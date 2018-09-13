Уголовное будущее: чем грозит увольнение предпенсионеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании за увольнение людей предпенсионного возраста. За проголосовали 370 депутатов, против — 12.

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Поправки к пенсионному закону, внесенные президентом России Владимиром Путиным, предполагают, в том числе, введение уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста.

Под предпенсионным возрастом «понимается возрастной период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости». Напомним, в связи с пенсионной реформой возраст выхода на пенсию предложено увеличить до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ новой статьей.

Нарушения будут наказываться «штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».

Предложенные меры являются фактическим аналогом статье 145 УК «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет».

Кого привлекут за нарушения

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова, выступая в Госдуме, заявила, что определять ответственного за неприем или увольнение граждан предпенсионного возраста будут следственные органы.

«Привлекаться будет тот, кто является стороной по трудовому договору. У трудового договора две стороны — тот, кто его подписал со стороны работника, и тот, кто подписал его со стороны работодателя. Далее в рамках досудебного разбирательства следственные органы определят виновность либо физического лица, которое представляет конкретное предприятие, либо юридического лица», — сказала вице-премьер.

Необоснованность отказа в приеме на работу либо увольнение означает, что такое решение было принято не в связи с «деловыми и профессиональными качества работника, его образованием и опытом работы и иными факторами, влияющими на исполнение трудовых функций».

На проект закона представлены положительные официальные отзывы правительства и Верховного суда РФ, отметила Голикова.

По словам Голиковой, «никто не отменяет нормы арбитражно-процессуального кодекса». Все случаи нарушения трудовых прав можно сначала оспаривать в Рострудинспекции.

Стоп-сигнал для работодателя

По мнению депутата Андрея Исаева, одобренная статья УК РФ будет иметь профилактический характер: «Это своеобразный стоп-сигнал. Мы переводим возрастную дискриминацию из проступков, каким она была до сих пор, в разряд преступлений. Это означает, что те, кто совершает подобные действия, должны понимать, что общество и государство рассматривают их как преступников».

Голикова напомнила, что уголовные наказания нужны для того, чтобы создать баланс интересов двух сторон. «Сейчас многие говорят о том, что не нужно вводить уголовную ответственность, потому что есть Рострудинспекция и она работает. Но, как показывает статистика, инспекция не всегда справляется с ситуацией. В 2017 году туда поступило 2000 обращений, и по 1300 из них были вынесены решения в пользу работников.

Тем не менее работодателей это не пугает», — сказала вице-премьер.

Депутат Михаил Емельянов заявил, что нужно «очень внимательно следить за правоприменительной практикой» будущего закона, поскольку в защите нуждаются не только права работников, но и работодателей.

Обратная сторона медали

Накануне 12 сентября рабочая группа Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательств обсудила возможное введение уголовной ответственности. Против этой нормы выступил председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. По его словам, в Белоруссии уже пытались ввести подобную норму, однако она повлекла за собой еще более раннее увольнение работников. «Это привело к тому, что за три года до предпенсионного возраста людей перестали брать на работу», — объяснил Шмаков.

Как писала «Газета.Ru», работодатели выступают против такой меры. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сказал, что «если будем решать эту проблему в лоб, мы можем деформировать систему трудовых отношений».

Он опасается, что для увольнения «предпенсионнеров» будут использоваться другие основания. «Будет много судебных процессов, где будут разбираться, уволили ли потому, что предпенсионный возраст наступил, или квалификация не соответствует, или есть экономические причины, например, реорганизация предприятия, которая приводит к сокращению потребности в рабочей силе», — сказал Шохин.