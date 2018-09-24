Пенсионная реформа: депутаты готовы повышать

Комитет Госдумы по труду 24 сентября поддержал поправки президента РФ, внесенные ко второму чтению проекта об изменениях в пенсионном законодательстве. Как пояснил глава комитета Ярослав Нилов, все девять президентских поправок были рекомендованы к принятию.

Реклама

В случае принятия пенсионная реформа начнет действовать с 1 января 2019 года.

В июле депутаты приняли в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста. Согласно нему, предполагалось увеличить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Как поясняли чиновники, пенсионный возраст повышается, поскольку растет продолжительность жизни.



В конце августа президент России Владимир Путин предложил смягчить ряд мер, предусмотренных в законопроекте. О них он рассказал в специальном телеобращении.

Среди предложенных им поправок - установление планки выхода на пенсию для женщин до 60 лет. При этом многодетные матери смогут выйти на пенсию раньше этого срока. Так, если женщина растит трех детей, то получит право выйти на пенсию на три года раньше положенного срока (в 57 лет вместо 60), если у нее четыре ребенка — на 4 года раньше. Если же у многодетной матери в семье растет пять и более детей, то ее возраст выхода на пенсию составит 50 лет.

Кроме того, президент ввел понятие предпенсионного возраста, которое будет составлять пять лет. Им будет гарантироваться социальная защита от увольнений. Президент также выступил за введение административной и уголовной ответственности при увольнении или отказе в приеме на работу таких сотрудников. Кроме того, он предложил уменьшить стаж, дающий право на получение досрочной пенсии для женщин до 37 лет и для мужчин до 42 лет.

В итоге законопроект о повышении пенсионного возраста дойдет с этими правками до второго чтения.

Всего ко второму чтению в профильный комитет к блоку пенсионных законопроектов поступило 286 поправок, пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин. Но большая часть поправок, которые обсуждались в понедельник, на комитете была отклонена.

Присутствующий на заседании комитета глава Минтруда Максим Топилин раз за разом их забраковывал, поскольку они противоречили концепции законопроекта. Кроме того, депутаты не предоставилиих экономическое обоснование: «Не сделано никаких расчетов».

В частности, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин, выступающий против повышения пенсионного возраста, вместо этой меры предложил в ходе заседания комитета бороться с серым рынком труда. Для этого компании, которые уклоняются от соцвыплат, не должны допускать до господрядов. Он считает правильным, прокуратуре или Роструду приходить в компании с проверкой, если выяснится, что 10% персонала там занято неофициально.

И хотя Максим Топилин признал эту поправку важной, поскольку примерно за 13-15 млн человек не поступают социальные взносы, однако ее все равно отклонили. Эта поправка не имеет отношение к законопроекту, и правительство ее не поддерживает, кратко пояснил глава Минтруда.

Не понравилось Топилину и предложение сохранить возраст выхода на пенсию для селян, работников сельхоз предприятий. «Не можем поддержать данную поправку», - отрезал министр.

Также не согласился он сделать исключение в связи с эмоциональным выгоранием педагогов. По словам министра, сохраняются льготы по стажу для педагогических работников — увеличивается только общая «планка выхода на пенсию».

Впрочем, в ходе обсуждения на комитете первоначально поддержали и рекомендовали к принятию поправку, предлагающую сохранить параметры пенсионного возраста для жителей Арктики и Крайнего Севера. Она была внесена зампредом комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентиной Пивненко и зампредом комитета по труду Михаилом Тарасенко. Поправкой предлагалось убрать из законопроекта повышение возраста назначения страховой пенсии по старости народам Крайнего Севера для мужчин с 55 до 60 лет и для женщин с 50 до 58 лет.

В итоге ее тоже отклонили. Как пояснил Максим Топилин, это потребует в ближайшие 6 лет дополнительно 200 млрд рублей, а эту сумму в проект бюджета не закладывали.

Между тем второе чтение законопроекта состоится уже в среду, 26 сентября. При этом, как пояснял Ярослав Нилов, «если там все будет хорошо, то, возможно, в четверг будет третье».

«Существует определенная процедура прохождения поправок предварительно через комитет. В связи с этим, если на окончательное третье чтение будет вынесено уже сформированное предложение к принятию и поставлено на голосование, учитывая, что у нас подавляющее количество мест занимают депутаты от «Единой России», то даже при наличии мнения иных депутатов из других фракций, они не будут играть роль при изменении в целом законопроекта. Соответственно, он будет принят в той редакции, которую поддержит большинство депутатов», - поясняет адвокат Тарас Котосин.

Между тем во вторник, 25 сентября, состоится также рассмотрение законопроекта по зачислению средств коррупционеров в ПФР. Согласно нему, «средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, полученного в результате совершения преступлений коррупционной направленности и обращенного в доход Российской Федерации, зачислять в бюджет Пенсионного фонда РФ и направлять на выплату страховых пенсий», — подчеркивается в пояснительной записке. В случае принятия новая норма закона может начать действовать с 1 января 2019 года.