Процесс необратим: кому увеличат пенсионный возраст. LIVE

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- 88410 просмотров Госдума одобрила во втором чтении пенсионную реформу
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Между тем в Госдуме выступает с докладом глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Они отметил, что за последние четыре года реальные доходы населения суммарно снизились на 11%, снизились они и у пенсионеров. В первые семь месяцев этого года «мы видим рост реальных доходов населения», тем не менее, как отметил Кудрин, в стране также наблюдается рост уровня бедности.
Другое уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам. В законе устанавливаются нормы, по которым, начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. После 2024 года индексация пенсии будет осуществляться уже два раза в год, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. «Эта индексация позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за эти шесть лет по 1000 рублей, соответственно, годовой доход по каждому году, в среднем, оценивается в 12 тысяч рублей. После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она будет выше инфляции, и этот механизм также закладывается теми поправками, которые внес президент», — отметила Голикова.
Также депутаты одобрили в среду во втором чтении поправки, внесенные «Единой Россией». Они посвящены вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.
Еще одна одобренная поправка дает право на досрочный выход на пенсию для россиян при достижении определенного стажа. «Стаж, при котором мужчины и женщины могут выйти на пенсию, вне зависимости от пенсионного возраста, снижается с ранее принятых в первом чтении до 42 и 37 лет», — рассказывала ранее вице-премьер Татьяна Голикова. Таким образом, независимо от возраста, если у женщины стаж составит 37 лет, а у мужчины 42 года, «граждане смогут выйти на пенсию», добавила она.
Предусмотрен и ряд других поправок. Так, редакция документа во втором чтении позволяет оформить пенсию на полгода раньше для людей, которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию. Если человек должен по правительственному законопроекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года.
В среду депутаты перед принятием законопроекта во втором чтении утвердили ряд поправок, смягчающих действие закона. Так, пенсионный возраст для женщин решено было повысить только на пять лет вместо ранее запланированных восьми. В законе также предусмотрено возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей: в 57 лет для тех, у кого трое детей, в 56 - для матерей четырех детей, матери пяти и более детей по-прежнему смогут выходить на пенсию в 50 лет.
Сегодняшнее пленарное заседание Госдумы начинается без задержки - в 10 утра. Впрочем, третье чтение законопроекта о пенсионной реформе не первый вопрос в повестке.
Вместе с вами мы сегодня следим за тем, что происходит в думском зале для пленарных заседаний, где парламентарии накануне приняли пенсионный законопроект во втором чтении.
Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня в Госдуме проходит третье чтение самого громкого законопроекта последних лет. Депутаты должны утвердить повышение пенсионного возраста - до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.