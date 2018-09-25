Решение Госдумы: когда россияне выйдут на пенсию. LIVE

Напомним, впервые публично о том, что в стране со следующего года планируется начать поэтапное повышение пенсионного возраста, 14 июня заявил премьер Дмитрий Медведев. Схема повышения предлагалась такая: выходить на пенсию граждане будут раз в два года, пенсионный возраст будет увеличиваться на год. В следующем году новых пенсионеров не появится, мужчины 1959-го и женщины 1964 года рождения выйдут на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет. 1960-й и 1965-й года рождения станут пенсионерами в 2022 году в возрасте 62 и года и 57 лет. И так далее до 2028 года у мужчин и до 2034 года у женщин, когда и будут достигнуты целевые показатели — 65 лет и 63 года.