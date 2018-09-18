Кредит за счет населения: МВФ и Киев договорились по газу

Одно из главных препятствий на пути Киева к новому траншу от Международного валютного фонда (МВФ) устранено: стороны достигли консенсуса по поводу постепенного повышения цен на газ для населения республики.

«Принципиальная договоренность относительно постепенного увеличения цены и выведения украинского рынка на так называемый полный импортный паритет до апреля 2020 года - есть», -

заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев на форуме Европейской бизнес ассоциации. Темпы роста цены на газ сейчас обсуждаются, цитирует Коболева УНИАН.

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На прошлой неделе факт роста тарифов на газ подтвердил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

«Премьер уже озвучил, что мы не можем вести неконструктивные разговоры с Международным валютным фондом. Потому будет повышение, но я не могу сказать, насколько.

Я не веду переговоров по цене на газ. Это обязательство возложено на министерство финансов», - сказал он украинским журналистам 12 сентября.

На постепенном приведении тарифов к европейскому уровню настаивают международные кредиторы Украины: наряду с созданием Антикоррупционного суда либерализация внутреннего газового рынка была одним из условий выделения Киеву нового транша финансовой помощи от МВФ.

Программа финансовой помощи Украине от МВФ предусмотрена в объеме $17,5 млрд, из которых Киев пока получил только $8,7 млрд. Последний транш на $1 млрд Украине от МВФ был перечислен в апреле 2017 года. С тех пор новых финансовых вливаний Киев получить не может из-за сложностей с выполнением условий фонда. Национальный банк и министерство финансов Украины рассчитывают все же в этом году получить еще $1,9 млрд.

Вопрос с повышением цен на газ Киевом неоднократно откладывался: население негативно настроено к новой серии непопулярных мер, а тарифным вопросом в преддверии будущих президентских выборов уже начали активно пользоваться политические оппоненты Петра Порошенко. Так, 29 августа кабинет министров продлил действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа до 1 октября, тем самым оставив цены на газ для населения на прежнем уровне. Однако уже тогда всем стало понятно, что рост тарифов с 1 октября неизбежен.

6 сентября заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил на брифинге, что Нацбанк ожидает «роста тарифов на газ где-то на 25% в этом и на 15% в следующем году».

Цена газа для населения Украины сейчас составляет 4942 гривны ($175,7) за тысячу кубометров, а с учетом НДС, сборов, включающих транспортировку, конечная цена составляет 6958 гривен ($247) за 1 тыс. кубов. При этом промышленные предприятия уже покупают газ по среднеевропейским ценам: с учетом транспортной составляющей это сейчас примерно 12,2-13,3 тыс. гривен ($433,7-472,8) за 1 тыс. кубометров.

С 6 по 19 сентября в Киеве находится миссия МВФ, которая как раз проводит переговоры с властями страны о перспективах продолжения программы кредитования и выполнении условий для получения нового транша.

Пока не будет решен вопрос о новом транзитном договоре с «Газпромом», изменение политики по закупкам энергоресурсов не произойдет, поэтому не остается ничего, как наращивать тарифы и при этом затягивать с другими более болезненными для самой власти мерами, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Судьба же газовых соглашений с Россией остается очень туманной. В июле переговоры были возобновлены в Берлине в трехстороннем формате, в них участвовали вице-президент Еврокомиссии по энергетике Марош Шефчович, министр энергетики РФ Александр Новак и министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Россия представила свои предложения, украинская сторона обозначила свое видение. Никаких конкретных решений тогда принято не было, а участники встречи договорились перейти к обсуждению конкретных вопросов — объемов газовых поставок, тарифов на прокачку и проч. Консультации пока продолжаются на экспертном уровне.