Санкционный угар: США продолжают наказывать Россию. LIVE

- 230370 просмотров Джошуа отправил в нокаут Поветкина в чемпионском поединке
- 135816 просмотров «Зенит» обыграл «Локомотив» в матче 8-го тура РПЛ
- 121168 просмотров Два корабля из Украины вошли в исключительную экономическую зону России
- 118960 просмотров Хроника дня: 2-й тур выборов губернатора в Хабаровском крае и Владимирской области
- 90626 просмотров «Росбалт»: ФСБ проверяет утечку личных данных Петрова и Боширова
- 89526 просмотров 25 лет назад в Сухуми были сбиты пассажирские самолеты
- 79814 просмотров «Аршавин пять лет не видел детей»: Барановская шокировала фанатов
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия придерживается и будет придерживаться принципа взаимности. «Ни у кого не должно вызывать сомнений — раз. Но, главное, это то, что Москва будет делать то, что в ее интересах», — отметил Песков.
Песков говорит, что в Вашингтоне продолжается «санкционная истерика», которая «весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению, которая продолжает доминировать среди наших американских коллег и, конечно, не дает возможности трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений».
Песков говорит о том, что в санкциях против предприятий ОПК, безусловно, «можно усмотреть фактор недобросовестной конкуренции, нечестной конкуренции». Санкции - это «попытка нерыночными методами, методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». «Продукция российского ВПК не просто конкурентна, а зачастую сверх конкурентна», - уверен представитель Кремля.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против России враждебными действиями. «Эти действия являются враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям», - сказал он журналистам.
По словам Гэн Шуаня, такие шаги подрывают отношения между Пекином и Вашингтоном. «Мы призываем американскую сторону исправить совершенную ошибку и отменить эти санкции, в противном случае Соединенным Штатам придется пожинать плоды того, что они сами совершили», — подчеркнул он.
Реакция Пекина была жесткой. Китай вызвал американского посла, отказался участвовать в совместных мероприятиях с США и не будет пока участвовать в торговых переговорах. «Мы сделали США представление по этому поводу. Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают нормы международного права», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан (цитата по ТАСС).
Кроме того, впервые были введены санкции в отношении покупателей российского вооружения. Под удар попало Управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу. Их наказали за покупку российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.
За последнюю неделю США уже второй раз вводя санкции против компаний и людей, связанных с российской оборонкой. 20 сентября ограничения были распространены на 33 физлица и предприятия, которые «действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России» в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).
Все, кто попал в стоп-лист, де-факто не смогут купить в США оборудование, технологии и товары двойного назначения, включая программное обеспечение. Другие покупатели продукции, на которую распространяются правила экспортного контроля США, не смогут ее перепродать этим 12 компаниям.
Прочие компании и предприятия пострадали «за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли».
«Дайвтехносервис» и научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» внесены в санкционный список за «поставки оборудования и оказание поддержки ВМФ России».
«Вектор», «Гамма», «Сайрус Системс» и «Инфотекс» обвиняются в том, что «способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве».
По мнению американских властей, указанные компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов.
Вот их список: «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и Воронежский НИИ «Вега».
Добрый вечер, уважаемые читатели. В Вашингтоне утро, а это значит, что пришло время для новых санкций. На этот раз под рестрикции попали 12 российских компаний.