Форум со смыслом: почему в этом году так важна роль отраслевых дискуссий

— Владимир Борисович, у нас есть ощущение, что деловой сезон этой осени существенно отличается от предыдущих. В чем причина?

— Все дело в майском указе президента, который активизировал работу органов власти и бизнеса по определению планов развития России на ближайшую пятилетку. Особое внимание уделено транспортному комплексу страны, который, согласно указу, должен стать одним из локомотивов экономического роста России.

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— На чем будут расставлены акценты в плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, который к началу октября должно утвердить правительство?

— Значительная часть уделена именно транспорту. О его роли в экономике рассказывать особо и не надо – уже превратившееся в штамп словосочетание «кровеносная система экономики» ее прекрасно подчеркивает. Однако важно отметить, что основная ответственность в реализации целей экономического роста ляжет на железную дорогу, которая сегодня обеспечивает более 45% грузооборота и более 25% пассажирооборота в стране.

Указ содержит немало параметров для железнодорожников - увеличение пропускной способности, увеличение грузопотока, снятие инфраструктурных ограничений, конкретные направления.

Подготовленные правительством РФ планы будут содержать еще больше параметров, в том числе и самые важные – в части финансирования. Однако потенциал их достижения будет прямо связан с синхронностью работы всех заинтересованных сторон на исполнительском уровне.

— Удалось ли добиться какого-то прогресса в части диалога между всеми участниками перевозочного процесса – органами власти, ОАО «РЖД», владеющим локомотивами и инфраструктурой, операторами грузовых вагонов, пассажирскими компаниями, производителями железнодорожной техники?

— Уже несколько лет с подачи правительства РФ конструктивно работает совет потребителей при ОАО «РЖД», производители подвижного состава и его операторы создали единые «окна» для диалога – ОПЖТ и СОЖТ соответственно.

Привлекаются к обсуждению стратегических вопросов экспертное сообщество и отраслевая наука.

О налаженности взаимодействия свидетельствуют и показатели отрасли. Так, за период 2015-2017 гг. рост грузовых перевозок на сети железных дорог составил 4,2%, грузооборота – 8,1%. Средняя участковая скорость грузового поезда выросла на 4,1% до 40,7 км/ч, средний вес грузового поезда вырос на 1,9% до 4 041 тонн. Рост выпуска пригородных поездов за аналогичный период составил 66,2% (467 вагонов В 2017 году), производство грузовых вагонов выросло более чем в 2 раза (58,3 тыс. вагонов в 2017 году), пассажирских вагонов – более чем в 3,5 раза (494 вагонов в 2017 году).

— На следующей неделе в Сочи должно состояться одно из ключевых отраслевых мероприятий – транспортно-логистический форум PRO//Движение.1520. Чего стоит от него ожидать?

— Одними из важнейших его тем станут пути развития железнодорожного транспорта и их соответствие государственным ожиданиям и потребностям клиентов железных дорог. Организаторы выбрали правильный момент для его проведения, а уже налаженное взаимодействие должно позволить перевести его результаты в практическую плоскость.

— Будет ли среди вопросов для обсуждения вопрос о цифровизации?

— Основные стратегические сессии посвящены инвестициям в инфраструктуру и сотрудничеству, которые должны обеспечить рост скорости и объемов перевозок с оптимизацией финансовой нагрузки на государство, грузовладельцев и пассажиров.

Для отдельной дискуссии соберутся и производители подвижного состава, чтобы вместе с транспортниками и грузовладельцами наметить те направления, по которым им необходимо совершенствовать производимую технику.

Конечно, большое внимание будет уделено и цифровизации, как одному из основных факторов повышения производительности отрасли в текущий момент.

— Каких итогов следует ждать от форума?

— На новом этапе развития страны важно и дальше уходить от «лебедя, рака и щуки» к более синхронизированному движению в одном направлении. Формирование такого единого вектора - дело архисложное, но крайне нужное для экономики.

С учетом новых вводных целей от государства потребуется синхронизация стратегических документов и программ развития участников перевозочного процесса, определение ответственности и роли каждого в достижении целей.

Очень важно, чтобы этот этап был пройден оперативно, а не заменил реальную работу. И мы, как эксперты, надеемся, что предстоящий форум на практике покажет, что отрасль готова к такому шагу.