Украину взрывают изнутри: Тимошенко доломает «Нафтогаз»

Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина», один из потенциальных кандидатов в президенты страны, Юлия Тимошенко пообещала в случае своей победы на предстоящих выборах ликвидировать компанию «Нафтогаз Украины».

«За полгода ликвидируем НАК «Нафтогаз» как посредника, который не нужен. А если он создаст другие посреднические структуры для продажи природного газа украинцам — это все будет ликвидировано»,

— пообещала она в ходе своей пресс-конференции в Киеве.

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В настоящее время «Нафтогаз» является монополистом по транзиту и продаже природного газа на территории Украины. Киев решил синхронизировать свое законодательство в сфере энергетики с европейским, которое требует разделение видов бизнеса, и, соответственно, выделения ГТС в отдельную структуру.

Правительство уже создало ПАО «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ), в которую к 2020 году и планируется передать функции по управлению ГТС. Как ранее отмечали в компании, сделать это быстрее не представляется возможным из-за отказа «Газпрома» принять новую нормативную базу в Украине и пойти изменения в контракте на транзит с «Нафтогазом». Срок действия соглашения истекает в конце 2019 года.

Кроме того, еще в 2014 году Украина приняла закон № 4116а «О внесении изменений в некоторые законы Украины о реформировании системы управления Единой газотранспортной системой Украины», предусматривающий возможность совместного управления ГТС с западными инвесторами.

В феврале вице-премьер Владимир Кистион заявлял, что в совместном управлении украинской газотранспортной системой заинтересованы 7 европейских компаний.

«Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия», – говорил он.

Впрочем, в конкретные договоренности это пока не вылилось. В июле «Нафтогаз» заявлял, что новый оператор ГТС помимо прочего должен будет решить вопрос с финансированием закупки почти 4,7 млрд куб. м буферного газа у «Нафтогаза».

Тимошенко обвинила действующего президента Украины Петра Порошенко в желании через подставных лиц приобрести акции МГУ.

«Я так поняла, Петр Алексеевич хочет через подставных лиц забрать ее (ГТС Украины) себе, поэтому они сообщили о намерении продать 49% ГТС», — сказала она.

По ее словам, стоимость сооружения ГТС Украины около $300 млрд, а Порошенко и его соратники хотят «забрать в собственность почти половину ГТС по цене в 20 раз меньше» реальной. В «Нафтогазе» ранее заявляли, что общая стоимость ГТС страны по оценкам «авторитетной международной компании» составляет около $14 млрд.

Тимошенко пообещала, что не допустит этого. Она уточнила, что ее фракция уже внесла в Верховную раду законопроект, запрещающий любые манипуляции с украинской ГТС.

«Сразу после того, как народ Украины уберет Порошенко с должности президента газотранспортная система, так же как «Криворожсталь», также как шельф Черного моря будут возвращены назад народу Украины, и я это утверждаю, как обязательство, которое я на себя беру», — пообещала она. Кроме того, Тимошенко заявила о намерении демонопролизировать газовый рынок страны.

«Монополии на торговлю газом не останется. Газ украинской добычи мы отдадим людям для потребления, а для промышленности, для бизнеса будет демонополизирован рынок газа. Мы дадим возможность завозить сжиженный газ из одесских и николаевских портов, а природный газ смогут завозить все, кто захочет», — сказала она.

Примечательно, что Юлия Тимошенко призывала национализировать топливные поставки еще в 2009 году в разгар газового спора Киева и Москвы.

Вообще, Тимошенко как всегда отличилась не самыми адекватными заявлениями, комментирует директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В большей степени ее речь ориентирована в сторону основного электората, который мало осведомлен о тонкостях функционала и предназначения «Нафтогаза».

«Нафтогаз» является государственной компанией Украины, он осуществляет управление и обслуживание центральной газотранспортной системы и имеет массу дочерних обществ, которые осуществляют снабжение энергоресурсами. Его ликвидация в теории, конечно, возможна, но по сути абсолютно бессмысленна, поскольку в таком случае необходимо будет создавать новую компанию с таким же госучастием как и «Нафтогаз», поясняет он.

Таким образом, скорее всего, Тимошенко хочет просто обратить внимание большей части населения на то, что «Нафтогаз» — это опасный инструмент в подковерных играх действующего правительства и через него власть хочет лишь обогатиться,

добавил Жарский.

На текущий момент судьба «Нафтогаза» не может быть решена только собственными силами властей и украинских инвесторов – и у тех, и у других нет средств на ее модернизацию, в то время как в ЕС такие средства есть и Европа готова помогать для поддержания экономического баланса на Украине, подытожил эксперт.