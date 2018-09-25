Увольнение пожилых: Госдума дала окончательный ответ

Депутаты во вторник, 25 сентября, приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу и необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста.

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Данный законопроект, предусматривающий внесение поправок в Уголовный кодекс, был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 6 сентября. Согласно документу, отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение «наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».

Напомним, в связи с реформой возраст выхода на пенсию предложено увеличить до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионным возрастом будут считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

«Законопроект о введении уголовной ответственности за увольнение пожилых граждан, по сути, это реализация 7-й статьи Конституции о социальных гарантиях для наших граждан», — заявил депутат Отари Ашба, который снова представлял его с докладом.

Законопроект прошел «горнила обсуждений и готов к принятию», заверил член комитета по государственному строительству и законодательству.

Впрочем, некоторые его коллеги высказали во время заседания иную точку зрения. Так, по мнению депутата от КПРФ Юрия Синельщикова,

инициатива «позволит кошмарить бизнес». Может появиться «прослойка лиц предпенсионного возраста, которые будут каждодневно рассылать резюме с требованием принять их на работу».

Потом они будут обращаться в прокуратуру или заваливать следственные органы с требованием возбудить уголовной дело, опасается депутат.

Применять к работодателям уголовную ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста нужно лишь в «исключительных случаях», то есть «когда исчерпаны все остальные меры воздействия на работодателя», поясняли ранее свою позицию в объединении «Деловая Россия».

Свою точку зрения организация изложила в письме первому заместителю руководителя администрации президента С. В. Кириенко. «Нужны четкие критерии», а также «признаки преступления», чтобы исключить «внеправовое» воздействие на бизнес, говорится в документе за подписью президента объединения Алексея Репика.

В свою очередь депутат Валерий Гартунг заявил, что хотя партия «Справедливой России» и поддерживает этот законопроект, но от «необоснованного лишения работы» он не защитит. Он поможет только при особо циничных увольнениях. Но как быть всем остальным пенсионерам, которые лишены работы в силу разных причин?

«Главная цель этого закона — защитить граждан предпенсионного возраста от возможного незаконного действия работодателей», — заверяла после второго чтения вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я подчеркну, что на сегодняшний день существует в административном кодексе административная ответственность. Она никак не дифференцируется по возрасту, и решение принимает трудовая инспекция. В случае с уголовной ответственностью — это все-таки Следственный комитет, это доследственные проверки, это защита законных прав наших граждан», — сказала она.

Введение новой статьи в УК будет иметь обратный эффект, говорит глава аналитической службы НПФ Сафмар Евгений Биезбардис. В результате вырастут «коррупционные риски и давление на предпринимательское сообщество, а также усилится желание прекращения работодателями постоянных трудовых отношений с лицами, приближающимися к предпенсионному и пенсионному возрастам», считает эксперт.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предупреждал, что «если будем решать эту проблему в лоб, мы можем деформировать систему трудовых отношений». Он опасается, что для увольнения «предпенсионеров» будут использоваться другие основания. «Будет много судебных процессов, где будут разбираться, уволили ли потому, что предпенсионный возраст наступил, или квалификация не соответствует, или есть экономические причины, например, реорганизация предприятия, которая приводит к сокращению потребности в рабочей силе», — сказал он.

Повышение пенсионного возраста заставляет искать радикальные меры для защиты новых предпенсионеров, говорит Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК ТелеТрейд. Настолько радикальные, что в ход идет уголовная ответственность за увольнение или отказ в принятии их на работу.

«Но именно суровость последствий таких деяний для работодателя может иметь обратный эффект для тех, кого этот законопроект призван защитить. Уголовная ответственность приведет к тому, что уже «на дальних подступах» к предпенсионному возрасту людей перестанут принимать на работу под различными предлогами и стремиться «избавиться» от таких работников», — говорит эксперт.