Курсы валют$ 65.83 (-0.185) 77.45 (+0.082)
Пенсионный советник
Москва: +8°C
Санкционный угар: США продолжают наказывать Россию. LIVE

США ввели санкции против 12 российских предприятий

Минторг США запретил продажу 12 российским компаниям американских товаров и технологий. Деятельность организаций из РФ противоречит национальным интересам Штатов, говорится в документе. В список попали в основном предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом. «Газета.Ru» следит за тем, как работает в Вашингтоне санкционный принтер.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
19:35

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия придерживается и будет придерживаться принципа взаимности. «Ни у кого не должно вызывать сомнений — раз. Но, главное, это то, что Москва будет делать то, что в ее интересах», — отметил Песков.

19:31

Песков говорит, что в Вашингтоне продолжается «санкционная истерика», которая «весьма многогранна в своих воплощениях, к нашему сожалению, которая продолжает доминировать среди наших американских коллег и, конечно, не дает возможности трезво оценивать перспективы развития двусторонних отношений».

19:27

Песков говорит о том, что в санкциях против предприятий ОПК, безусловно, «можно усмотреть фактор недобросовестной конкуренции, нечестной конкуренции». Санкции - это «попытка нерыночными методами, методами, которые идут вразрез с нормами и принципами международной торговли, вытеснить с рынков главного конкурента американских производителей». «Продукция российского ВПК не просто конкурентна, а зачастую сверх конкурентна», - уверен представитель Кремля.

19:23

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал новые санкции США против России враждебными действиями. «Эти действия являются враждебными, скажем так, недружественными, непредсказуемыми и, конечно, продолжающими наносить вред и без того находящимся в жалком состоянии двусторонним отношениям», - сказал он журналистам.

19:20

По словам Гэн Шуаня, такие шаги подрывают отношения между Пекином и Вашингтоном. «Мы призываем американскую сторону исправить совершенную ошибку и отменить эти санкции, в противном случае Соединенным Штатам придется пожинать плоды того, что они сами совершили», — подчеркнул он.

19:17

Реакция Пекина была жесткой. Китай вызвал американского посла, отказался участвовать в совместных мероприятиях с США и не будет пока участвовать в торговых переговорах. «Мы сделали США представление по этому поводу. Подобные действия Вашингтона серьезно нарушают нормы международного права», — заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан (цитата по ТАСС).

19:13

Кроме того, впервые были введены санкции в отношении покупателей российского вооружения. Под удар попало Управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу. Их наказали за покупку российских самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400.

19:08

За последнюю неделю США уже второй раз вводя санкции против компаний и людей, связанных с российской оборонкой. 20 сентября ограничения были распространены на 33 физлица и предприятия, которые «действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России» в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»).

19:02

Все, кто попал в стоп-лист, де-факто не смогут купить в США оборудование, технологии и товары двойного назначения, включая программное обеспечение. Другие покупатели продукции, на которую распространяются правила экспортного контроля США, не смогут ее перепродать этим 12 компаниям.

18:55

Прочие компании и предприятия пострадали «за поддержку российской военной аэрокосмической отрасли».

18:48

«Дайвтехносервис» и научно-производственного предприятия подводных технологий «Океанос» внесены в санкционный список за «поставки оборудования и оказание поддержки ВМФ России».

18:45

«Вектор», «Гамма», «Сайрус Системс» и «Инфотекс» обвиняются в том, что «способствовали деятельности злонамеренных российских субъектов в киберпространстве».

18:42

По мнению американских властей, указанные компании действуют вразрез с интересами национальной безопасности Соединенных Штатов.

18:38

Вот их список: «Аэрокомпозит», «Дайвтехносервис», ФГУП НПП «Гамма», НИИ «Вектор», Nilco Group, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология», «Океанос», «Авиадвигатель», «Инфотекс», «Системы прецизионного приборостроения», Syrus Systems и Воронежский НИИ «Вега».

18:35

Добрый вечер, уважаемые читатели. В Вашингтоне утро, а это значит, что пришло время для новых санкций. На этот раз под рестрикции попали 12 российских компаний.