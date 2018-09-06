Путин правит: что изменится в пенсионной реформе

«В целях установления дополнительных социальных гарантий гражданам, в отношении которых предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста, глава государства направил в Государственную Думу поправки к проекту федерального закона №489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», принятому Государственной Думой в первом чтении 19 июля 2018 года», — сказано в сообщении Кремля.

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Кроме того, Владимир Путин своим распоряжением назначил вице-премьера по социалке Татьяну Голикову официальным представителем президента при рассмотрении парламентом данных законопроектов.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что президентские поправки в законопроект по изменению пенсионной системы могут поступить до 12 сентября.

«Мы договорились собраться 12 сентября для того, чтобы изучить, — возможно, к этому времени поступят предложения от президента уже как законодательная инициатива, — эти поправки, а также поправки, которые продолжают поступать в Государственную Думу», — сказал Володин.

В четверг Вячеслав Володин сообщил, что направил внесенные президентом РФ поправки в пенсионное законодательство в профильные комитеты.

Напомним, что президент выступил с телеобращением к гражданам станы 29 августа. Путин подчеркнул, что из-за демографических и прочих проблем необходимы изменения в пенсионной системе, в том числе повышение возраста выхода на пенсию.

«Вывод понятен: сокращается трудоспособное население — автоматически снижаются возможности для выплаты и индексации пенсий. А значит, необходимы изменения», — отметил президент.

В то же время он выступил с предложениями по корректировке законопроекта о повышении пенсионного возраста, который ранее был подготовлен правительством и принят Госдумой в первом чтении.

Самым существенным элементом этой коррекции стало «снижение повышения» пенсионного возраста для женщин с 63 до 60 лет (сейчас 55 лет). Женщинам, родившим трех детей, планку снизят на три года, четырех — на четыре, тем, у кого пять и более детей, разрешат выходить на пенсию в 50 лет.

Для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, Путин предложил установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Женщины и мужчины, которые заработали стаж 37 и 42 года соответственно, могут выйти на пенсию досрочно. Первая редакция закона предусматривала 40 и 45 лет. На переходный период Путин предложил сохранить все федеральные льготы по налогам на недвижимость и землю, действующие на 31 декабря 2018 года.

Отдельным блоком шли инициативы по защите прав работников предпенсионного возраста (пять лет до выхода на пенсию). Он также выступил за введение административной и возможно даже уголовной ответственности за увольнение работодателями таких сотрудников.

Если уголовная ответственность все же будет введена, то аналогом может послужить статья 145 УК РФ о необоснованном отказе «в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет».

«Это штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев», — говорила Татьяна Голикова. По 145-й статье УК может быть назначен не только штраф, но и обязательные работы на срок до 360 часов.

В поправках президента уголовная ответственность появилась. «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста», — так называется новая статья.

За эти нарушения будет полагаться наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.

«На законопроект представлены положительные официальные отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к президентскому законопроекту.

Бизнес-сообщество против криминализации увольнения работников, заявил «Газете.Ru» глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Встречное предложение РСПП — снизить страховые взносы, которые работодатели платят за работников и работающих пенсионеров. «Тогда у работодателей будет интерес сохранить этих работников. Потому что они будут дешевле обходиться. Если снижение окажется существенным, например, в два раза, то мы проблему решаем без всякой уголовки», — сказал Шохин.