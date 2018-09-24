Россия берет реванш: почему укрепляется рубль LIVE

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Доллар сдвинулся снова за 66. Текущие котировки: доллар - 65,8 руб., евро - 77,6 руб.
Россию, как и других нефтедобытчиков, нынешние цены устраивают. «Рынок сейчас в достаточно здоровом состоянии по балансу спроса и предложения, приемлемые цены», — сказал Новак.
Новые атаки в твиттере президента Трампа на ОПЕК и высокие цены на нефть не смогли ослабить цены, говорит Оле Хансен, глава отдела стратегий Saxo Bank. Нефть марки Brent протестировала основной уровень сопротивления после заявления Саудовской Аравии о том, что ее вполне устраивает стоимость Brent выше 80 долларов за баррель. По всей видимости, Саудовская Аравия поняла, что члены ОПЕК и Россия не смогут компенсировать продолжающийся спад в добыче нефти Ираном, считает он.
А министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане подчеркнул, что «результатом встречи организации стало то, что никто не дал положительного ответа на заявление Трампа». «ОПЕК решила, что на данный момент нет необходимости в наращивании добычи нефти», - сказал он (цитата по ТАСС). «Несмотря на то, что ряд стран-членов ОПЕК являются проводниками политики США, нынешнее решение ОПЕК продемонстрирует, что организация является независимой», - добавил министр.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что механизм ОПЕК+, благодаря которому удалось ограничить добычу нефти и повысить цены, «показал эффективность». «Если на рынке будут какие-то сложные ситуации в будущем, мы сможем вернуться к такому же подходу, как это было в течение 2017-2018 годов», - сказал он в интервью России-24.
Но заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в воскресенье решили, что наращивать производство не нужно. Совсем наоборот, есть риск, что на рынке может случиться затоваривание, которое приведет к очередному падения нефтяных котировок.
Началось все, как водится, с твиттера американского президента. Он потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть, поскольку «мы защищаем страны Ближнего Востока». Но они (эти самые страны) продолжают повышать цены. «Мы запомним это», многозначительно намекнул король микроблогов.
Выйти нефти за отметку в $80 за баррель помог Дональд Трамп. Он, правда, добивался обратного эффекта, но был де-факто «послан» ОПЕК и Россией.
В целом потепление на российском рынке могло стимулировать спрос на рубли. Тем не менее потенциал дальнейшего укрепления российской валюты к доллару США по-прежнему видится ограниченным, считает Соснова. Все из-за того, что санкционные риски остаются высокими. В среднесрочной перспективе прогнозируются колебания курса доллара США в диапазоне 65-70 руб./$.
Заметное ускорение темпов восстановления наблюдается на рынке отечественного госдолга. Индекс гособлигаций RGBI сегодня подрос до 134,5 п., тогда как доходности длинных выпусков ОФЗ, которые еще недавно превышали 9%, опустились до 8,6-8,7%.
На руку рублю сегодня играют как минимум два фактора, говорит Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Первый – это рост цен на нефть Brent до $80 за баррель, связанный с прохладным ответом ОПЕК на призыв президента США Дональда Трампа увеличивать добычу.
На руку рублю сегодня играют как минимум два фактора, говорит Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс». Первый – это рост цен на нефть Brent до $80 за баррель, связанный с прохладным ответом ОПЕК на призыв президента США Дональда Трампа увеличить добычу.
Впервые с августа этого года доллар упал ниже отметки в 66 рублей. Сейчас он торгуется по 66 руб., что на 0,4% ниже уровня предыдущего закрытия. Евро теряет примерно полпроцента и котируется по 77,6 руб.
Добрый день уважаемые читатели. Сегодня у нас позитивный онлайн по рублю. Российская валюта, вопреки традиции последних двух месяцев, укрепляется рещительными темпами. Расскажем, почему так происходит и как долго это все продлится.