Штрафы и конфискации: Госдума меняет пенсионную систему. LIVE

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Повестка пленарного заседания Госдумы сегодня насыщенная, но законопроект об уголовной ответственности планируется рассмотреть в числе первых.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию из здания на Охотном ряду, где парламентарии уже начали выступать в зале пленарных заседаний.
«Также в первом чтении будут рассмотрены изменения в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми предлагается уже с 1 января 2019 года включить в перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ новый источник – это средства, полученные от конфискации в результате [коррупционной] преступной деятельности», - добавил Жуков.
«Во втором чтении будет рассмотрен [президентский] законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста», - рассказал накануне первый зампредседателя ГД Александр Жуков.
Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня Госдума рассматривает два документа, относящиеся к пенсионной реформе. Речь идет о втором чтении президентского законопроекта об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста. Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрят возможность включить в доходы Пенсионного фонда конфискованные из-за коррупции средства.