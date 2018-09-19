Обнищание россиян: конца не видно

Cреднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам августа достигла 41,14 тыс. рублей, что на 10,3% выше, чем годом ранее. Но реальные располагаемые денежные доходы россиян в августе 2018 года снизились на 0,9% по сравнению с августом прошлого года, отчитался Росстат 19 сентября.

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Рост зарплат и падение реально располагаемых доходов населения эксперты традиционно объясняют несовершенством методик Росстата. Ведомство не учитывает теневой и серый сектора российской экономики. При росте официальных «белых» затрат продолжается падение доходов, которые Росстат не в состоянии учитывать.

Тот факт, что доходы россиян не растут, подтверждают и исследования социологов. В июле 2018 года индекс среднего чека россиян за один поход в магазин сократился до двухлетнего минимума. Такие данные приводит исследовательский холдинг «Ромир».

«В июне индекс среднего чека составил 513 руб. Индекс продолжил снижение, которое он демонстрирует третий месяц подряд. По сравнению с майскими показателями средний чек потерял 8 руб. или 1,5%», — говорилось тогда в исследовании «Ромира».

Если же сравнивать с июлем прошлого года, то средний чек тоже стал меньше. «По сравнению со значением прошлого года показатель снизился на 1,4%, или на 7 рублей. Надо отметить, что таким маленьким средний чек не был уже более двух лет», — отмечает «Ромир».

Последний раз такие низкие показатели индекс демонстрировал весной 2016 года: в марте средний чек составлял 491 рубль, в апреле — 493 рубля. В мае 2016 года показатель находился на уровне 497 рублей.

Падение доходов населения ведет также к снижению внутреннего спроса. В августе 2018 года сводный опережающий индекс (СОИ), который рассчитывает «Центр развития» ВШЭ, оказался в отрицательной области (-0,4% против 0,0% в июле), что почти исключительно объясняется снижением внутреннего спроса, говорится в сентябрьском бюллетене «Комментарии о государстве и бизнесе».

На потребление негативно влияет не только население, но и корпоративный сектор, который не спешит наращивать инвестиции и расширять производство. Все это вместе может привести к плохим последствиям.

«К сожалению, слабость внутреннего спроса вполне может привести к тому, что российская экономика вскоре вновь окажется в состоянии стагнации, несмотря на высокий уровень нефтяных цен», — отмечает Сергей Смирнов из «Центра развития».

Стоит напомнить, что реальные располагаемые доходы населения падают на протяжении последних четыре лет. В 2017 году они сократились 1,7%, в 2016-м — на 5,8%, в 2015-м — на 3,2%, в 2014-м — на 0,7%.

В следующем году также не стоит ждать существенного роста реальных доходов населения. Более того, часть аналитиков предполагают, что они могут уйти в минус. Это связано с запланированным повышением НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

Повышение НДС, естественно, очень негативно скажется на потребителях, отмечал главный экономист БКС Глобал Маркетс Владимир Тихомиров. В результате снизится покупательная способность населения и реальные доходы.

По его мнению, по крайней мере в первом квартале следующего года рост реальных доходов может замедлиться до нуля и даже уйти в минус.

«Следующий̆ год, как ожидается, будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики», — предупреждали ранее в Минэкономразвития. В министерстве прогнозировали замедление роста зарплат с ожидаемых 6,3% в 2018 году до менее 1% в 2019 году. Одновременно сократится и конечное потребление домашних хозяйств: с 3,5% до 2,6%.

В этом году, реальные доходы все же могут остаться в положительной зоне. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин напоминал, что «за первые семь месяцев этого года доходы выросли на 2,6%». «Будем надеяться, что уже в этом году после четырехлетнего перерыва реальные доходы населения все-таки вырастут», — сказал он.

Инфляция, которая непосредственным образом влияет на реальные доходы населения, ускорилась в августе до 3,1% с июльских 2,5% (в годовом выражении). К концу года она может приблизиться к целевому уровню в 4%.

При этом дальше показатель будет только расти. Основных причин две — ослабление курса рубля и повышение НДС с 1 января следующего года с 18% до 20%. Инфляционные ожидания населения и бизнеса уже выросли, фиксирует ЦБ. В качестве превентивной меры регулятор на сентябрьском заседании повысил ключевую ставку с 7,25% до 7,5% годовых.

По прогнозу Банка России, темпы прироста потребительских цен составят 3,8–4,2% к концу 2018 года. Годовая инфляция достигнет максимума в первом полугодии 2019 года и составит 5–5,5% на конец 2019 года.