Ассиметричный ответ США: сможет ли Россия отказаться от доллара

Минфин поддержал план главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации экономики. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил чиновник.

По словам Моисеева, расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать.

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Отказ от долларовых расчетов в различных сферах в последнее время стал буквально идеей фикс в России.

Меры, стимулирующие отказ российских банков от использования доллара в расчетах, предпринимает Центробанк, заявляла, в частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время недавнего общения с главой МВФ Кристин Лагард.

По словам Набиуллиной, российское общество больше интересуется политикой, нежели инфляцией, поэтому ЦБ должен предпринимать дополнительные меры для дедолларизации банков. Низкая инфляция, по мнению главы ЦБ, является той основой, на которой основывается этот процесс.

О том, что необходимо уходить от долларовых расчетов, говорил недавно и глава государства Владимир Путин.

«С учетом того, с чем мы сталкиваемся при расчетах в долларах, у большего и большего количества стран возникает желание торговать в национальных валютах»,

— отмечал президент России, выступая на прошлой неделе на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Власти России и Индии обсудили развитие взаимных расчетов в национальных валютах, рассказывал вице-премьер Юрий Борисов.

«Сегодня доля расчетов в рублях по экспорту составляет 20%, а по импорту — около 21%, — говорил он. — Это неплохой показатель. Но тем не менее мы будем наращивать расчеты в нацвалютах как одну из возможностей ликвидировать ту ситуацию, которая сегодня сложилась с неплатежами. Это касается и контрактов по военно-техническому сотрудничеству».

По его словам, это «очень болезненная тема». «Вы прекрасно понимаете, что она обострилась после введения санкций. Поэтому мы уделили очень подробное внимание этому вопросу», - объяснял Борисов.

О том, как важна эта тема, говорил и советник президента Сергей Глазьев в интервью «Газете.Ru».

«После американского финансового разбоя, доллар не может считаться международной резервной валютой. Он стал токсичным. Если у вас сбережения в долларах, значит, вы рискуете все деньги потерять, просто потому, что кому-то в Вашингтоне не понравилась ваша физиономия.

Поэтому уход от доллара — это просто сейчас императив экономической безопасности. И для России, и для наших внешнеторговых партнеров, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией, в торговле с российскими предприятиями» , — подчеркивал он.

На общей волне желания уйти от долларовых расчетов глава одного из крупнейших госбанков страны Андрей Костин даже предложил конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах. В интервью газете «Известия» банкир раскрыл конкретный план отказа от доллара. В частности, он включал переход на расчет в других единицах по экспортно-импортным операциям, перевод холдингов в российскую юрисдикцию и создание российского депозитария для размещения еврооблигаций.

Россиян взволновали слова банкира о возможной конвертации рублевых вкладов в долларовые. Впрочем, как пояснил впоследствии глава Сбербанка Герман Греф, слова главы ВТБ Андрея Костина о долларовых вкладах были неверно истолкованы.

«Что касается слов Андрея Леонидовича Костина, мне кажется, вы неверно истолковали то, что он сказал. Была просто оговорка без всяческого намека на то, что какие-то вклады из одной валюты перевести в другую. Таких вариантов не существует, они не рассматриваются. До того, пока этот шум не поднялся в социальных сетях, никому даже в голову такое не приходило», — сказал Греф.

По словам Грефа, в таких мерах нет необходимости, и они не рассматривались и не рассматриваются «ни в каких даже самых страшных сценариях».

При этом в том, что российские предприятия в расчетах с другими странами будут постепенно уходить от расчетов в долларах, уверены эксперты. Но процесс это небыстрый.

Как комментировал «Газете.Ru» Роман Блинов, руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра», всем отраслям российской экономики одновременно отказаться от долларовой привязки будет сложно, так как доллар США является эталоном определения стоимости товаров и услуг.

Однако в ряде стран или в целом пуле стран могут принять политическое решение о том, что для целей определения будут использоваться иные механизмы определения эталонной стоимости национальных валют по отношению к другим, чем доллар, добавляет эксперт.