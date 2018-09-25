Решение Госдумы: когда россияне выйдут на пенсию. LIVE

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При этом действующим пенсионерам эта схема дает возможность начать повышать пенсии уже с 2019 года – не менее чем на тысячу рублей, что обернется годовой прибавкой в 12 тысяч.
Напомним, впервые публично о том, что в стране со следующего года планируется начать поэтапное повышение пенсионного возраста, 14 июня заявил премьер Дмитрий Медведев. Схема повышения предлагалась такая: выходить на пенсию граждане будут раз в два года, пенсионный возраст будет увеличиваться на год. В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 и года и 57 лет. И так далее до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин, когда и будут достигнуты целевые показатели — 65 лет и 63 года.
Традиционно, второе чтение законопроекта считается ключевым: к этому моменту в него вносятся основные поправки, собираются отклики. На это у депутатов было чуть более двух месяцев – в первом чтении пенсионную реформу Госдума утвердила 19 июля.
Доброе утро, дорогие читатели. В Госдуме сегодня проходит второе чтение законопроекта о пенсионной реформе. Депутаты рассмотрят внесенные ранее президентом поправки, а также другие предложения по этому документу. Вместе с вами мы следим за дискуссией в зале для пленарных заседаний.