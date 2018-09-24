Россия берет реванш: почему укрепляется рубль LIVE

Новые атаки в твиттере президента Трампа на ОПЕК и высокие цены на нефть не смогли ослабить цены, говорит Оле Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank. Нефть марки Brent протестировала основной уровень сопротивления после заявления Саудовской Аравии о том, что ее вполне устраивает стоимость Brent выше 80 долларов за баррель. По всей видимости, Саудовская Аравия поняла, что члены ОПЕК и Россия не смогут компенсировать продолжающийся спад в добыче нефти Ираном, считает он.