Лукашенко победил: в чем уступила Россия

В 2019 году Россия может увеличить поставки нефтепродуктов для нужд белорусского нефтехима, сообщил в среду посол России в Белоруссии Михаил Бабич.

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«Поддержано предложение белорусских партнеров, что объем будет увеличен на 10-15% в 2019 году по отношению к 2018 году», — заявил Бабич.

Поставки будут вестись в соответствии с подписанными индикативными балансами, которые будут утверждаться каждый год. «Мало того, в соглашении предусмотрен механизм, что в случае обоснованного увеличения потребления нефтепродуктов эти балансы могут пересматриваться», — добавил российский дипломат.

При этом он уточнил, что «сколько нужно будет для потребления, развития нефтехимического производства (в Белоруссии — ред.), столько и будет поставляться».

Кроме того, Бабич сообщил, что Москва сохранит для Минска ранее согласованную цену на газ в 2018–2019 годах и механизмы ее субсидирования, в том числе перечисление в белорусский бюджет экспортных пошлин на нефть.

«Механизмы компенсации также остаются, изменений не предусматривается... Все выплаты, которые должны быть произведены, будут произведены», — сказал посол.

В Сочи было тяжело

Эти заявления последовали после того, как белорусский президент Александр Лукашенко прокомментировал итоги своих переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. 21 сентября лидеры встречались в сочинской резиденции Бочаров ручей, где в течение нескольких часов обсуждали спорные вопросы двустороннего сотрудничества, касающиеся, в частности, поставок нефтепродуктов, природного газа, сельского хозяйства и рефинансирования долгов Минска перед Москвой.

«Основная часть переговоров была один на один с президентом [России]. Переговоры длились шесть часов, даже больше. И, если откровенно, то это были даже не сложные, а тяжелые переговоры. Но результативные», — цитировало Лукашенко агентство БелТА.

Тогда, по итогам встречи в Сочи, стороны не сделали официальных заявлений. Но Лукашенко, вернувшись в Минск, призвал членов кабинета министров «обсудить итоги переговоров с Россией по актуальным вопросам наших отношений», чтобы уточнить, как в дальнейшем будут реализовываться достигнутые в Сочи договоренности. «Прежде всего, связанные с так называемой перетаможкой, поставками Беларуси темных нефтепродуктов, поставками природного газа и оплаты природного газа со стороны Беларуси», — уточнил он.

До 26 сентября создавалось впечатление, что лидеры не договорились. Но посол Бабич дал понять, что неразрешенных проблем между Россией и Белоруссией больше нет.

«Никаких подвисших вопросов не осталось, все они имеют свое решение. Решения очень конструктивные и положительные», — сказал посол на пресс-конференции в Минске.

На самом деле, взаимодействие двух стран в последнее время находится чуть ли не под угрозой разрыва. По крайней мере, об этом можно судить из резких слов Лукашенко в адрес России.

Так, 10 августа Лукашенко заявил, что Россия ведет себя как варвар по отношению к Белоруссии. Повод — якобы имевшая место недобросовестная конкуренция на фоне отказа Москвы выдавать новые кредиты на латание дыр в госбюджете Белоруссии.

«У нас сейчас тяжелый период — россияне ведут себя варварски по отношению к нам», — заявил белорусский лидер во время рабочего визита на ОАО «Гомсельмаш». Он добавил, что в рамках ЕАЭС россияне «выполнять свои обязательства не хотят», а это создает неконкурентную ситуацию. Он имел в виду, что Россия «всячески поддерживают, субсидирует» своего производителя сельхозтехники «Россельмаш», а «Гомсельмаш», такого же производителя техники для АПК, игнорирует.

Россия маневрирует, Белоруссия нервничает

Самое сильное негодование Лукашенко вызывает грядущий «налоговый маневр». С 2019 по 2025 год Россия будет поэтапно снижать экспортную пошлину на свою нефть с нынешних 30% до нуля (одновременно увеличится налог на добычу этого сырья). Белоруссия уже сейчас получает нефть почти беспошлинно. Часть российской дешевой нефти Минск реэкспортирует на Запад, в частности на Украину. При поставках в Белоруссию пошлины на нефть и нефтепродукты записываются в белорусский, а не в российский бюджет. В итоге белорусский бюджет заработает в этом году порядка $2,5 млрд или около 5% ВВП.

Если для Белоруссии нефть станет стоить столько же, сколько и для глобальных покупателей, Лукашенко лишится нефтяной субсидии.

Не меньшей проблемой является и выдача очередных траншей открытой для Белоруссии кредитной линии на многие миллиарды долларов, в том числе со стороны контролируемого Россией Евразийского фонда.

Временно заблокировано перечисление Белоруссии двух траншей кредитной линии ЕФСР (Евразийского фонда стабилизации и развития), а также приостановлено предоставление в 2019 году Минску госкредита до $1 млрд.

Долги Россия не прощает, выдает новые кредиты, которыми Белоруссия расплачивается по предыдущим займам. Например, в прошлом году правительство России одобрило выдачу соседу кредита на $700 млн. Деньги были выданы «на цели погашения и обслуживания в 2017 году госдолга Белоруссии перед Россией».

Так что резкие филиппики Лукашенко в адрес Москвы вполне прагматичны и обычно заканчивается уступками с российской стороны. Так получилось и в этот раз, в Сочи 21 сентября.

Посол Бабич, впрочем, в этот раз дал понять, что затянувшийся нефтегазовый спор между Москвой и Минском не повод считать, что интеграция в рамках Евразийского экономического союза пробуксовывает. Наоборот, дипломат высоко оценил уровень интеграции в российско-белорусских отношениях. «Безусловно, не бывает без шероховатостей. Но важно то, что мы находим каждый раз выход и каждый раз прибавляем в уровне интеграции», — цитирует Бабича агентство БЕЛТА.

Дипломат добавил, что стороны проведут дополнительную встречу в Душанбе на полях саммита СНГ, где будут окончательно согласованы некоторые детали.