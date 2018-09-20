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Путин и Лукашенко: еще одна попытка договориться. LIVE

Путин и Лукашенко обсудят экспортные пошлины на нефть. Онлайн

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в пятницу в Сочи тему, которая является камнем преткновения в отношениях России и Белоруссии уже на протяжении последних лет — экспортные пошлины на нефтепродукты. От этого зависит доходная часть бюджетов обеих стран. Российский и белорусский лидеры ранее уже встречались по этому поводу там же в Сочи, но все комментарии свелись к фразу про дружескую атмосферу во время переговоров. Получится или нет в этот раз найти компромисс, «Газета.Ru» следит в онлайн репортаже.
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13:50

10 августа стало известно, что официальная Москва лишит Минск дешевой нефти, а именно: ограничит беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа (СУГ) в Белоруссию с четвертого квартала нынешнего года. Причиной такого решения указывает потери российского бюджета, сообщало агентство Reuters. Источник в российском правительстве подтвердил, что Москва критически смотрит на рост объема поставок нефтепродуктов в Белоруссию, поскольку это бьет по бюджету. «Выросли поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Так как это беспошлинные поставки — для России это выпадающие доходы», — заключили в российском кабмине.

13:25

При этом Лукашенко заявил, что новая встреча должна состоятся с участием членов правительства и премьеров обеих государств. А учитывая, что отдельно был проанонсировано участие вице-премьеров, курирующих топливно-энергетические комплексы, можно сделать вывод о главной теме переговоров: о поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию.

13:20

В конце августа Лукашенко уже встречался с Путиным там же, в Сочи. Какие вопросы обсуждали – осталось неизвестным. «Ничего конспиративного и тайного» не было, прокомментировал Лукашенко, добавив, что переговоры прошли «в очень хорошей дружеской атмосфере». Но в итоге пришлось договариваться о новой встрече, которая и запланирована на сегодня, 21 сентября.

13:16

Встреча в Сочи, как выяснила «Газета.Ru», запланирована на час дня. Но пока подтверждения о ее начале нет. Всем известна привычка Владимира Путина опаздывать к началу мероприятий. Это происходит регулярно даже на уровне международных мероприятий. Встреча с Лукашенко имеет статус рабочего визита. И вообще белорусы — братский народ, поймут. Так что, похоже, кому-то придется подождать.

13:10

В свою очередь пресс-служба Лукашенко сообщила, что лидеры в формате один на один обсудят проблемы сельского хозяйства и сотрудничество в нефтегазовой сфере, а также союзную и интеграционную тематику.

13:05

О предстоящей встрече Александр Лукашенко и Владимир Путин предварительно договорились по телефону. Тогда же было решено, что во встрече примут участие премьеры двух стран и вице-премьеры, курирующие ТЭК.

13:00

Добрый день, уважаемые читатели. В пятницу 21 сентября Владимир Путин встретится в Сочи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе встречи будут обсуждены перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы, сообщила пресс-служба Кремля. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.