансов прогнозирует постепенное ослабление курса рубля по отношению к доллару США в перспективе до 2035 года. Об этом говорится в законопроекте, который ведомство внесло в Госдуму.

Так, в Минфине подсчитали, что в 2021-2025 годах один доллар будет стоить 66,4 руб., в 2026-2030 — 71,1 руб., а в следующие пять лет за один доллар будут просить 73,9 руб.

Как отметили в министерстве, вышеуказанные цифры являются номинальным курсом, тогда как реальный эффективный курс рубля, учитывающий валютные показатели торговых партнеров России, будет оставаться стабильным.

Реклама

Авторы документа объясняют номинальное ослабление разницей в темпах роста цен в России и США.

Кроме того, в ведомстве ожидают, что после 2020 года инфляция будет составлять около 4%. А цены на нефть будут подвержены небольшим колебаниям.

Так, прогнозам Минфина, в период с 2021 по 2025 год нефть марки Urals будет оцениваться в $55,2 за баррель, в 2026-2030 годах — $52,2, а в следующие пять лет поднимется до отметки в $54,9 за баррель.

Ранее Минэкономразвития сохранило свой прогноз по курсу рубля на среднесрочную перспективу. В макропрогнозе заложен среднегодовой курс доллара на 2018 год в 61,6 руб и 63,9 руб на 2019 год.

При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин во время экономического форума в сентября во Владивостоке подтвердил, что в среднесрочной перспективе ведомство ожидает укрепление курса до 63–64 руб. за доллар. Министр экономического развития тогда даже заявил, что при текущей ситуации на рынке следует продавать доллары и покупать рубли.

В своем недавнем отчете Deutsche Bank признал рубль одной из самых недооцененных мировых валют в отличие от переоцененного доллара.

По словам экономиста Deutsche Bank Кристиана Ветошки, на данный момент рубль слабее своего «справедливого курса» на 15%. Специалист считает, что рубль сможет укрепиться до 60 руб. за доллар.

Доллар США, по мнению аналитиков банка, оказался, наоборот, переоценен на 7%.

Как отмечается в исследовании Deutsche Bank, поддержку рублю оказывают, в частности, недавнее повышение Центробанком РФ ключевой ставки, валютные резервы, приостановка закупки валюты Банком России в рамках действующего бюджетного правила.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что по крайней мере в ближайшее время у рубля неплохие перспективы укрепиться.

Как поясняет Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Премьер»,

в последнее время настроения инвесторов сдвинулись от уровней «бегства от рисков» к острожному росту риск аппетита — покупке активов развивающихся рынков на низких уровнях.

При этом, как считает специалист, курс рубля в ближайшее время может продолжить сдержанное укрепление на фоне повышенной ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, а также вероятной «санкционной отсрочкой».

Как пояснял «Газете.Ru» ранее Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра», у сенаторов, инициирующих очередные санкции против РФ, просто физически не хватит времени проголосовать, например, за антибанковские санкции в отношении России. А именно эти факторы на фоне растущей нефти особенно сильно давили на рубль в последнее время, справедливый курс к доллару которого, согласно «трехкомпонентной эконометрической модели, составляет при нынешнем уровне цен на нефть даже не 60, а порядка 50 рублей».

Впрочем, барьером, через который рублю не удастся перейти без дополнительных факторов поддержки, является уровень 64,9 рублей за американский доллар, считает Александр Бахтин.

«В ближайшей перспективе мы не видим предпосылок для полноценного разворота трендов, наблюдаемых в конце августа — начале сентября, — исход иностранных капиталов из активов развивающихся стран, вероятно, продолжится на фоне как цикла ужесточения монетарной политики США, так и сохранения геополитической напряженности в отношении ЕМ (emerging markets — «развивающиеся рынки» — «Газета.Ru»), вызванной угрозой торговых войн», — резюмирует эксперт.

Между тем курс доллара, установленный Центробанком на эти выходные, — 65,59 рублей за американскую валюту. Курс евро — 76,23 рубля.