МВФ не доится: почему Украине не дадут денег

Дискуссия представителей Международного валютного фонда (МВФ) и украинских властей о предоставлении очередного транша не привела к ожидаемым результатам, сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

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По его словам, представители фонда выдвинули требование о принятии государственного бюджета Украины до подготовки меморандума и вынесения его на рассмотрение совета директоров.

Миссия МВФ работала в Киеве с 6 по 19 сентября. Официальных комментариев по итогам визита пока не поступало ни от фонда, ни от украинских властей.

Действующая программа финансовой помощи Украине предполагает выделение $17,5 млрд. Из них Киев пока получил только $8,7 млрд. Источники сообщали, что стороны обсуждали закрытие старой программы и открытие новой примерно на $10 млрд. Последний транш на $1 млрд Украине от МВФ был перечислен в апреле 2017 года. С тех пор новых финансовых поступлений не было, поскольку не все требования фонда были выполнены.

В этом году Украина приняла закон о создании Антикоррупционного суда, на чем настаивал МВФ, а основным предметом переговоров стали повышение цен на газ для населения и снижение дефицита бюджета. По ценам на газ вроде бы компромисс найден. По неофициальной информации, тарифы поднимутся с 1 октября на 23,5%, и продолжат расти в последующие годы.

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил на днях, что правительство договорилось с МВФ о постепенном повышении цены газа для населения. Об этом сообщало УНИАН.

«Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года — есть», — сказал Коболев и добавил, что темпы роста цены на газ на данный момент обсуждаются.

Нацбанк прогнозирует рост газовых цен на 25% в этом году и на 15% в следующем году.

С бюджетом сложнее. В этом году его дефицит составит 2,6% ВВП, говорила исполняющая обязанности министра финансов Оксана Макарова. Это на несколько процентных пунктов выше планки, установленной МВФ.

«Бюджет будет выполнен, и дефицит у нас останется в рамках 2,6%. Это я точно могу гарантировать», — сказала она журналистам. В следующем году бюджет столкнется с новыми вызовами в виде повышенных выплат по госдолгу, отметила также глава Минфина.

Кабинет министров Украины подготовил проект бюджета на 2019 год, по которому доходы составят 1,08 трлн гривен, расходы — 1,09 трлн, предельный размер дефицита — 89,99 млрд гривен или 2,3% ВВП. Это в целом устраивает МВФ, но проблема в том, что бюджет Верховная Рада принимает ближе к концу года, и в фонде опасаются, что, если дать деньги сейчас, то депутаты и правительство затем скорректируют параметры в сторону увеличения расходов и дефицита.

Новый транш Украине необходим, чтобы гасить имеющиеся долги. Иначе придется тратить либо золотовалютные резервы, либо наращивать расходы бюджета на эти цели за счет других статей, что невозможно.

По оценке премьер-министра Владимира Гройсмана, Украина должна погасить $33 млрд госдолга в ближайшие пять лет. Он подчеркнул также, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП. По подсчетам Минфина Украины, выплаты по госдолгу в 2019-2020 годах составят $31,3 млрд. Из них на внешние платежи придется почти половина этой суммы — $14,4 млрд.

Стратегией управления госдолгом, которую утвердило правительство, предполагается уменьшить его до 60% ВВП в 2018 году, 52% в 2019 году и 49% в 2020 году. Сейчас он превышает 70%.

Глава украинского правительства неоднократно говорил, что без кредита Международного валютного фонда страну ждет дефолт.

«Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, а антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию»,

— заявил Гройсман в интервью телеканалу «Интер».

«Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», — добавил он.

Выполнение требований МВФ по газовым тарифам приведет к ускорению инфляции, а значит Нацбанку придется ужесточать свою политику, повышать и без того высокую ставку (сейчас она составляет 18%). Это будет тормозить экономический рост — по прогнозам, ВВП вырастет на 2,5-3% в 2019 году.

Инфляция остается высокой. В августе она составила 9%. Официальные власти считают, что она останется примерно на том же уровне до конца года, а международные институты и аналитики уверены, что она перешагнет за 10%.