Трамп наступает, Москва выручает: как Иран обойдет санкции США

В Иране готовятся к вступлению в силу второго, осеннего пакета санкций со стороны США, которые будут касаться «энергетического сектора» страны. С 6 ноября Вашингтон пообещал Ирану санкции, в рамках которых будут заблокированы транзакции, имеющие отношение к углеводородному сырью, и транзакции, связанные с центральным банком Ирана.

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Основная цель Вашингтона - свести на нет продажу Тегераном нефти. Иран является третьим по величине производителем черного золота среди стран ОПЕК (после Саудовской Аравии и Ирака).

Как говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Китая, ЕС, а также Ирана по итогам министерской встречи в рамках Генассамблеи ООН в Нью-Йорке,

ЕС создаст для расчетов с Ираном специальный механизм, который поможет обойти американские санкции.

В заявлении по итогам встречи, которое зачитала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, «страны—члены ЕС создадут юридическое лицо для проведения легальных финансовых трансакций с Ираном, это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами».

«Мы считаем необходимым защищать иностранные компании, ведущие бизнес с Ираном. Мы считаем необходимым продолжать экспорт нефти и газа из Ирана», - заявила Могерини.

Предполагается, что механизм будет открыт для других участников.

Подробностей и сроках создания новой платежной системы, которая должна стать альтернативой платежной системы SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей - «Газета.Ru»), нет.

Как рассказал в среду, 26 сентября, журналистам глава Минэнерго России Александр Новак, на российскую энергетическую неделю, которая пройдет в начале октября в Москве, приедет глава Минэнерго Ирана Бижан Зангане. Вопрос двусторонней встречи с ним прорабатывается. «Я думаю, у нас будут разные встречи с министрами. График сейчас согласовывается»,- сказал он.

При этом на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», будет ли обсуждаться с Бижаном Зангане вопрос создания новой системы расчетов с Ираном, Новак ответил, что «это больше не энергетический вопрос, а взаиморасчеты, финансово-банковская система. Я думаю, это скорее другие министры должны обсуждать. Но мы тоже в постоянном контакте находимся», - добавил он.

Получить оперативные комментарии от Центробанка не удалось. В Минфине не ответили на запрос.

Система SWIFT дает Вашингтону доступ к информации о транзакциях, связанных с иранскими компаниями и банками, и позволяет включать в санкционные списки любых контрагентов, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

При этом опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что новую платежную систему для обхода санкций Вашингтона создать вполне возможно даже за в короткий срок, однако полностью обойти американские санкции она вряд ли позволит.

«В Европе много мелких и даже средних банков, которые не имеют идентификатора в системе SWIFT и они могут быть задействованы как опорные организации по налаживанию международных квазибанковских расчётов в валюте, отличной от доллара»,

— говорит Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

В частности, расчеты могут производить и в евро, и в юанях, считают эксперты.

При этом поскольку крупнейшие транснациональные банки, находящиеся в еврозоне, к такой альтернативной платёжной системе вряд ли отважатся подключиться, то в рамках этой системы вряд ли возможно будет проводить большие объемы операций, добавляет Рожанковский.

Создание аналога SWIFT как минимум позволит «снизит уровень влияния США на работу с Ираном для его крупнейших торговых партнеров», считает Жарский.

Создание альтернативного SWIFT представляет угрозу тотальному американскому контролю над международными финансовыми расчётами, однако вряд ли компании, которые будут взаимодействовать с Ираном через эту систему, смогут скрывать сотрудничество с Ираном от США,\

говорит Ярослав Кабаков, аналитик «Финам».

Таким образом, американский регулятор сможет тем или иным образом «наказать» такие компании, полагает эксперт.

В мае США объявили об одностороннем выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — соглашения 2015 года по иранскому атому. Также в мае Минфин США ввел санкции в отношении главы иранского ЦБ Валиоллы Сеифа, утверждая, что он содействовал финансированию «Хезболлы».

Первый этап санкций США против Ирана был введен в августе. В рамках летнего этапа санкции затронули автомобильный сектор, торговлю золотом и другими металлами. При этом в преддверии введения первого этапа санкций, 3 августа, иранский риал на черном рынке достиг рекордной отметки 120 тысяч за $1, тогда как в конце мая этот показатель составлял 65 тыс. риалов. При этом многие крупные европейские компании свернули свою деятельность в Иране.

Тогда же власти Ирана заявили о желании обойти санкции с помощью создания национальной криптовалюты. Предполагается, что токенизированный аналог иранского риала, в частности, будет использоваться для расчетов с местными коммерческими банками и будет стимулировать рост объема внутренних и внешних платежей.

При этом отношение экспертов к проекту созданию национальной криптовалюты в Иране весьма сдержанное.

Создание национальной криптовалюты позволит только частично обойти необходимость расчетов в долларах за иранскую нефть, отмечали опрошенные ранее «Газетой.Ru» аналитики.

Между тем Вашингтон обещает противодействовать всем антисанкционным мерам, которые готовится предпринять Иран.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции в отношении Ирана.

Он подчеркнул, что США будут «агрессивными и непоколебимыми» в вопросе реализации экономических санкций против Тегерана.

Джон Болтон отметил, что «ЕС силен в риторике и слаб в отношении доведения дела до конца». «Мы будем следить за развитием этой структуры, которая пока не создана и не имеет даты создания»,— заверил он (цитата по Reuters).

По словам ведущего аналитика AMarkets Артема Деева, воздействие второго этапа санкций на Иран будут зависеть от того, на сколько успешной в итоге окажется политика запугивания, которую использует Вашингтон.