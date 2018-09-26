«Альтернативы нет»: Госдума утвердила пенсионную реформу

Госдума на пленарном заседании в среду, 26 сентября, приняла во втором ключевом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. За проголосовали 326 депутатов, против — 59, один воздержался. Третье, окончательное чтение документа состоится уже завтра, 27 сентября.

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Во втором чтении документ был принят с поправками, внесенными президентом Владимиром Путиным. 24 сентября комитет Госдумы по труду все президентские поправки рекомендовал к принятию

В частности, депутаты проголосовали за его предложение о снижении пенсионного возраста для женщин до 60 лет.

«Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента»,

— заявил по итогам голосования спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Напомним, в июле депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Он устанавливал увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Как поясняли чиновники, пенсионный возраст повышается, поскольку растет продолжительность жизни.

В конце августа глава России Владимир Путин в специальном телеобращении предложил смягчить ряд мер, предусмотренных в законопроекте. Среди прочих одобренных во втором чтении депутатами президентских поправок — ранний выход на пенсию для многодетных матерей.

Женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.

Кроме того, редакция документа во втором чтении позволяет оформить пенсию на полгода раньше для людей, которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию. Если человек должен по правительственному законопроекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года.

Еще одна одобренная поправка дает право на досрочный выход на пенсию для россиян при достижении определенного стажа.

«Стаж, при котором мужчины и женщины могут выйти на пенсию, вне зависимости от пенсионного возраста, снижается с ранее принятых в первом чтении до 42 и 37 лет», — рассказывала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Таким образом, независимо от возраста, если у женщины стаж составит 37 лет, а у мужчины 42 года, «граждане смогут выйти на пенсию», добавила она. В правительственном законопроекте нормы по стажу были выше: стаж был установлен в 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Одобрена в среду депутатами и выплата 25%-й надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.

«Это затронет почти миллион наших граждан»,

— уточнила Татьяна Голикова.

Также депутаты одобрили во втором чтении поправки, внесенные «Единой Россией». Они посвящены вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин.

Другое уточнение связано с индексацией пенсий неработающим пенсионерам.

В законе устанавливаются нормы, по которым, начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее. После 2024 года индексация пенсии будет осуществляться уже два раза в год, пояснила вице-премьер Татьяна Голикова. «Эта индексация позволит в среднем увеличивать размеры пенсии за эти шесть лет по 1000 рублей, соответственно, годовой доход по каждому году, в среднем, оценивается в 12 тысяч рублей. После 2024 года индексация пенсий будет осуществляться два раза в год, она будет выше инфляции, и этот механизм также закладывается теми поправками, которые внес президент», — отметила Голикова.

При этом уже выполнена еще одна инициатива президента — о мерах по социальной защите от увольнений для пожилых россиян.

Напомним, во время телеобращения Владимир Путин выступил за введение административной и уголовной ответственности при увольнении или отказе в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.

Во вторник, 25 сентября, на пленарном заседании состоялось третье окончательное чтение законопроекта о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу и необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста.

Согласно документу, отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение «наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов». Обосновывая необходимость его принятия, депутаты отмечали, что он даст «социальные гарантии для наших граждан», которые предусмотрены Конституцией.

Впрочем, идти на другие уступки депутаты оказались не готовы. Большинство поступивших поправок, рассмотренных на заседании комитета по труду в понедельник, 24 сентября, были рекомендованы к отклонению. Как рассказал председатель комитета по труду Ярослав Нилов, всего на законопроект поступило 324 поправки, из них 9 поправок внесено президентом, 238 внесли депутаты, 41 — совместно депутаты ГД и члены Совета Федерации, 4 — отдельно члены Совета Федерации, и 32 поправки предложили регионы — четыре законодательных собрания.

Но, кроме президентских и выдвинутых «Единой России», другие поправки депутаты отклонили как на заседании комитета по труду, так и во втором чтении в Госдуме.

В частности, не прошло снижение планки по пенсионному возрасту для медицинских работников и врачей. Отдельно депутаты Госдумы подняли вопрос досрочного выхода на пенсию для граждан, проживающих на Крайнем Севере. В итоге, как и раньше, жители Крайнего Севера будут выходить на 5 лет раньше до срока выхода на пенсию для всех россиян. Просто теперь этот возраст будут считать от новой возрастной планки в 60 и 65 лет.

При этом ряд депутатов продолжали во втором чтении возражать против принятия документа.

Депутат от «Справедливой России» Олег Шеин на пленарном заседании в среду, 26 сентября, заявил, что его не устраивают темпы индексации пенсий, которые с каждым годом будут снижаться. По мнению депутата, нужно вообще отложить пенсионную реформу, так как к 2023 году демографическая яма будет преодолена.

Депутат Сергей Иванов от фракции ЛДПР напомнил, что реформа не популярна у россиян. В том виде, в котором реформу планируют, «своей цели не достигнет». Он вообще считает, что нужно отменить «солидарную систему», потому что за будущих пенсионеров уже некому будет платить. По мнению Сергея Иванова, реформу нужно отложить лет на 20.

Нынешний вариант законопроекта, ответил во время пленарной сессии всем недовольным глава Минтруда Максим Топилин, является единственным возможным, чтобы обеспечить рост пенсий выше инфляций. При этом предложения по отмене страховых принципов нарушают пенсионную систему, отметил он.

«Других альтернативных способов просто не существует», — отрезал Топилин.