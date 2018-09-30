Штраф и увольнение: Маска наказали за длинный язык

Комиссия по ценным бумагам и биржам США и основатель Tesla Илон Маск урегулировали свой спор по делу о мошенничестве. Об этом сообщает CNBC News.

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По данным телеканала, в рамках достигнутых договоренностей Маску придется покинуть пост главы совета директоров Tesla. При этом комиссия позволила Маску сохранить пост руководителя Tesla.

Как отмечается, основателю Tesla также придется выплатить административный штраф в размере $20 млн. Аналогичную сумму взыщут и с Tesla. При этом деньги распределят между пострадавшими инвесторами. Кроме того, компания должна назначить двух независимых директоров.

Илон Маск — американский предприниматель, входящий в список 50 богатейших людей планета по версии журнала Forbes.

Он является руководителем космической корпорации SpaceX, нейротехологической компании Neuralink и разработчиком электрокаров Tesla, а также сооснователем Paypal.

В настоящее время Илон Маск владеет 22% акций Tesla.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США ранее подала в суд на генерального директора компании Tesla Илона Маска из-за его сообщения, опубликованного в твиттере, о возможном выкупе компании.

Исковое заявление SEC подала в федеральный суд Манхэттена. В нем говорится, что основанием для иска являются несколько «ложных и вводящих в заблуждение» сообщений в твиттере о намерении сделать компанию непубличной.

В прошлом месяце Маск заявил о планах сделать Tesla частной компанией и выкупить все акции на бирже по фиксированной цене в $420.

Стоимость акции в $420 была установлена якобы «из-за значимости этого числа в культуре марихуаны», сообщало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на содиректора отдела безопасности комиссии Стивена Пейкина.

Параллель с марихуаной и желание выкупить акции, по мнению SEC, должны были произвести впечатление на подругу Маска.

Назначая сделку предприниматель подчеркнул, что финансирование проекта «обеспечено».

После твита цена акций Tesla выросла. По данным Reuters, после твита котировки Tesla на бирже подскочили на 6,5%, до $363,4 за акцию. Это заявление и реакция на него привели к значительным нарушениям в работе рынка ценных бумаг, утверждает регулятор. SEC говорит также, что Маск «не обсудил и тем более не согласовал ключевые условия сделки, включая цену, с любым потенциальным источником финансирования».

При этом Илон Маск впоследствии отказался от своих планов выкупить акции.

Комментируя поданный против него комиссией по ценным бумагам и биржам США судебный иск, бизнесмен заявил, что считает обвинения в мошенничестве необоснованными, и добавил, что он очень разочарован и опечален этими претензиями.

«Я всегда действовал в интересах правды, прозрачности и инвесторов. Честность — это самая важная ценность в моей жизни, и факты докажут, что я никоим образом это не нарушил»,

— сказал бизнесмен в интервью CNBC.

При этом в августе группа акционеров Tesla подала против Маска коллективный иск, пожаловавшись на понесенные финансовые потери. Истцы утверждали, что посты бизнесмена принесли им убытки.

В частности, один из акционеров заявил, что твиты бизнесмена вводили в заблуждение, из-за чего продавцы акций Tesla были вынуждены закупать бумаги по искусственно завышенным ценам, чтобы покрыть свои позиции. Также другие истцы отмечали, что неосторожные высказывания Илона Маска приводили к резким колебаниям курса.

В сентябре Илона Маска обвинил в биржевых махинациях еще и глава исследовательской компании Citron Research.

Между тем, если бы Маск не смог урегулировать свой спор с комиссией по ценным бумагам и биржам США, ему грозило бы отстранение от руководства компанией и даже тюрьма. Об этом, в частности, заявлял телеканалу CNBC бывший председатель комиссии Харви Питт.

Неудачи Маска и Tesla прокомментировал бывший вице-президент General Motors Боб Лутц. По его словам,

Маск — «неплохой парень, который не умеет управлять автомобильной компанией».

«Они никогда не сделают Model 3 [седан Tesla — «Газета.Ru»] прибыльной, потому что ее стоимость слишком высока. У него работают 9 тыс. человек на заводе, который производит меньше 150 тыс. машин в год. Расчеты не сходятся. Эта компания копает себе могилу», — заявил автомобильный магнат в интервью CNBC.