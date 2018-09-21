Нерукопожатная: Меркель унизила Терезу Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель публично отказалась пожать руку премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, которая встречала лидеров ЕС на неформальном саммите в Зальцбурге.

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Подробности неприятного для английского премьера инцидента уже описали все мировые издания. Так, Daily Express отмечает, что

Тереза Мэй при приближении Ангелы Меркель улыбнулась и подалась вперед, однако немецкий лидер проигнорировала инициативу главы британского правительства и прошла мимо, чтобы поприветствовать президента Литвы Далю Грибаускайте.

Как отмечают зарубежные политологи, причиной публичного выражения недовольства Ангелой Меркель стал провал переговоров Лондона с Брюсселем по выходу Великобритании из Евросоюза.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям Brexit начались 19 июня 2017 года. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Великобритании победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры должны продлиться до ноября 2018 года, после чего необходимо было получить одобрение сделки от Европарламента и Вестминстера. Сам Brexit намечен на 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

% В начале сентябре провалом закончился третий раунд переговоров Лондона с Брюсселем по Brexit. Стороны так не смогли найти точек соприкосновения по поводу финансовых обязательств Великобритании, прав граждан ЕС и Соединенного Королевства и даже последовательности разговора о будущем.

Главной проблемой переговоров сегодня остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но у Лондона пока нет понимания, как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза.

Кроме того, Лондон не соглашается платить выставленную ЕС сумму компенсации за выход из Евросоюза.

Накануне глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕК полностью готова к любым сценариям и последствиям провала переговоров по выходу Великобритании из ЕС.

«Это соглашение должно быть готово к октябрю, время поджимает. Отсутствие соглашения [по Brexit] - это не мой рабочий прогноз, но, если это случится, Еврокомиссия полностью готова к этому. Еврокомиссия готова к любым сценариям и последствиям, которые могут стать результатом отсутствия соглашения. Не беспокойтесь и будьте счастливы»,

- заявил глава Еврокомиссии.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц заверил: «мы намерены всеми силами избегать «жесткого выхода» Великобритании, поэтому я не вижу оснований обсуждать сейчас сценарий отсутствия соглашения. Я надеюсь, что достижение соглашения - это более реалистичный сценарий».

На итоговой пресс-конференции после двухдневной неформальной встречи лидеров ЕС глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что окончательная оценка переговорам по Brеxit будет дана на плановом саммите в Брюсселе в октябре, где будет принято решение о созыве внеочередного саммита по Brexit в ноябре. По словам Туска, Брюссель «не намерен отступать по трем ключевым позициям: четкое решение по ирландской границе, права граждан и сохранение целостности европейского рынка».

В настоящее время главной проблемой переговоров остается режим контроля границы между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из сообщества в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией. Обе стороны хотят сохранить прозрачность этой границы для людей, товаров и услуг, но как это сделать, не нарушая целостность европейского таможенного союза (единого рынка), который покидает Великобритания, Брюссель и Лондон еще не придумали.

Причина всегда кроется в деньгах, а в случае с Brexit - в очень больших, даже по меркам экономики ЕС и Великобритании деньгах, констатирует аналитик ИК Алор Алексей Антонов.

Было бы странным, если бы Тереза Мей, при всей шаткости ее положения в правительстве, согласилась с требованиями Брюсселя по выплате «отступных» в размере до 100 млрд евро. Для Великобритании, застрявшей в дверях Евросоюза, это слишком высокая цена за самостоятельность, но компромисс для непопулярного действующего правительства так же неприемлем,

отмечает эксперт.

Выход из ЕС - это крайне болезненный и дорогой процесс для Лондона, который чреват не только беспрецедентным оттоком европейского капитала, но и потерей значительной части торговых и финансовых привилегий, которыми страна пользуется в качестве члена ЕС. Пресловутые 100 млрд - это деньги, которые Британии придется собирать всей страной, с другой стороны, и далее заворачивать процесс выхода правительство тоже не может - свой выбор народ сделал, игнорировать его невозможно.

В такой ситуации Тереза Мей, оказавшаяся заложницей ситуации, будет сносить любые нарушения политического этикета, критику и даже публичные проявления неуважения, поскольку как личность она оскорбляться может, а вот как политик, представляющий интересы, в том числе и финансовые, населения и бизнеса своей страны, обязана терпеть и искать наилучшие возможные пути реализации Brexit, подчеркивает Антонов.

Впрочем, переговоры с Брюсселем пошатнули позиции Мэй не только на международной арене.

Недавно в британских СМИ появилась информация о том, что депутаты от правящей Консервативной партии намерены предложить премьеру уйти в отставку вскоре после истечения крайнего срока реализации Brexit.

Так, The Daily Telegraph опубликовала циркулирующую среди консерваторов служебную записку с именами потенциальных преемников действующего премьера. В нем 27 имен. Одним из фаворитов среди кандидатов на пост главы правительства называют бывшего главу МИДа Бориса Джонсона.