Процесс необратим: кому увеличат пенсионный возраст. LIVE

Другое уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам. В законе устанавливаются нормы, по которым, начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. После 2024 года индексация пенсии будет осуществляться уже два раза в год, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. «Эта индексация позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за эти шесть лет по 1000 рублей, соответственно, годовой доход по каждому году, в среднем, оценивается в 12 тысяч рублей. После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она будет выше инфляции, и этот механизм также закладывается теми поправками, которые внес президент», — отметила Голикова.