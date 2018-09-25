Повеселился — и хватит: когда рухнет рубль

Российский рынок замер в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы США. Мероприятие запланировано на среду.

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Не исключено, что Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС на этом заседании объявит о повышении базовой процентной ставки. В том, что она будет повышена, уже мало кто из наблюдателей сомневается.

В этом случае ставка вырастет до 2,25% годовых, прогнозируют подавляющее большинство экспертов.

Более того, есть риск, что ставка будет повышена на 0,5%. На такую возможность тоже указывают ряд экспертов. Правда, вероятность этого действия невелика.

Ожидается также, что ФРС даст сигнал о готовности продолжить подъем ставки еще раз в этом году.

Возможно, это произойдет в декабре. На предыдущем заседании FOMC, состоявшемся 31 июля — 1 августа, регулятор дал понять, что намерен поднять ставку еще дважды, помимо предыдущих двух повышений.

Напомним, какой была ситуация со ставкой в последние годы. В конце 2015-го ФРС повысила базовую процентную ставку с околонулевого уровня на уровень 0,25%, впервые почти за 10 лет.

В 2016 году ставка была поднята один раз на уровень 0,5-0,75%., в 2017 году ставка росла трижды. С 2018 года ставка была повышена дважды, в марте и июне. А в 2019 году американский ЦБ дал понять, что может увеличить ставку трижды.

ФРС повышает ставки, обычно объясняя это ускорением роста инфляции по мере роста экономики. И желанием контролировать безработицу. Для этого у ФРС есть четкие ориентиры. Таргет по инфляции — 2%, по безработице — 5%. То есть это те ориентиры, при достижении которых ФРС просто будет обязана пересматривать ставку.

Между тем сейчас ситуация по этим двум показателям не идеальна. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предполагает, что темпы роста ВВП США в текущем году достигнут 3%. С ростом экономики и вследствие проведенной налоговой реформы в рост пошли и цены. Как прогнозируют эксперты,

инфляция в США останется выше 2% до конца 2020 года. Это требует от Федрезерва дальнейшего подъема ставки.

Безработица в США также выше таргета. Согласно прогнозу аналитиков, она может снизиться до 3,6%, но это произойдет не раньше середины 2019 года. Если это случится, то уровень безработицы станет минимальным почти за 50 последних лет.

В феврале 2018 года пост главы ФРС перешел от Джанет Йеллен к Джерому Пауэллу, но идеология денежно-кредитной политики в США от этого не изменилась.

От ОПЕК и ФРС не зарекайся

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», разошлись в прогнозах относительно грядущих действий ФРС и, самое главное, последствий того или иного решения американского регулятора на российский фондовый и валютный рынки России.

«Повышение ставки ФРС уже давно не новость для рынка, потому влияние на рубль от этого шага регулятора США если и будет, то очень краткосрочным», — считает Ольга Прохорова, эксперт «Международного Финансового Центра».

Более жестко увязывает взаимосвязь курса рубля и значение ставки ФРС Андрей Перекальский, аналитик компании «ФинИст». По его мнению, если ФРС поднимет ставку и, тем более, намекнет на возможность еще одного повышения в этом году, это «создаст дополнительное давление на экономики развивающихся стран и устойчивый переток капиталов из высокодоходных и рисковых активов в долларовые инструменты».

«Такое решение американского Федрезерва снизит котировки сырьевых активов (в частности, нефти) и негативно скажется на доходах стран-экспортеров сырья. И, естественно, на курсах сырьевых валют по отношению к американскому доллару. Все это способно прервать восстановление рубля по отношению к доллару и евро», — говорит Перекальский.

Инвесторы ожидают от ФРС явного намека на увеличение процентной ставки в декабре, которое должно стать четвертым в этом году, и теперь все зависит от убедительности ФРС, согласен Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

«Укрепление доллара может прервать «ралли» по рублю и откатить курс к уровню в 66,30 за доллар», — прогнозирует Мащенко.

Эксперты предупреждают, что сейчас восстанавливается корреляция курса рубля с нефтяными ценам. «Корреляция восстановилась в минувшие дни после обновления экстремумов по Brent выше психологической отметки $80 за баррель, удерживающей покупателей с мая текущего года», — говорит Прохорова из МФЦ.

Дальнейшее укрепление нефти с целью $85-88 за баррель будет оказывать поддержку рублю, уточняет Прохорова.

Во вторник стоимость нефти марки Brent превысила $82 за баррель впервые с 12 ноября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Кто окажется жестче: ФРС или ЦБ?

Есть основания полагать, что в ближайшие дни укрепление рубля прекратится, возражает Перекальский. Фундаментальных факторов для его поддержки почти нет, временные факторы (например, покупка рублей экспортерами под налоговый период) уже отыграны. «Напротив, фундаментальные факторы, действующие против рубля, сохранились, в том числе угроза жестких санкций со стороны США в ноябре», — говорит Перекальский.

После чего свободно конвертируемые валюты (в частности, доллар США) возобновят свой рост.

«После преодоления отметки в 66 руб. 60 коп. за доллар падение рубля ускорится. И к концу октября оно может достичь отметки 69,75 — 70 руб. за доллар», — прогнозирует Перекальский.

«Именно фактор санкций, а не политика ФРС, оказывает на рубль наибольшее влияние, поскольку эффект от них резкий, непредвиденный», — говорит Прохорова.

Она добавляет, что сюрпризов можно ждать не только от ФРС США, но и от родного Центробанка, который может возобновить закупки валюты в резервы. И это станет очередным ударом по рублю.

Важной точкой разворота в паре USD/RUB является уровень 64,44 рубля за доллар — с него возможно возобновление роста пары к отметкам 68-70, уточняет Прохорова.

Особенно пристальным внимание будет к тому, повысит ли ФРС свои прогнозы по ставкам в 2019 году, утверждает Джон Харди, главный валютный стратег Saxo Bank. «И стоит ли ждать повышения в декабре? Рынок по-прежнему остается на 25 базисных пунктов ниже этого прогноза», — говорит Харди.

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на среду, снизился на 30,12 коп., до 77,38 руб., курс доллара уменьшился на 33,5 коп., до 65,82 руб., следует из данных ЦБ.