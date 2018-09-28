Какая бедность: депутат Госдумы жалуется на зарплату

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя пожаловалась на то, что от ее депутатской зарплаты ничего не остается. В беседе с журналистами она сообщила, что ее месячная зарплата составляет около 380 тыс. руб. На вопрос о том, справедливо ли столько платить депутатам, Ганзя пояснила, что да, поскольку без представительских расходов эта сумма не является большой.

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«Если бы давали представительские расходы – было бы несправедливо. А так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего, одни долги по кредитной карте. По крайней мере, это у меня», — приводит слова парламентария «Говорит Москва».

По ее словам, депутатам не выдают средства на посещение организаций и мероприятий.

«Вот региональная неделя. Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю», — сообщила Ганзя и пояснила, что деньги на помощь подобным организациям берет из своей личной зарплаты.

Она также отметила, что парламентарии, у которых есть и другие доходы, не обращают внимания на недостаточный уровень депутатской зарплаты.



Заявления депутатов о низких зарплатах являются больной темой для общества, поскольку сами парламентарии, по официальным данным, получают немало.

Ранее депутат Госдумы от Брянской области Николай Валуев во время онлайн-конференции решил ободрить пенсионерку из Кемеровской области, пожаловавшейся на бедность. Жительница города Ленинск-Кузнецкий Алевтина Макарова написала в чате о том, что ей «неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России».

Валуев в ответ на это согласился с ней и призвал женщину не стыдится бедности, процитировав писателя Василия Шукшина: «Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым». При этом депутат попросил пенсионерку не воспринимать высказывание на свой счет, а отнестись к нему как к абстрактному рассуждению.

Подобное заявление вызвало бурную реакцию в сети. Согласно официальной информации на сайте Госдумы, доходы Валуева за 2017 год составили около 10,7 млн руб.

Позже бывший боксер, комментируя ситуацию, заявил, что его слова вырвали из контекста. «Я отвечал, скорее всего, на какой-нибудь другой вопрос», — пояснил Валуев.

Напомним, что средняя зарплата депутата Госдумы до уплаты подоходного налога в нынешнем году составляет 399,3 тыс. руб. После уплаты налога парламентарий получает 347,4 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Госдумы в июле этого года.

Кроме того, народные избранники не обделены пенсией. Так, парламентарий, проработавший в Госдуме более 10 лет, в 2018 году получает 63,5 тыс. руб. Пенсия депутатов, которые занимали свои посты не менее пяти лет, составляет 46,6 тысячи рублей.

Исходя из средней месячной зарплаты депутата, которую он получает «на руки», его доход за год должен составлять чуть более 4 млн руб. Однако фактически парламентарии за год зарабатывают гораздо больше.

В апреле на сайте Госдумы были обнародованы сведения о декларациях депутатов и чиновников. Согласно им, средний доход депутатов Госдумы за 2017 год составил 23,5 млн руб. (рост к прошлому году — 25,6%).

Самыми богатыми депутатами Госдумы в прошлом году оказались парламентарии от «Единой России». Доход Григория Аникеева составил 4,3 млрд руб., Николай Борцов заработал 1,1 млрд руб., Леонид Симановский — 734,4 млн руб., Андрей Скоч — 262,2 млн руб.

В апреле фракция «Справедливая Россия» предлагала приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране – 35 тыс. руб. Соответствующий законопроект даже был внесен в Госдуму.

К слову, председатель партии Сергей Миронов, согласно заполненной им декларации, заработал за 2017 год 4,5 млн руб.

В документе также предлагалось отменить некоторые необоснованные привилегии по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению для депутатов и сенаторов. Как пояснили авторы инициативы, принятие законопроекта «позволит существенно сократить расходы федерального бюджета на содержание парламентского корпуса».

Однако правительство этот законопроект не поддержало. Отмечалось, что повышенные зарплаты сенаторов обусловлены «природой их деятельности». Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (за 2017 год заработал 5,4 млн руб.) пояснил, что значительное снижение доходов депутатов приведет к тому, что в Госдуме будут работать люди с низким уровнем образования. Во всем мире депутаты получают больше, чем в России, подчеркнул он.

Так, в США члены конгресса зарабатывают около $13 тыс. в месяц, а средняя зарплата в стране составляет примерно $3,5 тыс. Таким образом, американский депутат получает в 3,7 раза больше, чем среднестатистический гражданин.

В России эта разница составляет 9,4 раза. По данным Росстата, средняя зарплата в стране в первом полугодии 2018 года после вычета налогов составляет 37 тыс. руб.