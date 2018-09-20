Тучи сгущаются: России предрекли суровые годы

Следующий шестилетний цикл в экономике России будет непростым, заявил премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства в четверг. 2019 год станет адаптационным — новый пакет структурных изменений выведет экономику на более высокую траекторию роста, считает председатель правительства.

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«Мы должны учитывать ситуацию на сырьевых и финансовых рынках, а также не в меньшей степени возможное расширение торговых войн и усиление протекционизма и санкционного давления», — предупредил он.

По словам Медведева, Россия будет выстраивать свою экономическую политику так, чтобы «уверенно развиваться даже в таких, прямо скажем, не вполне благоприятных условиях».

При этом премьер пообещал «обеспечить устойчивое повышение уровня жизни». Ожидается, по его словам, стабильный рост реальных доходов, инфляция в среднем должна остаться в рамках целевого показателя около 4%.

Между тем реальные располагаемые денежные доходы населения в августе снизились на 0,9% в годовом исчислении, подсчитал Росстат. В этом году это первое падение. В целом в январе-августе доходы выросли на 2,2%.

Директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева, которая 20 сентября представила очередной мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения, говорит, что драматизировать августовские данные не стоит, но и радоваться здесь нечему.

Доходы де-факто падают или не растут, несмотря на существенное повышение зарплат. Это объясняется тем, что одновременно сокращаются зарплаты в ненаблюдаемом статистикой секторе. Кроме того, она отмечает слабый рост пенсий. Их размер остается незначительным, полтора прожиточных минимума — это невысокая сумма, говорит она.

В следующем году из-за роста НДС с 18% до 20% и ускорения инфляции есть риск, что реальные доходы снова уйдут в минус, говорил главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

Дмитрий Медведев также отметил, что, согласно ожиданиям Минэкономразвития, уже начиная с 2021 года ежегодный темп экономического роста превысит 3%. «Прежде всего за счет отраслей, где есть неплохой экспортный потенциал, — это химическая и пищевая промышленность, машиностроение, а также за счет развития инфраструктуры и жилищного строительства», — пояснил премьер.

Пока темпы роста экономики России не оставляют места для оптимизма. В августе рост ВВП замедлился до 1% с 1,8% месяцем ранее. Август оказался худшим месяцем в этом году. Правда, за январь-август экономика все-таки выросла на 1,6%.

Об этом говорится в докладе Минэкономразвития «Картина деловой активности», обнародованном в четверг.

Основной вклад в замедление августовского роста внесло резкое ухудшение годовой динамики сельского хозяйства — минус 10,8% после незначительного роста в июне-июле.

«Снижение выпуска сельскохозяйственной продукции в августе было обусловлено негативной динамикой растениеводства из-за снижения урожайности и сокращения посевных площадей ряда культур по сравнению с 2017 годом», — поясняется в сообщении ведомства.

Замедление роста продемонстрировали также грузооборот транспорта (до 2,5% после 4,1% в июле) и промышленное производство (до 2,7% после 3,9% в июле). В строительстве по-прежнему наблюдается стагнация (-0,8% в августе после -0,7% в июле).

Темпы роста оборота розничной торговли в августе незначительно увеличились по сравнению с июлем (2,8% и 2,7% соответственно).

«На пути к рецессии», — так прокомментировал эти данные на своей странице в фейсбуке экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, директор аналитического департамента Локо-Инвест Кирилл Тремасов.

Августовская статистика является, пожалуй, наиболее слабым месячным отчетом Росстата в этом году, считает он.

Но на заседании правительства глава Минэкономразвития Максим Орешкин демонстрировал оптимизм.

«В целом по текущему году мы ожидаем, что экономика покажет рост на уровне 1,8%, а инфляция закончит год на отметке 3,4%, в том числе благодаря тому факту, что динамика рубля к валютам наших торговых партнеров, таких как Турция или Китай, выглядит существенно лучше, чем к доллару», — сказал он.

Орешкин также говорит, что следующий год во многом будет переходным, с непростым первым кварталом. Связано это с повышением НДС с 1 января, а «активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к середине года». Также на первый квартал, по оценке Минэкономразвития, придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках.

По итогам 2019 года рост замедлится до 1,3%, а инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением около 5% в первом квартале.

Но, начиная с 2020 года, «восстановление экономического роста будет основываться на результатах реализуемых реформ и успешной реализации национальных проектов». Экономический рост ускорится до 2% в 2020 году, а в дальнейшем закрепится выше отметки 3%, детализировал слова премьера Максим Орешкин.

Инфляция стабилизируется вблизи целевого значения 4%, рост доходов и заработных плат в реальном выражении будет составлять 2–3% в год.

Факторами, которые разгонят экономику, Орешкин считает «смягчение демографического удара по экономике» за счет роста продолжительности активной жизни, положительной динамики миграционного притока и повышения пенсионного возраста.

Второй фактор — повышение качества и объемов инвестиционной активности до уровня 25% ВВП. Третий — ускорение темпов роста производительности труда и цифровизация.

То есть следующие два года в России будут характеризоваться слабым ростом экономики и реальных доходов населения. Вся надежда на то, что страна резко ускорится после 2020 года. Правда, по прогнозам западных аналитиков, в это время в мире может начаться глобальный кризис. И Россия вряд ли останется «тихой гаванью».