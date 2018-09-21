Санкции ударили по банкам: россияне снимают валютные вклады

Частные вкладчики в августе забрали с валютных депозитов всех российских банков сумму, эквивалентную $1,5 млрд. На Сбербанк пришелся самый большой отток — $1,2 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Банка России и исследовательской компании Frank RG.

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В результате объем валюты на депозитах крупнейшего российского банка страны упал до трехлетнего минимума. С начала года объем средств населения на валютных депозитах в Сбербанке сократился на 10% — больше, чем в среднем по сектору.

В Сбербанке «Газете.Ru» ничего критичного в таком оттоке не видят и поясняют, что банк «динамически управляет своим балансом и поддерживает диверсифицированную структуру пассивов».

При этом отток или приток средств в размере $1 млрд при размере валютной части баланса более чем в $95 млрд «нужно рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка».

Как пояснил «Газете.Ru» Юрий Грибанов, генеральный директор Frank Research Group, это «значительный отток, хотя действительно не драматический для банка».

По его словам, отток валютных вкладов заметен «и по другим банкам».

Однако опрошенные «Газетой.Ru» банки не стали комментировать отток валютных депозитов.

Как комментировала недавно глава ЦБ Эльвира Набиуллина, объем всех валютных вкладов в банках составляет около $87 млрд.

Отток валюты из российской банковской системы вновь ускорился, предупреждал в недавнем в обзоре Райффайзенбанк.

За август корпоративные клиенты вывели со счетов $4,9 млрд, это на 60% больше, чем в июле ($3 млрд).

При этом частично деньги ушли на погашение внешнего долга, рефинансирование которого де-факто остановилось из-за обострившихся отношений с Западом. Некоторые клиенты могли выводить средства из банков РФ, перемещая их в наличность или в зарубежные юрисдикции, «на опасениях введения против них жестких санкций», в том числе запрета на долларовые расчеты, отмечает Райффайзенбанк.

Физлица присоединились к корпорациям и сняли со счетов $1,1 млрд, сообщал Раффайзенбанк.

Еще $600 млн забрали с депозитов иностранные банки.

Между тем как заявил недавно глава ВТБ Андрея Костина о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах. Санкционный режим в отношении экономики России со стороны США может быть ужесточен этой осенью: он может затронуть платежную систему, ключевые госбанки и госдолг.

Россиян сильно взволновали слова банкира о возможной конвертации рублевых вкладов в долларовые.

«В условиях повышенной нервозности успокоительный посыл «в крайнем случае вернём рублями», может часто восприниматься как предвестник принудительной конвертации, причём по неизвестному курсу и в итоге вместо пополнения под поднявшиеся ставки происходит снятие», - говорит Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

Впрочем, как пояснил впоследствии глава Сбербанка Герман Греф, слова главы ВТБ Андрея Костина о долларовых вкладах были неверно истолкованы.

«Что касается слов Андрея Леонидовича Костина, мне кажется, вы неверно истолковали то, что он сказал. Была просто оговорка без всяческого намека на то, что какие-то вклады из одной валюты перевести в другую. Таких вариантов не существует, они не рассматриваются. До того, пока этот шум не поднялся в социальных сетях, никому даже в голову такое не приходило», — сказал Греф.

По словам Грефа, в таких мерах нет необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются «ни в каких даже самых страшных сценариях».

Как поясняет Андрей Люшин, нынешний отток долларовых депозитов действительно не «драматический».

Важно то, что это явление «систематическое» и при увеличении санкционного давления очевидно, что отток будет продолжаться.

Сами по себе цифры по оттоку не являются угрожающими ни для банковской системы, ни для Сбербанка, а механизм оперативного обращения к ЦБ работает исправно, успокаивает банкир.

Ранее ЦБ обнародовал статистику, что на фоне волатильности на российском рынке вырос спрос россиян на наличную валюту. Так, в июле этого года спрос увеличился на 20% и составил $5,1 млрд, сообщал регулятор.