Несите ваши денежки: как россиян заманивают в банки

Несмотря на то, что осенью банки обычно не выходят на рынок с привлекательными предложениями, сейчас большинство кредитных учреждений приготовили подарки для своих клиентов. С сентября они начали постепенно повышать ставки по депозитам.

По статистике Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде сентября 2018 года выросла до 6,71%.

При этом, если посмотреть статистику, то очевидно, что ставка растет уже несколько недель. Так, во второй декаде месяца ставка находилась на уровне 6,65%, в первой декаде сентября — 6,61%.

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Десятка лидеров по вкладам — это Сбербанк, Московский кредитный банк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Бинбанк, Альфа-банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк, Россельхозбанк.

При этом, согласно мониторингу на сайте banki.ru, на рынке есть предложения разместить деньги со ставкой выше 7%. Так, сейчас под ставку 7-8% можно положить деньги в банк как на полгода, так и на год.

Ставки по валютным депозитам также выросли. Сейчас на рынке можно найти ставки по долларовым депозитам в районе 2-3%. При этом темпы роста валютных вкладов выше, чем рублевых.

Согласно статистике ЦБ, базовый уровень доходности (среднеарифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в банках, которые привлекают наибольший объем средств населения) самых популярных долларовых депозитов со сроком размещения от 181 дня до одного года в январе составлял 1,88%, в июле показатель увеличился до 2,35%, в сентябре поднялся до отметки в 2,76% годовых.

Эксперты поясняют этот рост падением рубля и паникой среди вкладчиков. В частности, россияне очень нервно восприняли заявления главы ВТБ Андрея Костина, который предложил правительству план по дедолларизации экономики.

В начале сентября он также заявил о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах.

«В условиях повышенной нервозности успокоительный посыл «в крайнем случае вернем рублями», может часто восприниматься как предвестник принудительной конвертации, причем по неизвестному курсу и в итоге вместо пополнения под поднявшиеся ставки происходит снятие»,

— пояснил «Газете.Ru» Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

На фоне таких заявлений частные вкладчики в августе забрали с валютных депозитов всех российских банков сумму, эквивалентную $1,5 млрд. На Сбербанк пришелся самый большой отток — $1,2 млрд, подсчитали в исследовательской компании Frank RG. В сентябре Сбербанк потерял еще $900 млн.

Увеличение ставок по вкладам произошло также из-за повышения ключевой ставки Банком России. Он в сентябре поднял ее с 7,25% до 7,5% годовых из-за опасений ускорения инфляции.

Как резюмирует Сергей Скоробогатов, ведущий инвестконсультант БКС Брокер, рост ставки по депозитам объясняется «ожиданиями населения по разгону инфляции» и, как следствие, увеличением ключевой ставки ЦБ».

«Это влияет на доходности по облигациям и, как следствия, на ставки по депозитам», — отмечает эксперт.

По словам директора департамента Павла Беляева, дальнейшее изменение ставок по вкладам будет зависеть, в частности, от уровня ключевой ставки и динамики по кредитному портфелю банков.

При этом, судя по риторике Центробанка, регулятор может продолжить повышать ключевую ставку, а значит и банки смогут вновь повысить ставки.

Так, последняя статистика ЦБ фиксирует повышение инфляционных ожиданий россиян. На следующие двенадцать месяцев они увеличились в сентябре на 0,2 процентного пункта и достигли 10,1%, сообщается в материалах Банка России.

«Уровень доходностей в экономике будет расти, и банки попытаются как можно раньше предложить своим клиентам более высокие ставки, чтобы успеть аккумулировать денежную ликвидность на рынке, которой не так много»,

— полагает генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По статистике, «свободных денег» в среднестатистическом домохозяйстве сейчас не более 25-30 тыс. рублей, добавляет он. Реальные доходы падают за счет растущих налогов и повышения регулярных обязательных платежей, таких как оплата услуг ЖКХ, налогов, страховок и пр.

По данным Росстата, за январь-август реальные располагаемые доходы населения (доходы скорректированные на инфляцию и обязательные платежи) выросли всего на 2,2% год к году, а в августе они были в минусе на 0,9%. Предыдущие четыре года доходы падали.

Это накладывает отпечаток и на потребительское поведение. Расходы растут очень умеренно. Так оборот розничной торговле вырос за восемь месяцев на 2,7%.

В последнем выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии» ЦБ отмечается, что в августе продолжился умеренный рост потребительского спроса, при этом наиболее заметно выросли покупки непродовольственных товаров.

«Существенный рост покупок непродовольственных товаров во многом объясняется повышением инфляционных ожиданий населения в связи с произошедшим ослаблением рубля и предстоящим ростом НДС», — считают в ЦБ.

Согласно опросу ООО «инФОМ», население рассматривает текущее время как наиболее подходящее для совершения крупных покупок.

Покупки эти часто совершаются в кредит, поскольку собственных средств гражданам не всегда хватает.

Согласно данным ЦБ за восемь месяцев этого года, кредитные учреждения выдали населению кредитов на 13,89 трлн руб, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом депозиты россиян в банках увеличились за тот же срок на 1,8% до 27,37 трлн руб.

При этом, если взять отдельно август, то за последний летний месяц депозиты сократились на 0,6%, хотя кредиты продолжили расти на 2,4%.

Учитывая рост цен после повышения НДС, часть граждан будет совершать покупки товаров длительного пользования в конце этого года, а не следующего, как планировали изначально, комментировал ранее «Газете.Ru» Богдан Зварич, вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров).