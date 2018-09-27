Назло Трампу: как США выручают Россию

Ситуация на российских финансовых рынках вселяет оптимизм. Рубль укрепляется: в пятницу он прибавил к евро 0,3%, к доллару 0,1%. Европейская валюта стоит около 76 руб., американская — торгуется в районе 65,5 руб.

Реклама

Индекс Мосбиржи по итогам торгов в четверг вырос почти на 2% до 2474,75 пунктов, в очередной раз обновив исторический максимум. В пятницу он прибавил еще три сотых процента, и аналитики уверены, что в уже в скором времени есть шанс взять новую высоту.

«Рост цен на нефть и благоприятный новостной фон обеспечили России статус одного из лидеров сегмента развивающихся рынков»,

— говорит Коул Эйксон из Sberbank CIB.

Причин, которые настроили участников рынка на позитивный лад несколько. Во-первых, это новости о том, что против России не будут применены санкции по наиболее жесткому сценарию Ирана и Северной Кореи. А санкции против российского госдолга и госбанков, вероятнее всего, не будут приняты до промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в начале ноября.

Во-вторых, цены на нефть все еще держатся в районе $82 за баррель Brent. В-третьих, итоги заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США не дает оснований ожидать ужесточения политики регулятора.

«Заявление о том, что минфин США будет проводить иную санкционную политику в отношении РФ, чем к Ирану и КНДР в силу ее высокой интеграции в мировую экономику, минимизируя случайные побочные влияния для США, было крайне положительно воспринято рыночными участниками», — отмечает Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Это косвенно свидетельствует о том, что США не станут вводить ограничения долларовых транзакций для крупнейших госбанков, считает он.

Кроме того, стало известно, что принятие новых санкций откладывается, как минимум, до окончания промежуточных выборов в США, добавляют аналитики «Алор брокер». Эти новости оказали значительную поддержку многим российским акциям и валюте.

Помощник главы минфина США Маршалл Биллингсли сообщил в четверг, что США не могут проводить против России такую же санкционную политику, как и против Ирана. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после выступления Биллингсли в подкомитете по финансовым услугам палаты представителей конгресса.

По его словам, экономика России отличается от экономики тех стран, в отношении которых Соединенные Штаты ранее вводили санкции. Поэтому, отметил Биллингсли, США были вынуждены адаптировать свой подход.

«США не могут, например, противостоять российской агрессии с тем же подходом, что к КНДР или Ирану. Экономика России крупна и хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые цепи поставок», — сказал Биллингсли.

Помощник главы минфина добавил, что Иран и Северная Корея десятилетиями были изолированы от международных финансовых систем. Биллингсли подчеркнул, что американскому казначейству пришлось «с хирургической точностью» использовать свои механизмы, чтобы добиться максимального давления на Россию и при этом не навредить международной экономике США.

Вторая «санкционная» новость пришла от источников агентства Bloomberg. Они сообщили, что, скорее всего, пакет жестких санкций не будет принят до ноября.

Палата представителей сделает перерыв в конце недели и не вернется к этому вопросу вплоть до 6 ноября, когда завершатся промежуточные выборы в конгресс. До этого никаких голосований по вопросу санкций в конгрессе не запланировано, говорится в материале.

Тем не менее, сенатор Крис Ван Холлен, который является соавтором законопроекта о новых санкциях, заявил, что сенат может принять новые санкции в отношении России до проведения выборов 6 ноября. «Очевидно, что в палате представителей другая ситуация», — прокомментировал он.

Задержка принятия законопроекта с новыми санкциями против Москвы не скажется на отдельном пакете санкций, который администрация президента США Дональда Трампа должна ввести без одобрения конгресса, добавляет агентство. Речь идет о втором раунде ограничительных мер в рамках «дела Скрипалей». Первый набор ограничительных мер уже вступил в силу, второй ожидается к концу ноября.

Биржевые игроки в России также отыгрывали итоги заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США.

Американский регулятор поднял ставки до 2-2,25%, но решение было давно заложено в цены. Риторика главы Федрезерва Джерома Пауэлла оказалась не столь «ястребиной» как ожидалось, комментируют аналитики «Алор брокер».

«В совокупности с жесткой позицией США по Ирану, это позволяет рассчитывать на спокойный октябрь в РФ с высокими ценами на нефть, которые оставляют потенциал для дальнейшей переоценки нефтегазового сектора, что толкает индексы к новым ценовым рекордам»,

— считает Валерий Безуглов.

США планируют ввести эмбарго на экспорт иранской нефти в ноябре, и ожидания ухода с рынка примерно 1,5 млн баррелей в сутки уже разогнало котировки выше $82 за баррель Brent.

Иран – это третий по величине производитель нефти в картеле ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака с долей в мировой добыче на уровне около 4%, поэтому, потенциальное падение экспорта в Иране может привести к дальнейшему росту нефтяных цен ввиду трудностей с замещением предложения в краткосрочной перспективе, поясняет Безуглов.

В итоге, новая цель по индексу ММВБ на уровне 2500 пунктов будет достигнута уже на следующей неделе, полагает он.