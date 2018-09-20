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Штрафы и конфискации: Госдума меняет пенсионную систему. LIVE

Как Госдума ужесточит ответственность за увольнение возрастных сотрудников

Госдума во втором чтении принимает законопроект об уголовной ответственности за необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста. Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены изменения в Бюджетный кодекс, которые позволят перечислять в Пенсионный фонд средства, конфискованные в результате преступной деятельности. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию из нижней палаты парламента.
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10:30

Повестка пленарного заседания Госдумы сегодня насыщенная, но законопроект об уголовной ответственности планируется рассмотреть в числе первых.

10:20

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию из здания на Охотном ряду, где парламентарии уже начали выступать в зале пленарных заседаний.

10:15

«Также в первом чтении будут рассмотрены изменения в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми предлагается уже с 1 января 2019 года включить в перечень доходов, зачисляемых в бюджет Пенсионного фонда РФ новый источник – это средства, полученные от конфискации в результате [коррупционной] преступной деятельности», - добавил Жуков.

10:10

«Во втором чтении будет рассмотрен [президентский] законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение граждан предпенсионного возраста», - рассказал накануне первый зампредседателя ГД Александр Жуков.

10:00

Доброе утро, дорогие читатели. Сегодня Госдума рассматривает два документа, относящиеся к пенсионной реформе. Речь идет о втором чтении президентского законопроекта об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение граждан предпенсионного возраста. Кроме того, депутаты в первом чтении рассмотрят возможность включить в доходы Пенсионного фонда конфискованные из-за коррупции средства.